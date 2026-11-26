Nem sokáig váratott magára az ukrán reakció a magyar miniszterelnök kárpátaljai látogatásán megfogalmazott kérésére. Magyar Péter a munkácsi vár turulszobrának visszaállítását szorgalmazta, amire keresetlen szavakkal válaszolt az ukrán hadsereg egyik magas rangú parancsnoka.

Makszim Zsorin Magyar Péter azon kezdeményezésére reagált, hogy helyezzék vissza a munkácsi vár bástyájára a 2022-ben eltávolított turulszobrot, amelynek helyén jelenleg az ukrán állami címer áll. / Fotó: ZUMAPRESS.com

Veszélyes az ukrán katona szerint Magyar Péter kezdeményezése

Veszélyes útnak nevezte az ukrán nemzeti jelképek más országok szimbólumaira cserélését Makszim Zsorin, az ukrán hadsereg harmadik hadtestének parancsnokhelyettese. A katonatiszt Magyar Péter azon kezdeményezésére reagált, hogy helyezzék vissza a munkácsi vár bástyájára a 2022-ben eltávolított turulszobrot, amelynek helyén jelenleg az ukrán állami címer, a háromágú szigony áll – számolt be az ukrán Glavnoje hírportál.

A magyar miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel közösen tartott beregszászi sajtótájékoztatóján a magyarság fontos nemzeti jelképének nevezte turult, és reményét fejezte ki, hogy a szobor visszakerülhet eredeti helyére.

Ez nem kerül sok pénzbe, de nagy gesztus lenne

– fogalmazott a kormányfő. Zsorin a Telegram-csatornáján közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Ukrajnának a nemzetközi támogatások és a finanszírozás biztosítása érdekében együtt kell működnie külföldi partnereivel, de közben saját nemzeti jelképeinek védelméről sem mondhat le.

Úgy vélekedett, hogy az ideiglenes szövetségesek keresése során Ukrajna nem feledkezhet meg saját érdekeiről, különösen akkor, ha partnerei – megítélése szerint – agresszív hangnemben beszélnek az ország nemzeti szimbólumairól.

„Bármely kisebbség számára különleges feltételeket teremteni, pláne eltávolítani az ukrán jelképeket, és külföldiekre cserélni őket – rendkívül veszélyes út. Legalább a saját hibáinkból meg kellene tanulnunk levonni a következtetéseket” – írta.

Négy éve távolították el a turulszobrot a munkácsi várból

A munkácsi vár egyike volt annak a hét vidéki helyszínnek, ahol a honfoglalás ezredik évfordulója alkalmából emlékművet emeltek. Az eredeti turulszobrot 1924-ben a csehszlovák hatóságok távolíttatták el a vár fokáról, a bronzmadarat pedig 1945-ben a szovjetek beolvasztották.

A magyar eredetmondák mitikus madarát ábrázoló szobrot 2008 márciusában állították fel ismét a vár egyik bástyáján.

Az emlékmű helyreállítását a munkácsi származású, az Egyesült Államokban élő műgyűjtő, Pákh Imre és családja finanszírozta.

Még ugyanabban az évben Viktor Juscsenko akkori ukrán államfő kitüntetésben részesítette Pákh Imrét a műemlékvédelem terén végzett munkájáért.

A munkácsi városi tanács végrehajtó bizottsága 2022. október 13-án határozott a turul eltávolításáról, valamint arról, hogy helyére Ukrajna kis állami címerét, a háromágú szigonyt helyezik, a döntésnek még aznap érvényt szereztek.

Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter bekérette Ukrajna ideiglenes ügyvivőjét, a magyar kormány pedig később beutazási tilalmat rendelt el Viktor Baloga ukrán parlamenti képviselővel, Munkács akkori polgármesterének édesapjával szemben.