Videón mutatta meg Magyar Péter, hogyan találta meg az NVVH a több milliárd forintot elásva a földben: nyolc órán át számolták a pénzt

Magyar Péter újabb felvételeket tett közzé a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ügyében indított eljárásról, ezúttal a megtalált készpénz átvételének és megszámolásának részleteit mutatta meg. A pénz mennyiségére jellemző, hogy a Magyar Államkincstár tizenkét munkatársának nyolc órájába telt az összeg ellenőrzése.

Erdőkben elásva, raktárépületekben és ingatlanokban is találtak elrejtett pénzt az NVVH munkatársai / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Magyar Péter pénteken közzétette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felvételeit arról, hogyan vették át és számolták meg a Seszták Miklós ügyében folytatott nyomozás során megtalált készpénzt.

A miniszterelnök videója szerint a Magyar Államkincstár tizenkét munkatársa öt gépi számlálóval nyolc órán keresztül dolgozott az összeg ellenőrzésén.

A felvételek ahhoz a nagyszabású akcióhoz kapcsolódnak, amelyről az NVVH péntek este számolt be. A hivatal közleménye szerint november 12-én és 13-án több helyszínen, Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád vármegyében hajtottak végre összehangolt razziákat a korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben folytatott büntetőeljárás keretében.

A kutatások során jelentős mennyiségű készpénzt találtak. A pénz egy részét erdőkben ásták el, más összegeket mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban, illetve egy eldugott helyen lévő nagy értékű széfben rejtettek el.

Az NVVH által közzétett adatok szerint összesen 5 milliárd 71 millió 632 ezer forint, 2 millió 658 ezer 350 euró és 1 millió 257 ezer 100 amerikai dollár került elő. A megtalált készpénzt pénteken az NVVH munkatársai befizették a Magyar Államkincstárba.

Magyar Péter kemény üzenetet küldött a razziával

A miniszterelnök azt írta, hogy Orbán Viktor mától bizonyítottan maffiafőnök, a Fideszt pedig bűnszervezetnek nevezte. A korábbi kormányfő egykori miniszterével kapcsolatos ügyben megtalált pénz mennyiségét is hangsúlyozta.

Az NVVH közleménye azonban egyelőre nem részletezte, hogy a nyomozók milyen bizonyítékok alapján kapcsolják a megtalált készpénzt Seszták Miklóshoz, illetve honnan származik a pénz. A büntetőeljárás részletei így még nem ismertek, a megtalált összegek önmagukban nem tisztázzák azok eredetét és az esetleges büntetőjogi felelősséget.