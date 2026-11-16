Váratlan beismerést tett Magyar Péter a 2027-es költségvetésről: Több jogos igényre sem jutott elegendő pénz – áll a kritikák elébe a kormányfő, de egy valamiből nem kér
Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben hétfői napirend előtti felszólalásában a pénteken bemutatott, erdőben elrejtett pénzkötegek ügyét állította szembe a gyermekvédelmi intézmények és a szociális ellátórendszer helyzetével. Az Országgylés rendkívüli ülésszakát a 2027-es költségvetés megvitatása miatt hívta össze a kormány.
Magyar Péter hosszasan sorolta, mire lehet költeni 6,5 milliárd forintot
A kormányfő felidézte, hogy 2024 novemberében a miskolci Károly befogadó otthonban penészes falakkal, rossz állapotú vizesblokkokkal és súlyos szakemberhiánnyal szembesült. Az intézmény fürdőhelyiségeinek felújításához akkor mindössze ötmillió forintra lett volna szükség.
Magyar Péter megjegyezte a pénteken bemutatott felvételeken látható, erdőben elásott pénzkötegek ezt a látogatást juttatták eszébe.
A miniszterelnök állítása szerint a most megtalált 6,5 milliárd forint meghaladja azt az összeget, amelyet az előző kormány egy év alatt szociális tűzifára fordított. Hozzátette, hogy az új kormány azóta megduplázta a támogatási keretet.
A felszólalásban a kórházak fűtetlen várótermeire, a leromlott állapotú hidakra, a kátyús utakra, a késő vonatokra, a konténeriskolákra, a hosszú műtéti várólistákra és a bezárt vasútvonalakra is utalt a kormányfő.
A miniszterelnök szerint az előző kormány éveken át forráshiányra hivatkozva halasztott el fejlesztéseket, noha állítása szerint jelentős közpénzeket tulajdonítottak el. Úgy vélte, hogy ezek hiányában a 2027-es költségvetés összeállításakor is nagyobb mozgástere lett volna a kormánynak.
Elismerte, hogy a jövő évi büdzsé előkészítése során több jogos igényre sem jutott elegendő pénz, Egyúttal hangsúlyozta, hogy a kritikákat kész meghallgatni, a Fidesz–KDNP képviselőinek bírálatát azonban nem fogadja el.
A kormányfő az ellenzéki pártok korábbi kampányát is bírálta. Felidézte a Tisza Pártnak tulajdonított, általa hamisnak nevezett választási program ügyét, amelyben közlése szerint jogerős bírósági döntés is született, az Index pedig helyreigazítást közölt.
Magyar Péter ezt követően Orbán Viktor korábbi minisztereinek felelősségét firtatta. Név szerint említette Rogán Antalt, Lázár Jánost, Szalay-Bobrovniczky Kristófot, Szijjártó Pétert, Tuzson Bencét, Hankó Balázst és Seszták Miklóst.
Rétvári Bencéhez és Bóka Jánoshoz fordulva kijelentette, hogy Seszták Miklós párttagságának felfüggesztése és mandátumának visszaadása szerinte már nem elegendő. A miniszterelnök Mészáros Lőrinc vagyonosodását, Simon Miklós ügyét, a jegybanki alapítványok vagyonát, valamint a dohány-, autópálya- és kaszinókoncessziókat is szóba hozta.
Magyar Péter úgy véli, hogy Seszták Miklós ügye egy jóval kiterjedtebb, feltárásra váró visszaéléssorozat része lehet. Feltételezése szerint további jelentős vagyonokat rejthettek el külföldi számlákon, offshore cégekben, kriptoeszközökben és magántőkealapokban. Felvetette, hogy az előző kormányzati rendszer működése során akár 60 ezer milliárd forint is eltűnhetett.
Eddig 64 ügyben tett feljelentést a kormány
A miniszterelnök közlése szerint a kormányváltás óta a minisztériumok 64 ügyben tettek feljelentést, összesen több mint 4000 milliárd forintnyi közpénzt érintően. Beszámolója alapján 24 ügyben már megindult a nyomozás, a kormányzati átvilágítások pedig folytatódnak.
A kormányfő a bejelentések és vizsgálatok között több nagy összegű beruházást és támogatási programot is felsorolt, köztük az elektronikus ingatlan-nyilvántartási projektet, mentőautóbeszerzést és a Gondosóra-programot. A felsorolásban szerepelt az Alapjogokért Központ támogatása, az Erzsébet-táborok, a Tempus Közalapítvány, a honvédelmi tanácsadói szerződések és a Déli Körvasút ügye is.
Magyar Péter közölte, hogy a hatóságok valamennyi ügyben megvizsgálják a pénz útját, a szerződéseket, az utasításokat és a kifizetéseket, hogy megállapítsák a felelősök személyét.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kormány feladata biztosítani az ügy feltárásának feltételeit, valamint gondoskodni arról, hogy a még visszaszerezhető vagyon visszakerüljön a magyar emberekhez. A miniszterelnök szerint a felelősök felkutatása nem öncélú, és nem kizárólag az igazságtételről szól.
