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Váratlanul elakadt Magyar Péter szava a parlamentben, nevetés és találgatás volt a reakció

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Kisebb kavarodással kezdődött a parlament keddi ülése: Magyar Péter jelezte, hogy nem kíván napirend előtt felszólalni, miközben az ülésvezető először még azzal számolt, hogy a miniszterelnök beszédet mond. A rövid közjáték általános derültséget okozott az Országgyűlésben, még az ellenzéki padsorokból is nevetés hallatszott. Magyar Péter végül Toroczkai László felszólalására reagált.
VG
2026.11.03, 10:18
Frissítve: 2026.11.03, 10:21
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Szokatlan jelenettel indult a parlament keddi munkanapja. Hallerné Nagy Anikó az ülés elején arra kérte Magyar Pétert, hogy szólaljon fel napirend előtt, a miniszterelnök azonban fejrázással jelezte, hogy erre nem készül a Telex.hu beszámolója szerint. Az ülésvezető ezt követően bejelentette, hogy az elfogadott napirendben szereplő miniszterelnöki felszólalás elmarad.

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Magyar Péter ezúttal nem jelentkezett napirend előtti felszólalásra (korábbi felvétel)
Fotó: Ladóczki Balázs

Magyar Péter kivételesen nem jelentkezett napirend előtti felszólalásra

A padsorokból érkező reakciók azonban némi bizonytalanságot okoztak. Hallerné Nagy Anikó vissza is kérdezett: „Nem marad el? Nem is lett volna?” A rövid párbeszéd nagy nevetést váltott ki az ülésteremben, a Telex helyszíni tudósítója szerint még az ellenzéki képviselők között is derültséget okozott a jelenet.

„Nem miniszterelnök úr, már bejelentettem, hogy nem szólal fel napirend előtt, úgyhogy folytatjuk a munkát, ugyanilyen jókedvben, a normál napirend előtti felszólalásokkal” – zárta rövidre a közjátékot az ülésvezető, majd megadta a szót Toroczkai Lászlónak.

Toroczkai a Feledy-ügyet is szóba hozta

A Mi Hazánk elnöke a parlamentben uralkodó állapotokat „minősíthetetlen kuplerájnak” nevezte. Beszédében azt találgatta, hogy Magyar Péter a Feledy Botonddal kapcsolatos ügy miatt döntött-e a napirend előtti felszólalás elhagyása mellett, majd a vidék helyzetéről és a kormány vidéki politikájáról beszélt.

A miniszterelnök a felszólalásra reagálva azzal kezdte válaszát, hogy „lehet, hogy jobb lett volna, ha ez is elmarad”. Magyar Péter ezután a kormány vidékfejlesztési intézkedéseit ismertette, és bírálta a Mi Hazánk frakcióvezetőjét, amiért szerinte inkább csak beszél és posztol a vidékről, mintsem érdemben tenne érte.

A miniszterelnök egyúttal bejelentette, hogy a 2027-es költségvetésben 64 milliárd forinttal növelik az önkormányzatok támogatását. „Örülök neki, hogy a magyar vidéknek segíthetünk mind a 141-en, ha már a Mi Hazánkra nem számíthatnak” – fogalmazott.

A napirend előtti felszólalások során Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője a kárpátaljai magyar közösség helyzetét vetette fel. Bejelentette, hogy 300 millió forintos költségvetési módosító javaslatot nyújt be a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség támogatására.

A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson az iskoláknak az új nemzetiségi iskolai törvényhez való alkalmazkodásban. Magyar Péter megköszönte a képviselő érdemi hozzászólását, és közölte, hogy személy szerint támogatja az indítványt.

A miniszterelnök szerint közös érdek, hogy a határon túli magyar közösségek minél több támogatáshoz jussanak, és az erre szánt források valóban el is érjenek hozzájuk.

Fontos törvényekről dönthet kedden az Országgyűlés

A parlament keddi ülésén több jelentős kérdésben is határozat születhet. 

  • A képviselők dönthetnek Baka András második legfőbbügyész-jelöltről, valamint 
  • arról a törvényjavaslatról, amely december 24-ét munkaszüneti nappá nyilváníthatja.

Napirenden szerepel a politikusok vagyongyarapodásának vizsgálatáról szóló előterjesztés is. Emellett szavazhatnak a Magyar Nemzeti Bank 2025-ös üzleti jelentésének és beszámolójának elfogadásáról, valamint a pénzmosás megelőzését és egyes zártkörű tőkealapokat érintő szabályok módosításáról.

A képviselők arról is határozhatnak, hogy meghosszabbítják négy parlamenti vizsgálóbizottság mandátumát. A gyermekvédelemmel, a kegyelmi botránnyal, a spontán privatizációval és az MNB működésével foglalkozó testületek jelentéstételi határideje a jelenlegi december 31-i időpont helyett 2027. június 15-re módosulhat.

A keddi programban több adózással kapcsolatos törvényjavaslat mellett a vagyonadóról szóló előterjesztés tárgyalása is szerepel. Az Országgyűlés ezen a héten négynapos parlamenti munkát tart, így a képviselőkre a következő napokban is sűrű program vár.

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