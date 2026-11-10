Magyar Péter döntött: az éjszaka közepén kinevezte a legfontosabb magyar titkosszolgálat új vezetőjét – Rogán Antal felügyelte korábban a szervezetet

A miniszterelnök Orosz László Pétert nevezte ki a Nemzeti Információs Központ (NIK) főigazgatójává – derül ki a hétfőn megjelent Magyar Közlönyből. A kinevezés november 10-én lépett hatályba, a döntést a kormányfő a miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára hozta meg.

Magyar Péter döntött: az éjszaka közepén kinevezte a legfontosabb magyar titkosszolgálat új vezetőjét / Fotó: AFP

A Magyar Péter aláírásával közzétett határozat a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényre hivatkozik. A jogszabály 12. paragrafusának első bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva nevezte ki a miniszterelnök az új főigazgatót. A rövid határozat a kinevezett nevét, az általa betöltendő tisztséget és a kinevezés hatálybalépésének időpontját rögzíti, a személyi döntéshez részletes indokolást nem fűz.

Orosz László Péter katonai rendfokozatáról is megjelent egy határozat. Baka András köztársasági elnök november 10-i hatállyal nemzetbiztonsági dandártábornokká nevezte ki az addig nemzetbiztonsági ezredesi rendfokozatot viselő új főigazgatót. Az államfő döntése Bertalan Tamás nemzetbiztonsági ezredes dandártábornoki kinevezéséről is rendelkezett. A határozatot Ruff Bálint György, a miniszterelnökséget vezető miniszter ellenjegyezte.

Orosz esetében tehát a főigazgatói kinevezés és a dandártábornoki rendfokozatba történő kinevezés ugyanazon a napon vált hatályossá.

A Nemzeti Információs Központ 2022-ben jött létre a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (TIBEK) átalakításával, és

az előző kormány idején Rogán Antal, a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter felügyelete alá tartozott.

A szervezetet a közbeszédben titkosszolgálati csúcsszervként is emlegetik, működésének középpontjában a különböző szerveknél keletkező információk összesítése és értékelése áll.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálat legfontosabb feladata a különböző titkosszolgálatoktól és rendvédelmi szervektől érkező információk összegyűjtése, elemzése és értékelése, valamint a kormányzati döntéshozatal támogatása volt.

A NIK emellett nemzetbiztonsági, terrorfenyegetettségi és bűnügyi kockázatelemzéseket készített, illetve összehangolta az érintett szervek információs tevékenységét. Az elemzőmunka során a különböző szolgálatok és rendvédelmi szervek információinak összevetése adhat átfogóbb képet egy-egy fenyegetésről. A központ feladatköre ezért több területet kapcsol össze: a nemzetbiztonsági szempontok mellett a terrorizmushoz és a bűnözéshez kapcsolódó kockázatok vizsgálatát is magában foglalja.