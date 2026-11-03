Váratlanul elakadt Magyar Péter szava a parlamentben, nevetés és találgatás volt a reakció
Szokatlan jelenettel indult a parlament keddi munkanapja. Hallerné Nagy Anikó az ülés elején arra kérte Magyar Pétert, hogy szólaljon fel napirend előtt, a miniszterelnök azonban fejrázással jelezte, hogy erre nem készül a Telex.hu beszámolója szerint. Az ülésvezető ezt követően bejelentette, hogy az elfogadott napirendben szereplő miniszterelnöki felszólalás elmarad.
Magyar Péter kivételesen nem jelentkezett napirend előtti felszólalásra
A padsorokból érkező reakciók azonban némi bizonytalanságot okoztak. Hallerné Nagy Anikó vissza is kérdezett: „Nem marad el? Nem is lett volna?” A rövid párbeszéd nagy nevetést váltott ki az ülésteremben, a Telex helyszíni tudósítója szerint még az ellenzéki képviselők között is derültséget okozott a jelenet.
„Nem miniszterelnök úr, már bejelentettem, hogy nem szólal fel napirend előtt, úgyhogy folytatjuk a munkát, ugyanilyen jókedvben, a normál napirend előtti felszólalásokkal” – zárta rövidre a közjátékot az ülésvezető, majd megadta a szót Toroczkai Lászlónak.
Toroczkai a Feledy-ügyet is szóba hozta
A Mi Hazánk elnöke a parlamentben uralkodó állapotokat „minősíthetetlen kuplerájnak” nevezte. Beszédében azt találgatta, hogy Magyar Péter a Feledy Botonddal kapcsolatos ügy miatt döntött-e a napirend előtti felszólalás elhagyása mellett, majd a vidék helyzetéről és a kormány vidéki politikájáról beszélt.
A miniszterelnök a felszólalásra reagálva azzal kezdte válaszát, hogy „lehet, hogy jobb lett volna, ha ez is elmarad”. Magyar Péter ezután a kormány vidékfejlesztési intézkedéseit ismertette, és bírálta a Mi Hazánk frakcióvezetőjét, amiért szerinte inkább csak beszél és posztol a vidékről, mintsem érdemben tenne érte.
A miniszterelnök egyúttal bejelentette, hogy a 2027-es költségvetésben 64 milliárd forinttal növelik az önkormányzatok támogatását. „Örülök neki, hogy a magyar vidéknek segíthetünk mind a 141-en, ha már a Mi Hazánkra nem számíthatnak” – fogalmazott.
A napirend előtti felszólalások során Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője a kárpátaljai magyar közösség helyzetét vetette fel. Bejelentette, hogy 300 millió forintos költségvetési módosító javaslatot nyújt be a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség támogatására.
A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson az iskoláknak az új nemzetiségi iskolai törvényhez való alkalmazkodásban. Magyar Péter megköszönte a képviselő érdemi hozzászólását, és közölte, hogy személy szerint támogatja az indítványt.
A miniszterelnök szerint közös érdek, hogy a határon túli magyar közösségek minél több támogatáshoz jussanak, és az erre szánt források valóban el is érjenek hozzájuk.
Fontos törvényekről dönthet kedden az Országgyűlés
A parlament keddi ülésén több jelentős kérdésben is határozat születhet.
- A képviselők dönthetnek Baka András második legfőbbügyész-jelöltről, valamint
- arról a törvényjavaslatról, amely december 24-ét munkaszüneti nappá nyilváníthatja.
Napirenden szerepel a politikusok vagyongyarapodásának vizsgálatáról szóló előterjesztés is. Emellett szavazhatnak a Magyar Nemzeti Bank 2025-ös üzleti jelentésének és beszámolójának elfogadásáról, valamint a pénzmosás megelőzését és egyes zártkörű tőkealapokat érintő szabályok módosításáról.
A képviselők arról is határozhatnak, hogy meghosszabbítják négy parlamenti vizsgálóbizottság mandátumát. A gyermekvédelemmel, a kegyelmi botránnyal, a spontán privatizációval és az MNB működésével foglalkozó testületek jelentéstételi határideje a jelenlegi december 31-i időpont helyett 2027. június 15-re módosulhat.
A keddi programban több adózással kapcsolatos törvényjavaslat mellett a vagyonadóról szóló előterjesztés tárgyalása is szerepel. Az Országgyűlés ezen a héten négynapos parlamenti munkát tart, így a képviselőkre a következő napokban is sűrű program vár.