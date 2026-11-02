Keményen helyretették Magyar Pétert a parlamentben: kínjában csak nevetett a miniszterelnök − „Nem fog nevetni egy perc múlva”
Megdöbbentő hallani Magyar Péter felszólalásait, aki az Országgyűlésben rendszerint „maffiának” nevezi a teljes Fidesz-KDNP-t, majd később sajnálatát fejezi ki annak kapcsán, hogy október 23-án a kormánypárt és az ellenzék nem ünnepel közösen. Erről beszélt Rétvári Bence a kormányfő napirend előtti felszólalására reagálva.
A KDNP frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy Magyar Péter a diplomácia minden írott és íratlan szabályát áthágta, amikor a prágai látogatása alkalmával egy sajtótájékoztatón „felháborító stílusban” beszélt honfitársáról.
Erős kritikát kapott Magyar Péter
Rétvári Bence emlékeztetett, hogy a Fidesz-KDNP a korábbi, Gyurcsány Ferenc vezette baloldali kormánnyal sem ünnepelt együtt, majd hozzátette, hogy sem Magyar Péterrel, sem Baka Andrással nem fogják ezt megtenni.
Próbáljon meg kevesebbet maffiázni
− mondta a KDNP politikusa.
Ezt követően a lengyelországi alkotmányos válságról beszélt, amelynek kapcsán megjegyezte, hogy Magyar Péter egyáltalán nem tett említést a közeli állam belpolitikai aktualitásairól, amely kényelmetlenül érintheti a kormányfő egyik fontos fontos szövetségesét és példaképét, Donald Tuskot. Rétvári Bence szerint amikor a külföldi érdek át kívánja venni a hatalmat egy országban, akkor ezeknek a szereplőknek semmi sem drága és szétzúzzák a jogállami intézményeket. Lengyelországban azt követően robbant ki a válság, hogy Bogdan Swieczkowskit, az Alkotmánybíróság elnökét és Bartlomiej Sochanskit, a testület alelnökét felfüggesztették tisztségük gyakorlása alól.
A KDNP frakcióvezetője Orbán Anita amerikai útját is értékelte. Rámutatott, hogy az Orbán Anita külügyminiszter által aláít megegyezéseket elődje, Szijjártó Péter tárgyalta le, amiért köszönet illeti őt. Október 23-a kapcsán felidézte Magyar Péter ígéretét a magas rangú politikai képviselők látogatásáról.
Nem fog nevetni egy perc múlva
− szúrt oda Rétvári Bence a kormányfőnek, hogy az ígéretekkel ellentétben csupán a moldáv köztársasági elnök és a szerb miniszterelnök érkezett hazánkban a szabadságharc hetvenedik évfordulójára.
A politikus rámutatott arra is, hogy Gyurcsány Ferenc meghívására ennél sokkal több magas rangú politikus érkezett az ünnepségre 2006-ban.
Szóba került Magyar Péter azon kijelentése is, miszerint a kormányfőn nem lehet számonkérni a Tisza Párt választási kampányának lakossági fórumain elhangzottakat. A 2027-es költségvetési tervezetet illetően a KDNP frakcióvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Péter pártja ígéretet tett arra, hogy mindent megtartanak, ami jó. Ezzel szemben néhány hónap elteltével megszűnt az Otthon Start Program. Ezt a lépést párhuzamba hozta Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc politikájával.
Bóka János szerint újkommunista, baloldali költségvetés a Tisza javaslata
Ez egy újkommunista, baloldali költségvetés – így reagált Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a Tisza múlt pénteken benyújtott költségvetési törvényjavaslatára. A politkus szerint a kormány átveri a magyarokat, hiszen a választási ígéretekkel szemben olyan gazdaságpolitikát folytat, amelyben mindenkitől elvesznek, még azoktól is, akiknek látszólag adnak.
Bóka a költségvetéshez kapcsolódó törvénymódosításokban huszonhat olyan intézkedést számolt össze, amely új adónemet vezet be vagy meglévő adót emel. A felsorolásában szerepelt a társasági adó, az innovációs járulék, a kiskereskedelmi adó, a biztosítási adó, a reklámadó, a jövedéki adó, a rehabilitációs hozzájárulás, a cégautóadó és a bányajáradék is.
Bóka a vállalkozások helyzetét különösen aggasztónak nevezte. Szerinte a tervezett adóemelések miatt beruházások maradhatnak el, tőkekiáramlás indulhat meg, és munkahelyek szűnhetnek meg. Az árréskorlátozás kivezetését szintén ellenezte, mert úgy véli, az intézkedés megszüntetése újabb áremelkedést hozhat. Példaként egy 250 grammos vajat említett, amelynek ára állítása szerint a korábbi 1429 forintról 456 forintra csökkent.
A Fidesz politikusa egyúttal felszólította a kormányt, hogy vonja vissza a költségvetési törvényjavaslatot.