„Ha ez a pénz nem hiányozna, akkor ma egészen más költségvetésről, egészen más országról beszélhetnénk” – jelentette ki.
A kormányfő ezt követően közvetlenül az ellenzéki képviselőkhöz fordult, és felszólította őket, hogy kérjenek bocsánatot a magyar emberektől, majd mondjanak le mandátumukról.
Magyar Péter szerint a Seszták Miklóshoz köthető ügy csak egy nagyobb rendszer része, beszédében Matolcsy Györgyöt is megemlítette, az előző kormány működését pedig maffiahálózatként jellemezte. „Seszták Miklós ügye csak a jéghegy, az olvadó jéghegy csúcsa” – fogalmazott.
Néhány szó jutott a 2027-es költségvetésre is
Magyar Péter ismét bocsánatkérésre és lemondásra szólította fel a Fidesz–KDNP képviselőit. A miniszterelnök köszönetet mondott Dicső Viktóriának, aki Kisvárdán legyőzte Seszták Miklóst. Állítása szerint a Tisza jelöltjeinek és támogatóinak számos településen fenyegetésekkel kellett szembenézniük a választási kampányban.
A kormányfő visszautasította, hogy a Seszták-ügyben politikai bosszú vagy koncepciós eljárás zajlana.
„A jogállam éppen attól jogállam, hogy a törvények a hatalmasokra éppúgy vonatkoznak, mint a hétköznapi emberekre” – jelentette ki, hozzátéve, hogy ez a jelenlegi kormány tagjaira is érvényes.
Magyar Péter felszólította az ellenzéki képviselőket, hogy működjenek együtt a közpénzek felhasználásának feltárásában. Rétvári Bencét és Bóka Jánost arra szólította fel, hagyjanak fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal bírálatával. Köszönetet mondott a nyomozóknak és az ügyészeknek, a korábbi visszaélésekről információval rendelkezőket pedig arra biztatta, hogy forduljanak a hatóságokhoz.
A felszólalás végén Magyar Péter ismertette a jövő évi költségvetés legfontosabb vállalásait. Bejelentése szerint megduplázzák az 1,7 millió gyermeket érintő családi pótlékot, 2,5 millió embernek csökkentik az adóját, és emelik a legalacsonyabb nyugdíjakat.
Az egészségügy forrásait több mint 500 milliárd forinttal növelik, a közszolgáltatásban dolgozók kétszámjegyű béremelésére pedig több mint 600 milliárdot fordítanak.
A miniszterelnök közölte, hogy a kormány az állami működésen takarékoskodik, és tervei szerint 2027-ben a költségvetési hiány, valamint a GDP-arányos államadósság is csökken.
„Miniszterelnök úr, ránk küldheti az ÁVH-t. Mi itt vagyunk, várjuk őket, jöjjenek!”
Toroczkai László szerint Magyar Péter politikai célokra használja fel a korrupciós nyomozásokat. A Mi Hazánk elnöke rámutatott: a Lezsák Sándornál tartott házkutatás időzítése politikai befolyásolásra utal. Egyúttal magyarázatot követelt arra, hogy 2021-ben miért éppen a Seszták-ügyben is érintett Jellinek Dániel vásárolta meg Magyar Péter V. kerületi lakását, állítása szerint a piaci ár kétszereséért.
Rétvári Bence szerint Magyar Péter korábban „pirosra tapsolta a tenyerét” a Fidesz–KDNP rendezvényein, egyik kényelmes állásból a másikba került, Orbán Viktorral akart focimeccsre járni, és Mészáros Lőrinccel igyekezett egy asztalhoz ülni. A KDNP frakcióvezetője „megrendezett filmszínháznak” nevezte a miniszterelnök fellépését, amely szerinte azt hivatott elfedni,
- hogyan játsszák át a magyar gazdaságot külföldi kézbe,
- és milyen megállapodás született a német kancellárral Ukrajna finanszírozásáról.
Végül azt kérdezte, kinek lehet hinni: Magyar Péternek, aki szerint nem tudni, kié a lefoglalt pénz, vagy Unger Annának, aki Seszták Miklóshoz kötötte azt.
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy vállalhatatlan minden visszaélés a közbizalommal és a közvagyonnal, a felelősség megállapítása azonban a hatóságok és a bíróságok feladata.
Az ellenzéki politikus rámutatott, Magyar Péter egész politikai közösségeket bélyegez meg, és politikai lincselést szervezett, illetve hirdetett meg ellenük. „Miniszterelnök úr, ehhez önnek nincsen joga” – jelentette ki, majd hozzátette: „Ránk küldheti az ÁVH-t. Mi itt vagyunk, várjuk őket, jöjjenek!”
Schummer Orsolya, a Tisza frakcióvezető-helyettese üdvözölte a kormány nőket érintő intézkedéscsomagját. Hangsúlyozta, hogy a Tisza Női Műhely megalakulása óta szorgalmazza az Isztambuli Egyezmény ratifikálását. Szerinte a tervezett intézkedések jelentősen javíthatják a nők biztonságát, és erősíthetik jogaik védelmét.