Magyar Péter nem engedi el a Seszták-ügyet: a kormányfő ismét a Fideszt támadta a parlamentben
A jövő évi büdzsé helyett ismét a Seszták-ügyről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter kedden újabb kérdésekkel fordult az ellenzékhez, és a korábbi kormányfő felelősségét firtatta.
Magyar Péter továbbra is inkább a Seszták-ügyről beszél a jövő évi költségvetés helyett
A kormányfő szerint a pénteken nyilvánosságra került, földbe ásott készpénzről készült felvételek kapcsán a Fidesz és a KDNP politikusai egymásnak ellentmondó magyarázatokat adtak a Seszták-ügyre.
Felidézte, hogy Orbán Viktor makulátlannak nevezte korábbi minisztereit, Bóka János ugyanakkor Seszták Miklós lemondását sürgette, Rétvári Bence pedig megrendezett színháznak és politikai leszámolásnak minősítette a nyomozásról készült felvételeket.
Magyar azt javasolta az ellenzéki képviselőknek, hogy egyeztessék álláspontjukat, és döntsék el, megvédik-e Sesztákot, vagy inkább eltávolítanák a politikai közösségükből. A miniszterelnök szerint ebbe a megbeszélésbe Orbán Viktort is be kellene vonni, hiszen a történtek az ő korábbi kormányának egyik miniszterét érintik.
A kormányfő külön megszólította Bóka Jánost, akitől azt kérdezte, pontosan mi lepte meg a nyilvánosságra került felvételeken: a megtalált pénz mennyisége, annak készpénzes tárolása vagy az elásás módja.
Magyar elismerte, hogy Seszták ügyében az ellenzéki politikusok saját állítása szerint már a korábbi kormány idején megindult a nyomozás, ám mégis azt rótta fel, hogy a Fidesz ismét egyéni képviselőjelöltként indította, és befutó helyet biztosított neki a pártlistán.
A miniszterelnök szerint ebből két következtetés adódhat: vagy biztosak voltak Seszták ártatlanságában, vagy nem tartották fontosnak a vele szemben folyó eljárást.
Magyar szerint a Fidesz és a KDNP politikusait nem a feltételezett visszaélések, hanem azok nyilvánosságra kerülése zavarja. A miniszterelnök azt állította, hogy az ellenzék a saját politikai érdekeit helyezi előtérbe, és ezért nem támogatja kellő határozottsággal a korábbi kormányzati időszak gazdasági ügyeinek feltárását.
Külön bírálta Rétvári Bencét, amiért a KDNP Seszták Miklós távozását a politikai közösség érdekével indokolta. Magyar szerint az ellenzéknek inkább azt kellene tisztáznia, hová kerültek a korábban szerinte jogellenesen megszerzett állami források.
A kormányfő Toroczkai Lászlót és a Mi Hazánkatat azzal vádolta, hogy a Fidesszel együttműködve védi a korábbi kormányzati szereplőket.
Magyar Péter a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal munkájának támogatását is számonkérte az ellenzéken.
Szerinte a Fidesznek és a KDNP-nek kellene a leghatározottabban követelnie a korábbi állami szerződések, kifizetések és döntések vizsgálatát.
Az Isztambuli Egyezmény ratifikációjának támogatására szólította fel a kormányfő az ellenzéki képviselőket
Beszéde második felében a miniszterelnök maga is elismerte, hogy a kormány más fontos intézkedéseiről kevesebb szó esik a parlamentben, majd rátért az Isztambuli Egyezmény ratifikációjára. A tervek között említette
- a büntető törvénykönyv szigorítását,
- a távoltartás szabályainak módosítását,
- az esemény utáni tabletták vénykötelességének eltörlését,
- valamint a menstruációs szegénység elleni program kidolgozását.
A miniszterelnök több, családon belüli erőszakot elszenvedett nő történetét idézte fel. Állítása szerint a jelenlegi szabályozás számos esetben nem biztosít megfelelő védelmet az áldozatoknak, ezért a kormány szigorítaná a távoltartás feltételeit, és különleges eljárási védelmet biztosítana a kapcsolati erőszak sértettjeinek.
Magyar arra kérte az ellenzéki képviselőket, hogy pártállástól függetlenül támogassák a javaslatokat. Hangsúlyozta, hogy a nők biztonságának megteremtése az állam kötelessége, és a döntések meghozatalakor az érintettek szempontjait is figyelembe kell venni.
Felszólalása végén Magyar Péter felszólította az ellenzéki képviselőket, hogy támogassák a kormány nővédelmi intézkedéseit. Hangsúlyozta, egyetlen kamaszlány sem kerülhet hátrányba azért, mert családja nem tudja megvásárolni számára az alapvető higiéniai termékeket.
A miniszterelnök azt szorgalmazta, hogy az Országgyűlés pártállástól függetlenül, közösen fogadja el a javaslatcsomagot. Szerinte a képviselőknek olyan döntést kell hozniuk, amelyre évekkel később is büszkék lehetnek.
„A miniszterelnök ismét hazugságokat terjeszt”
Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke visszautasította Magyar Péter vádjait, és kijelentette, hogy a miniszterelnök ismét hazugságokat terjeszt és rágalmazza pártját. A politikus szerint a magyar közélet egy Monty Python-filmre kezd hasonlítani, amelyben a tolvajok mellett már egy hatalmával visszaélő, diktatúrát építő, elkényeztetett kisherceg is szerepet kapott. Hangsúlyozta, hogy pártja következetesen a politikai bűnözők elszámoltatását követeli, és a Seszták-ügyben is ezt az álláspontot képviseli.
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy minden bűncselekmény gyanúját ki kell vizsgálni, és a felelősségről tisztességes, befolyásmentes eljárásban kell dönteni. Emlékeztetett arra, hogy a Volánbusz-ügyben még a Fidesz-kormány idején, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feljelentése nyomán indult eljárás.
Az ellenzéki politikus rámutatott: Magyar Péter a Seszták-ügy folyamatos napirenden tartásával igyekszik elterelni a figyelmet a 2027-es költségvetés vitatott intézkedéseiről, köztük a nyugdíjakat, a családi adókedvezményeket és a lakáshitelezést érintő változásokról.
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője kifogásolta, hogy Magyar Péter ismét ugyanazokkal a témákkal foglalkozott, mint előző napi felszólalásában. Hangsúlyozta, hogy nagy érdeklődéssel várják a miniszterelnök beszámolóját a dublini EU-csúcsról, különösen az Ukrajna támogatásáról, valamint a Magyarországnak járó kohéziós és agrárforrásokról folytatott egyeztetésekről. Szerinte ezek valóban országos jelentőségű ügyek, amelyek indokolnák a rendkívüli napirend előtti felszólalást. Bóka emellett a gazdasági növekedés lassulását és a fiatalok lakáshoz jutásának nehézségeit említette, amelyekről álláspontja szerint a kormányfőnek szintén számot kellene adnia.