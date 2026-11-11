Nincs vége, Orbán Áron után újra lecsapott a kommandó: Magyar Péter késő este jelentette be – már Pintér Sándor is célkeresztben?

„A már részben felszámolt számlagyár mögött egy foglalkoztatáshoz kötődő másik bűnszervezet lapult, amely több mint másfél milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az államkasszának. Az őrzésvédelemmel foglalkozó bűnszervezet irányítója egy korábbi államtitkár fia volt. A pénzügyi nyomozók a szervezetten végrehajtott akció keretében a bűnszervezet közel öt éve tartó tevékenységét szakították meg” – írta közleményében a NAV, nem nevesítve az egykori államtitkárt, de a Telex több forrásból származó értesülései szerint Bolcsik Zoltán volt rendészeti államtitkárról van szó, aki még a Fidesz-kormány idején töltötte be ezt a tisztséget.

Az ügyben Magyar Péter is megszólalt/Fotó: NAV / Facebook

Magyar Péter szerint Pintér Sándornál is házkutatás volt

Információik szerint egy korábban már felderített, győri bázisú számlagyáros bűnszervezet egyik leágazásában már korábban is képbe került az egykori államtitkár fia. Úgy tudják, hogy ezúttal a NAV leválasztotta az ügyét, és külön rá fókuszáltak, ennek eredménye a kedd reggeli őrizetbe vétel.

Információik szerint a NAV kedd reggel a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. budapesti székhelyén is kutatást tartott. Ez Pintér Sándor volt belügyminiszter egykori cége, Bolcsik Zoltán pedig a volt belügyminiszter bizalmi emberének, jobbkezének számított. Bolcsik korábban a Nemzeti Védelmi Szolgálatot is vezette.

Magyar Péter miniszterelnök is megszólalt az ügyben, közösségi oldalán ezt írta:

„A NAV MERKUR bevetési egysége őrizetbe vette Pintér Sándor jobbkezének, egykori államtitkárának fiát egy milliárdos számlagyár ügyében. Pintér egykori cégénél is házkutatás volt."

Orbán Áron védője aggasztó új részleteket közölt: ezért kellett rohanni letartóztatni a volt kormányfő öccsét?

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, több mint száz vietnámi állampolgár Nyugat-Európába jutását vizsgálják a nyomozók, az ügyben négy embert fogtak el. Orbán Áron védője most arról beszélt, hogy milyen előzmények után került sor a rajtaütésre, és miért vitatja a vagyonvisszaszerzési hivatal eljárását.

Orbán Áron már hetekkel a hétfői elfogása előtt levélben kereste meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt (NVVH), és felajánlotta az együttműködését – állítja ügyvédje. Schalkház Éva Edit azt mondta, védence megadta a hatóságnak az elérhetőségeit, közölte, mikor és hol tartózkodik, és arról is tájékoztatást adott, milyen iratokat és tárgyakat találhatnak a lakásában, illetve a cége székhelyén egy esetleges házkutatás során.