Magyar Péter bejelentette: már ezen a héten megkezdődik a múlt feltárása, de a teljes igazságra nem derülhet fény

A kormányfő napirend előtti felszólalásában azt mondta, hogy megkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Első lépésként ezen a héten megnyílnak az állambiztonsági nyilvántartások, majd a folyamat 2007. február 25-ig, a kommunizmus áldozatainak emléknapjáig a beszervezési dossziék közzétételével folytatódik.

Magyar Péter bejelentette: már ezen a héten megkezdődik a múlt feltárása / Fotó: NurPhoto /AFP

Magyar Péter arról is beszélt, hogy az egymást követő kormányok folyamatosan ígérgettek, majd hatalomra kerülve összefogtak, és akadályozták a múlt feltárását, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Hozzátette, hogy „a 2026-os rendszerváltással” most egy 36 éves adósságot törlesztenek azokkal szemben, akik a mai napig nem tudják, mi történt a családjukkal.

Úgy fogalmazott, hogy az egykori politikai elit árulásának most véget vetnek: a magyar embereknek joguk van megismerni a saját történetüket.

A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, hogy

a nyilvánosságra kerülő adatok sem lesznek teljesek, mivel a hatalom 1956-ban és a rendszerváltás időszakában is iratokat semmisített meg.

Emiatt vannak olyan történetek, amelyeket már nem lehet teljes egészükben megismerni.

Arról is beszélt, hogy Prágában megtartották Csehország és Magyarország első közös kormányülését. A találkozón arról tárgyaltak, hogyan juthatnak új piacokhoz a magyar vállalkozások, és miként profitálhatnak a magyar diákok a közös megállapodásokból. Szó volt a Prága és Budapest közötti gyorsvasúti összeköttetés előkészítéséről is.

A közös kormányülés tavasszal Budapesten folytatódik, novemberben pedig Pozsonyban újabb Visegrádi Csúcsot tartanak. Hivatalosan is megkezdődik a kapcsolatfelvétel az új szerb kormánnyal.

Elmondta, hogy Orbán Anita külügyminiszter megállapodást írt alá amerikai kollégájával, amely többek között Magyarország orosz energiafüggőség csökkentését is érintette.

Magyar Péter közölte, hogy Berlinbe is ellátogat, ahol a német kancellárral tárgyal. A kormányfőt a külügyminiszter, a gazdasági miniszter, a honvédelmi miniszter és a belügyminiszter is elkíséri. Magyar Péter emellett Dubajba is elutazik, ahol további tárgyalásokat folytat az uniós kormányfőkkel.