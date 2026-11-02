Keményen helyretették Magyar Pétert a parlamentben: kínjában csak nevetett a miniszterelnök − „Nem fog nevetni egy perc múlva”

Megdöbbentő hallani Magyar Péter felszólalásait, aki az Országgyűlésben rendszerint „maffiának” nevezi a teljes Fidesz-KDNP-t, majd később sajnálatát fejezi ki annak kapcsán, hogy október 23-án a kormánypárt és az ellenzék nem ünnepel közösen. Erről beszélt Rétvári Bence a kormányfő napirend előtti felszólalására reagálva.

Rétvári Bence élesen bírálta Magyar Pétert / Fotó: AFP

A KDNP frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy Magyar Péter a diplomácia minden írott és íratlan szabályát áthágta, amikor a prágai látogatása alkalmával egy sajtótájékoztatón „felháborító stílusban” beszélt honfitársáról.

Erős kritikát kapott Magyar Péter

Rétvári Bence emlékeztetett, hogy a Fidesz-KDNP a korábbi, Gyurcsány Ferenc vezette baloldali kormánnyal sem ünnepelt együtt, majd hozzátette, hogy sem Magyar Péterrel, sem Baka Andrással nem fogják ezt megtenni.

Próbáljon meg kevesebbet maffiázni

− mondta a KDNP politikusa.

Ezt követően a lengyelországi alkotmányos válságról beszélt, amelynek kapcsán megjegyezte, hogy Magyar Péter egyáltalán nem tett említést a közeli állam belpolitikai aktualitásairól, amely kényelmetlenül érintheti a kormányfő egyik fontos fontos szövetségesét és példaképét, Donald Tuskot. Rétvári Bence szerint amikor a külföldi érdek át kívánja venni a hatalmat egy országban, akkor ezeknek a szereplőknek semmi sem drága és szétzúzzák a jogállami intézményeket. Lengyelországban azt követően robbant ki a válság, hogy Bogdan Swieczkowskit, az Alkotmánybíróság elnökét és Bartlomiej Sochanskit, a testület alelnökét felfüggesztették tisztségük gyakorlása alól.

A KDNP frakcióvezetője Orbán Anita amerikai útját is értékelte. Rámutatott, hogy az Orbán Anita külügyminiszter által aláít megegyezéseket elődje, Szijjártó Péter tárgyalta le, amiért köszönet illeti őt. Október 23-a kapcsán felidézte Magyar Péter ígéretét a magas rangú politikai képviselők látogatásáról.

Nem fog nevetni egy perc múlva

− szúrt oda Rétvári Bence a kormányfőnek, hogy az ígéretekkel ellentétben csupán a moldáv köztársasági elnök és a szerb miniszterelnök érkezett hazánkban a szabadságharc hetvenedik évfordulójára.

A politikus rámutatott arra is, hogy Gyurcsány Ferenc meghívására ennél sokkal több magas rangú politikus érkezett az ünnepségre 2006-ban.

Szóba került Magyar Péter azon kijelentése is, miszerint a kormányfőn nem lehet számonkérni a Tisza Párt választási kampányának lakossági fórumain elhangzottakat. A 2027-es költségvetési tervezetet illetően a KDNP frakcióvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Péter pártja ígéretet tett arra, hogy mindent megtartanak, ami jó. Ezzel szemben néhány hónap elteltével megszűnt az Otthon Start Program. Ezt a lépést párhuzamba hozta Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc politikájával.