Magyar Péter fél év kormányzás után mérleget vont: százezreket érintő béremelésekről beszélt

Napirend előtti felszólalásában Magyar Péter elmondta, hogy napra pontosan fél éve tette le a miniszterelnöki esküjét. Hozzátette, hogy a választás óta legalább félmillióval többen támogatják a kormányt, mint a választás pillanatában. „A Tiszára ma sokkal többen szavaznának, mint április 12-én tették” – fogalmazott a kormányfő.

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Megfogalmazsása szerint elkezdték visszaszerezni az ellopott vagyont, és 100 milliárd forint értékben mondtak fel fölösleges szerződéseket. Azt is közölte, hogy csökkentették a politikai vezetők fizetését és juttatásait.

Kiemelte, hogy 18 év után megduplázták a családi pótlékot, több mint négyszeresére emelik a minimálnyugdíjat, a minimálbért keresők pedig az adócsökkentéssel évi 200 ezer forinttal többet vihetnek haza. Hozzátette, hogy 2,5 millió magyarnak csökken az adója, eltörölték a vényköteles gyógyszerek áfáját, az oktatásnak, az egészségügynek, a szociális ügyeknek és a vidékfejélesztésnek pedig önálló minisztériuma van.

Hangsúlyozta, hogy sok százmilliárd forinttal többet költenek az egészségügyre. Azt is mondta, hogy

a 2027-es költségvetésben 677 milliárd forintot fordítanak ágazati béremelésre, így 603 ezer állami alkalmazott fizetése nőn.

Az egészségügyi szakdolgozók fizetése átlagosan 17 százalékkal emelkedik, míg a szociális ágazatban, a bölcsődékben és a gyermekvédelemben dolgozók 17,8 százalékkal több nettó jövedelemre számíthatnak a béremelésnek és az adócsökkentésnek köszönhetően.

„Lesznek olyanok, akik 50 százalékkal többet visznek haza 2027-től” – jelentette ki. Hozzátette, hogy

egy pedagógiai asszisztens havonta átlagosan 51 ezer forinttal vihet haza többet jövőre,

egy egészségügyi dolgozó pedig havi 130 ezer forinttal.

Hozzátette, hogy folytatódik a pedagógusok béremelése, és 10 milliárd forintot különítettek el az állami egyetemek oktatóinak és munkatársainak béremelésére.

Toroczkai: A kormány megszüntetné az önkormányzati képviselő-testületek lehetőségét a helyi rendőri vezetők beszámoltatására

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője a kormány közbiztonsági intézkedéseit bírálta Magyar Péter napirend előtti felszólalására reagálva. Kifogásolta, hogy a 2027-es költségvetési tervezetben közel 70 milliárd forinttal kevesebb jutna a rend és a közbiztonság fenntartására, ami napi 190 millió forintos csökkenést jelentene.