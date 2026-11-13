Elfelejtett szólni a magyaroknak Magyar Péter, de kiderült: nem akárkivel találkozott Dublinban az EU-csúcson – ez Moszkvának is erős jelzés
Az Európai Politikai Közösség dublini csúcstalálkozójának keretében első alkalommal találkozott Szvjatlana Cihanouszkaja belarusz ellenzéki vezető Magyar Péter magyar miniszterelnökkel – közölte a belarusz demokratikus vezető sajtószolgálata.
A Nasha Niva hírportál tudósítása szerint Szvjatlana Cihanouszkaja gratulált a Magyar Péternek a parlamenti választásokon aratott győzelméhez, és reményét fejezte ki, hogy a két nép közötti kapcsolatok erősítése érdekében tovább fejlődik a belarusz–magyar együttműködés.
A találkozón megvitatták a további együttműködés lehetőségeit, a belarusz társadalom támogatásának kérdését, valamint Szvjatlana Cihanouszkaja esetleges budapesti látogatását is.
Érdekesség, hogy a magyar kormányzat eddig nem számolt be a találkozóról, és cikkünk megjelenéséig a miniszterelnök sem posztolt róla a Facebook-oldalán.
Magyar és Cihanouszkaja találkozója, és az, hogy egy budapesti látogatás is felmerült, jelentős fordulat az Orbán-kormány idején megszokott Minszk-politikához képest. Az előző kormány kivételesen szoros kapcsolatot ápolt Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel. Magyarország a 2020-as tüntetések leverése óta elsőként küldött uniós tagállamként nagykövetet Belaruszba. A Politico szerint Budapest 2025-ben akadályozta a Belaruszt elítélő közös uniós nyilatkozatot a litván légteret sértő léggömbök ügyében.
A lap kiemelte, hogy Lukasenka áprilisban gratulált Magyar Péternek a választáson aratott győzelméhez, és azt írta, hogy a Minszk és Budapest közötti barátság hagyományainak folytatódniuk kell. Ehhez képest ellentétes gesztus, hogy az új miniszterelnök leül az ellenzék vezetőjével.
A találkozóra minden bizonnyal Moszkva is felfigyelt. Oroszország Fehéroroszországot a saját szövetségi rendszere részének tekinti. A Kreml ezért valószínűleg úgy értelmezi a találkozót, mint egy újabb jelet arra, hogy Budapest a „fősodratú” uniós vonalhoz igazodik. Ez valószínű olvasat, de orosz reakció egyelőre nincs rá.
Magyar Péter Dublinból jelentkezett be: ötven ország vezetőivel tárgyal, Ukrajna finanszírozása is napirenden van
Kétnapos európai csúcstalálkozón vesz részt Magyar Péter Dublinban, ahol a kontinens biztonsága és gazdasági versenyképessége is napirendre kerül. A kormányfő szerint Európa jelentős lemaradásban van a mesterséges intelligencia területén, a tárgyalásokon pedig az uniós költségvetés és Ukrajna finanszírozása is fontos kérdés lehet.
Magyar Péter a Facebook-oldalán közzétett videóban számolt be dublini programjáról. A miniszterelnök elmondta, hogy az európai politikai közösség találkozóján ötven ország állam- és kormányfője vesz részt, akik elsősorban a kontinens biztonságáról, versenyképességéről és az ezekre adható válaszokról egyeztetnek.
A csúcstalálkozó első napját az európai politikai közösség megbeszélései töltik ki. A program pénteken az Európai Tanács informális ülésével folytatódik, amelyen már a 27 uniós tagállam vezetője vesz részt.
Magyar Péter szerint több különösen fontos kérdés is terítékre kerülhet, köztük a hétéves uniós költségvetés és a mesterséges intelligencia.
A kormányfő utóbbi területtel kapcsolatban külön is figyelmeztetett Európa lemaradására. Úgy fogalmazott, hogy a mesterséges intelligencia egyszerre jelent óriási lehetőséget és kihívást Magyarország, valamint az egész kontinens számára. Szerinte Európa jelenleg jelentős hátrányban van, ezért a technológiai fejlődésről és a lehetséges válaszokról is információt cserélnek majd a vezetők.