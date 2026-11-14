„Teljes erkölcsi, kommunikációs és politikai összeomlás a Mészáros Lőrinc frakcióban” – írta Magyar Péter legfrissebb Facebook-bejegyzésében. A kormányfő a Seszták-ügyre adott reakciókat bírálta, és arra szólította fel a Fidesz–KDNP képviselőit, hogy határolódjanak el, majd mondjanak le mandátumukról, vagy lépjenek ki a frakcióból.

Magyar Péter megint kikelt magából: „álságos átverésnek” nevezte a Seszták-ügyre adott reakciókat / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Magyar Péter szerint a politikai közösség korábbi megszólalásai és a Seszták Miklós távozását sürgető nyilatkozatok között éles ellentmondás húzódik. Bejegyzésében azt írta: korábban politikai foglyokat emlegettek és fogolykiváltó imádságot szerveztek, most viszont már szabadulnának Orbán Viktor volt miniszterétől.

A miniszterelenök szerint valódi felelősségvállalás és további személyi következmények nélkül mindez „csak egy álságos átverés”.

A korábbi Fidesz–KDNP-kormányt maffiának nevezte, majd azt hangsúlyozta: Orbán Viktor képviselői világos és egyértelmű lépéssel tartoznak a választóiknak.

Közben Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke szombaton kezdeményezte a párt fegyelmi és etikai bizottságának eljárását, valamint annak időtartamára Seszták Miklós párttagságának felfüggesztését. Facebook-videójában közölte: „a mai napon a bizalmam megszűnt”. Arra kért mindenkit, hogy kizárólag a tények és azok ismerete vezesse.

Bóka János Seszták országgyűlési mandátumának haladéktalan visszaadását követelte. Hangsúlyozta: a hatóságok feladata bizonyítani, mi történt, és kit milyen felelősség terhel.

A volt miniszternek joga van tisztességes eljárásban megvédeni és tisztázni magát, ezt azonban Bóka szerint már nem teheti képviselőként. Mint mondta, a mandátum visszaadását politikai közösségük méltósága követeli meg.

A KDNP frakcióvezetője, Rétvári Bence ugyancsak felszólította Sesztákot, hogy adja vissza mandátumát, és a hatóságok előtt tisztázza magát. Egyúttal hangsúlyozta: az egyedi büntetőügyet el kell választani politikai közösségüktől. Visszautasította Magyar Péter szerinte az egész jobboldalt megbélyegző törekvését.

Navracsics Tibor szerint pedig az NVVH-nak kell bizonyítania, hogy valóban megtalálta a többmilliárdos készpénzt, és az Seszták Miklóshoz köthető.