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Videón mutatta meg Magyar Péter, hogyan találta meg az NVVH a több milliárd forintot elásva a földben: nyolc órán át számolták a pénzt

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Több helyszínen is készpénzre bukkantak a vagyonvisszaszerzési hivatal munkatársai a Seszták Miklós elleni büntetőeljárásban. Magyar Péter most olyan videót osztott meg, amelyen a megtalált bankjegyek feldolgozása látható.
Nemes Tamás
2026.11.13, 21:43
Frissítve: 2026.11.13, 22:03
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Magyar Péter újabb felvételeket tett közzé a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ügyében indított eljárásról, ezúttal a megtalált készpénz átvételének és megszámolásának részleteit mutatta meg. A pénz mennyiségére jellemző, hogy a Magyar Államkincstár tizenkét munkatársának nyolc órájába telt az összeg ellenőrzése.

NVVH, készpénz magyar péter
Erdőkben elásva, raktárépületekben és ingatlanokban is találtak elrejtett pénzt az NVVH munkatársai / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Magyar Péter pénteken közzétette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felvételeit arról, hogyan vették át és számolták meg a Seszták Miklós ügyében folytatott nyomozás során megtalált készpénzt. 

A miniszterelnök videója szerint a Magyar Államkincstár tizenkét munkatársa öt gépi számlálóval nyolc órán keresztül dolgozott az összeg ellenőrzésén.

A felvételek ahhoz a nagyszabású akcióhoz kapcsolódnak, amelyről az NVVH péntek este számolt be. A hivatal közleménye szerint november 12-én és 13-án több helyszínen, Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád vármegyében hajtottak végre összehangolt razziákat a korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben folytatott büntetőeljárás keretében.

A kutatások során jelentős mennyiségű készpénzt találtak. A pénz egy részét erdőkben ásták el, más összegeket mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban, illetve egy eldugott helyen lévő nagy értékű széfben rejtettek el.

Az NVVH által közzétett adatok szerint összesen 5 milliárd 71 millió 632 ezer forint, 2 millió 658 ezer 350 euró és 1 millió 257 ezer 100 amerikai dollár került elő. A megtalált készpénzt pénteken az NVVH munkatársai befizették a Magyar Államkincstárba.

Magyar Péter kemény üzenetet küldött a razziával

A miniszterelnök azt írta, hogy Orbán Viktor mától bizonyítottan maffiafőnök, a Fideszt pedig bűnszervezetnek nevezte. A korábbi kormányfő egykori miniszterével kapcsolatos ügyben megtalált pénz mennyiségét is hangsúlyozta.

Az NVVH közleménye azonban egyelőre nem részletezte, hogy a nyomozók milyen bizonyítékok alapján kapcsolják a megtalált készpénzt Seszták Miklóshoz, illetve honnan származik a pénz. A büntetőeljárás részletei így még nem ismertek, a megtalált összegek önmagukban nem tisztázzák azok eredetét és az esetleges büntetőjogi felelősséget.

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