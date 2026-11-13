Elfelejtett szólni a magyaroknak Magyar Péter, de kiderült: nem akárkivel találkozott Dublinban az EU-csúcson – ez Moszkvának is erős jelzés

Az Európai Politikai Közösség dublini csúcstalálkozójának keretében első alkalommal találkozott Szvjatlana Cihanouszkaja belarusz ellenzéki vezető Magyar Péter magyar miniszterelnökkel – közölte a belarusz demokratikus vezető sajtószolgálata.

Magyar Péter kétnapos európai csúcstalálkozón vesz részt az írországi Dublinban / Fotó: DPA / AFP

A Nasha Niva hírportál tudósítása szerint Szvjatlana Cihanouszkaja gratulált a Magyar Péternek a parlamenti választásokon aratott győzelméhez, és reményét fejezte ki, hogy a két nép közötti kapcsolatok erősítése érdekében tovább fejlődik a belarusz–magyar együttműködés.

A találkozón megvitatták a további együttműködés lehetőségeit, a belarusz társadalom támogatásának kérdését, valamint Szvjatlana Cihanouszkaja esetleges budapesti látogatását is.

Érdekesség, hogy a magyar kormányzat eddig nem számolt be a találkozóról, és cikkünk megjelenéséig a miniszterelnök sem posztolt róla a Facebook-oldalán.

Magyar és Cihanouszkaja találkozója, és az, hogy egy budapesti látogatás is felmerült, jelentős fordulat az Orbán-kormány idején megszokott Minszk-politikához képest. Az előző kormány kivételesen szoros kapcsolatot ápolt Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel. Magyarország a 2020-as tüntetések leverése óta elsőként küldött uniós tagállamként nagykövetet Belaruszba. A Politico szerint Budapest 2025-ben akadályozta a Belaruszt elítélő közös uniós nyilatkozatot a litván légteret sértő léggömbök ügyében.

A lap kiemelte, hogy Lukasenka áprilisban gratulált Magyar Péternek a választáson aratott győzelméhez, és azt írta, hogy a Minszk és Budapest közötti barátság hagyományainak folytatódniuk kell. Ehhez képest ellentétes gesztus, hogy az új miniszterelnök leül az ellenzék vezetőjével.

A találkozóra minden bizonnyal Moszkva is felfigyelt. Oroszország Fehéroroszországot a saját szövetségi rendszere részének tekinti. A Kreml ezért valószínűleg úgy értelmezi a találkozót, mint egy újabb jelet arra, hogy Budapest a „fősodratú” uniós vonalhoz igazodik. Ez valószínű olvasat, de orosz reakció egyelőre nincs rá.

Magyar Péter Dublinból jelentkezett be: ötven ország vezetőivel tárgyal, Ukrajna finanszírozása is napirenden van

Kétnapos európai csúcstalálkozón vesz részt Magyar Péter Dublinban, ahol a kontinens biztonsága és gazdasági versenyképessége is napirendre kerül. A kormányfő szerint Európa jelentős lemaradásban van a mesterséges intelligencia területén, a tárgyalásokon pedig az uniós költségvetés és Ukrajna finanszírozása is fontos kérdés lehet.