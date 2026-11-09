Magyar Péter fél év kormányzás után mérleget vont: százezreket érintő béremelésekről beszélt
Napirend előtti felszólalásában Magyar Péter elmondta, hogy napra pontosan fél éve tette le a miniszterelnöki esküjét. Hozzátette, hogy a választás óta legalább félmillióval többen támogatják a kormányt, mint a választás pillanatában. „A Tiszára ma sokkal többen szavaznának, mint április 12-én tették” – fogalmazott a kormányfő.
Megfogalmazsása szerint elkezdték visszaszerezni az ellopott vagyont, és 100 milliárd forint értékben mondtak fel fölösleges szerződéseket. Azt is közölte, hogy csökkentették a politikai vezetők fizetését és juttatásait.
Kiemelte, hogy 18 év után megduplázták a családi pótlékot, több mint négyszeresére emelik a minimálnyugdíjat, a minimálbért keresők pedig az adócsökkentéssel évi 200 ezer forinttal többet vihetnek haza. Hozzátette, hogy 2,5 millió magyarnak csökken az adója, eltörölték a vényköteles gyógyszerek áfáját, az oktatásnak, az egészségügynek, a szociális ügyeknek és a vidékfejélesztésnek pedig önálló minisztériuma van.
Hangsúlyozta, hogy sok százmilliárd forinttal többet költenek az egészségügyre. Azt is mondta, hogy
a 2027-es költségvetésben 677 milliárd forintot fordítanak ágazati béremelésre, így 603 ezer állami alkalmazott fizetése nőn.
Az egészségügyi szakdolgozók fizetése átlagosan 17 százalékkal emelkedik, míg a szociális ágazatban, a bölcsődékben és a gyermekvédelemben dolgozók 17,8 százalékkal több nettó jövedelemre számíthatnak a béremelésnek és az adócsökkentésnek köszönhetően.
„Lesznek olyanok, akik 50 százalékkal többet visznek haza 2027-től” – jelentette ki. Hozzátette, hogy
- egy pedagógiai asszisztens havonta átlagosan 51 ezer forinttal vihet haza többet jövőre,
- egy egészségügyi dolgozó pedig havi 130 ezer forinttal.
Hozzátette, hogy folytatódik a pedagógusok béremelése, és 10 milliárd forintot különítettek el az állami egyetemek oktatóinak és munkatársainak béremelésére.
Toroczkai: A kormány megszüntetné az önkormányzati képviselő-testületek lehetőségét a helyi rendőri vezetők beszámoltatására
Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője a kormány közbiztonsági intézkedéseit bírálta Magyar Péter napirend előtti felszólalására reagálva. Kifogásolta, hogy a 2027-es költségvetési tervezetben közel 70 milliárd forinttal kevesebb jutna a rend és a közbiztonság fenntartására, ami napi 190 millió forintos csökkenést jelentene.
A politikus azt is sérelmezte, hogy a kormány megszüntetné az önkormányzati képviselő-testületek lehetőségét a helyi rendőri vezetők beszámoltatására.
Toroczkai László aláhúzta: ezzel a települések elveszítenék a közbiztonsági problémák jelzésének egyik fontos eszközét. Felvetette, hogy a kormány politikai okokból korlátozhatja az önkormányzatok jogköreit, mert azok többségét jelenleg nem a Tisza vezeti.
A frakcióvezető felelőtlenségnek nevezte a közszolgálati dolgozóknak járó, évi nettó egymillió forintos lakhatási és lakáshitel-támogatás tervezett megszüntetését. Emlékeztetett arra, hogy mintegy 9000 rendőr hiányzik az állományból, a létszámhiány felszámolásához pedig 50 százalékos béremelésre lenne szükség. Úgy vélte, a kormány intézkedései tovább súlyosbíthatják a közbiztonsági helyzetet.
Toroczkai a kis- és középvállalkozások helyzetét, valamint az üzemanyagárakat is szóvá tette. Kiemelte, hogy a gázolaj ára már eléri a 720 forintot. A drágulásért részben a kormány európai szövetségeseinek politikáját tette felelőssé.
Magyar Péter tervezett berlini útjára utalva kijelentette, hogy a miniszterelnök rossz szövetségeseket választott. Hangsúlyozta, hogy a Mi Hazánkkal szövetséges Alternatíva Németországért (AfD) párt már Németország legnépszerűbb politikai ereje. A felszólalását azzal zárta, hogy a magyar kormányfőnek elsősorban a hazai üzemanyagárak csökkentésével kellene foglalkoznia.
Rétvári: Magyar Péter jelenlegi kijelentéseit ugyanannyira lehet komolyan venni, mint a korábbi, azóta megtagadott állításait
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője Magyar Péter korábbi nyilatkozatait idézve kérdőjelezte meg a miniszterelnök hitelességét. Emlékeztetett arra, hogy Magyar 2024-ben még elismerően beszélt Orbán Viktorról, akinek kormányzását most élesen bírálja.
A politikus felidézte Magyar Péter két évvel ezelőtti Telex-interjúját, amelyben a jelenlegi kormányfő Orbán Viktor politikai vízióját és európai népszerűségét méltatta. A Partizánnak pedig arról beszélt, hogy a magyar politikában nincs még egy olyan felkészült, olvasott és gondolkodó politikus, mint Orbán Viktor.
