Váratlanul elakadt Magyar Péter szava a parlamentben, nevetés és találgatás volt a reakció

Szokatlan jelenettel indult a parlament keddi munkanapja. Hallerné Nagy Anikó az ülés elején arra kérte Magyar Pétert, hogy szólaljon fel napirend előtt, a miniszterelnök azonban fejrázással jelezte, hogy erre nem készül a Telex.hu beszámolója szerint. Az ülésvezető ezt követően bejelentette, hogy az elfogadott napirendben szereplő miniszterelnöki felszólalás elmarad.

Magyar Péter ezúttal nem jelentkezett napirend előtti felszólalásra (korábbi felvétel)

Fotó: Ladóczki Balázs

Magyar Péter kivételesen nem jelentkezett napirend előtti felszólalásra

A padsorokból érkező reakciók azonban némi bizonytalanságot okoztak. Hallerné Nagy Anikó vissza is kérdezett: „Nem marad el? Nem is lett volna?” A rövid párbeszéd nagy nevetést váltott ki az ülésteremben, a Telex helyszíni tudósítója szerint még az ellenzéki képviselők között is derültséget okozott a jelenet.

„Nem miniszterelnök úr, már bejelentettem, hogy nem szólal fel napirend előtt, úgyhogy folytatjuk a munkát, ugyanilyen jókedvben, a normál napirend előtti felszólalásokkal” – zárta rövidre a közjátékot az ülésvezető, majd megadta a szót Toroczkai Lászlónak.

Toroczkai a Feledy-ügyet is szóba hozta

A Mi Hazánk elnöke a parlamentben uralkodó állapotokat „minősíthetetlen kuplerájnak” nevezte. Beszédében azt találgatta, hogy Magyar Péter a Feledy Botonddal kapcsolatos ügy miatt döntött-e a napirend előtti felszólalás elhagyása mellett, majd a vidék helyzetéről és a kormány vidéki politikájáról beszélt.

A miniszterelnök a felszólalásra reagálva azzal kezdte válaszát, hogy „lehet, hogy jobb lett volna, ha ez is elmarad”. Magyar Péter ezután a kormány vidékfejlesztési intézkedéseit ismertette, és bírálta a Mi Hazánk frakcióvezetőjét, amiért szerinte inkább csak beszél és posztol a vidékről, mintsem érdemben tenne érte.

A miniszterelnök egyúttal bejelentette, hogy a 2027-es költségvetésben 64 milliárd forinttal növelik az önkormányzatok támogatását. „Örülök neki, hogy a magyar vidéknek segíthetünk mind a 141-en, ha már a Mi Hazánkra nem számíthatnak” – fogalmazott.

A napirend előtti felszólalások során Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője a kárpátaljai magyar közösség helyzetét vetette fel. Bejelentette, hogy 300 millió forintos költségvetési módosító javaslatot nyújt be a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség támogatására.