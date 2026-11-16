Váratlan beismerést tett Magyar Péter a 2027-es költségvetésről: Több jogos igényre sem jutott elegendő pénz – áll a kritikák elébe a kormányfő, de egy valamiből nem kér

Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben hétfői napirend előtti felszólalásában a pénteken bemutatott, erdőben elrejtett pénzkötegek ügyét állította szembe a gyermekvédelmi intézmények és a szociális ellátórendszer helyzetével. Az Országgylés rendkívüli ülésszakát a 2027-es költségvetés megvitatása miatt hívta össze a kormány.

Magyar Péter, miniszterelnök / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Magyar Péter hosszasan sorolta, mire lehet költeni 6,5 milliárd forintot

A kormányfő felidézte, hogy 2024 novemberében a miskolci Károly befogadó otthonban penészes falakkal, rossz állapotú vizesblokkokkal és súlyos szakemberhiánnyal szembesült. Az intézmény fürdőhelyiségeinek felújításához akkor mindössze ötmillió forintra lett volna szükség.

Magyar Péter megjegyezte a pénteken bemutatott felvételeken látható, erdőben elásott pénzkötegek ezt a látogatást juttatták eszébe.

A miniszterelnök állítása szerint a most megtalált 6,5 milliárd forint meghaladja azt az összeget, amelyet az előző kormány egy év alatt szociális tűzifára fordított. Hozzátette, hogy az új kormány azóta megduplázta a támogatási keretet.

A felszólalásban a kórházak fűtetlen várótermeire, a leromlott állapotú hidakra, a kátyús utakra, a késő vonatokra, a konténeriskolákra, a hosszú műtéti várólistákra és a bezárt vasútvonalakra is utalt a kormányfő.

A miniszterelnök szerint az előző kormány éveken át forráshiányra hivatkozva halasztott el fejlesztéseket, noha állítása szerint jelentős közpénzeket tulajdonítottak el. Úgy vélte, hogy ezek hiányában a 2027-es költségvetés összeállításakor is nagyobb mozgástere lett volna a kormánynak.

Elismerte, hogy a jövő évi büdzsé előkészítése során több jogos igényre sem jutott elegendő pénz, Egyúttal hangsúlyozta, hogy a kritikákat kész meghallgatni, a Fidesz–KDNP képviselőinek bírálatát azonban nem fogadja el.

A kormányfő az ellenzéki pártok korábbi kampányát is bírálta. Felidézte a Tisza Pártnak tulajdonított, általa hamisnak nevezett választási program ügyét, amelyben közlése szerint jogerős bírósági döntés is született, az Index pedig helyreigazítást közölt.