Rétvári arra is emlékeztetett, hogy a jelenlegi kormányfő korábban rendszeresen részt vett a Fidesz rendezvényein, többek között a tusnádfürdői beszédeken és a miniszterelnöki évértékelőkön. Felidézte azt is, hogy Novák Katalin köztársasági elnöki beiktatásán Magyar a családjával közös fényképet készíttetett Orbán Viktorral.
Hogy lehet hinni annak az embernek, aki két évvel ezelőtt egekbe magasztalja Orbán Viktort, majd most elmondja, hogy szörnyű volt az a kormányzás?
– tette fel a kérdést.
A KDNP frakcióvezetője Ókovács Szilveszter felidézte elmozdítását is, mely kapcsán kifejtette: Magyar Péter három évvel ezelőtt még az Operaház megújításáért méltatta a főigazgatót, és további kilenc sikeres évet kívánt neki. A múlt héten viszont már Ókovács „rémuralmának és pazarlásának” végét jelentette be.
Rétvári a Tisza korábbi adóígéretét is számonkérte, melyek kapcsán emlékeztetett, hogy Magyar Péter egy évvel ezelőtt még 9 százalékos személyi jövedelemadót ígért minden magyar számára, és ehhez külön kalkulátort is készítettek az szja9.hu oldalon. Állítása szerint a honlapot azóta eltüntették, a kormány pedig már nem vállalja a korábbi ígéretet.
A frakcióvezető szerint Magyar Péter jelenlegi kijelentéseit ugyanannyira lehet komolyan venni, mint a korábbi, azóta megtagadott állításait.
Bóka: A kormány összemossa az állambiztonsággal együttműködő személyeket a meghurcoltakkal
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter kormánya politikai leszámolásokkal igyekszik elterelni a figyelmet a Tisza számára kellemetlen ügyekről. Úgy vélte, a miniszterelnök az elmúlt hat hónapban rendre hatósági intézkedésekkel reagált a kormányát érő bírálatokra.
Bóka János kifogásolta, hogy a legújabb ügyben a Magyar Péter testvére által vezetett Kontroll már a hivatalos hatósági tájékoztatás előtt beszámolt a fejleményekről, amelyeket később a miniszterelnök is megosztott. A frakcióvezető politikai rendőrségnek nevezte az általa új ÁVH-ként emlegetett szervezetet, amely szerinte a Tisza politikai ellenfeleinek ellehetetlenítésén dolgozik.
A politikai leszámolás az elszámoltatás örve alatt valójában a politikai ellenfelek felszámolását és egy új egypártrendszer bevezetését célozza
– jelentette ki.
A politikus az ügynökakták nyilvánosságra hozatala kapcsán kiemelte: a kormány összemossa az állambiztonsággal együttműködő személyeket azokkal, akiket a kommunista rendszer meghurcolt. Kifogásolta, hogy a kormány képviselői nem jelentek meg az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén, így nem derült ki, ki hagyta jóvá az adatok közzétételét.
Bóka János közölte, hogy a Fidesz parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, miután a nemzetbiztonsági bizottság hétfői ülésén nem sikerült tisztázni, ki viseli a politikai felelősséget az ügynökakták nyilvánosságra hozataláért.
A frakcióvezető a 2027-es költségvetés kapcsán kifejtette: a kormány 26 adóemelést vagy új adót tartalmazó intézkedést fogad el, szűkíti az otthonteremtési támogatásokat, és megszünteti az Otthon Start programot. Hozzátette, hogy a kabinet a korábbi ígérete ellenére a védett üzemanyagárat sem vezeti be.
„Ez az átverés költségvetése: nem azt teszik, amit ígértek, és nem azt teszik, amiről beszélnek” – fogalmazott Bóka János.
Bujdosó: Nem új tapétát ígérünk a korhadó falakra
Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője a korábbi kormányt tette felelőssé az ország és a költségvetés állapotáért. Kifejtette, hogy bár a Tisza tisztában volt a növekvő államadóssággal, az elmaradt beruházásokkal és a közszolgáltatások problémáival, a kormányváltás után a vártnál is súlyosabb helyzettel szembesült.
A frakcióvezető egy elhanyagolt házhoz hasonlította az országot, amelynek felújításakor újabb és újabb szerkezeti hibákra derül fény. Szerinte a költségvetés részletes vizsgálata során olyan korábban elhallgatott kötelezettségeket, elhalasztott kiadásokat és szerkezeti problémákat találtak, amelyek a következő évekre is jelentős terhet rónak.
Bujdosó úgy véli, hogy a kormánynak először fel kell mérnie a problémák valódi mértékét, és csak ezután kezdődhet meg azok tartós rendezése.
„Nem új tapétát ígérünk a korhadó falakra, hanem erős alapokat egy működő, igazságos Magyarországnak” – fogalmazott.
A politikus szerint az ország újjáépítését az is segítené, ha a korábbi kormányzat szereplői elismernék a hibáikat, bocsánatot kérnének, és nem akadályoznák a jelenlegi kabinet munkáját. Hozzátette, hogy az előző vezetés együttműködésével gyorsabban és kisebb költséggel lehetne rendezni a feltárt problémákat.