A jövő évi büdzsé helyett ismét a Seszták-ügyről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter kedden újabb kérdésekkel fordult az ellenzékhez, és a korábbi kormányfő felelősségét firtatta.

Magyar Péter a volt miniszterelnökkel foglalkozik napirend előtti felszólalásában. / Fotó: NurPhoto via AFP

Magyar Péter továbbra is inkább a Seszták-ügyről beszél a jövő évi költségvetés helyett

A kormányfő szerint a pénteken nyilvánosságra került, földbe ásott készpénzről készült felvételek kapcsán a Fidesz és a KDNP politikusai egymásnak ellentmondó magyarázatokat adtak a Seszták-ügyre.

Felidézte, hogy Orbán Viktor makulátlannak nevezte korábbi minisztereit, Bóka János ugyanakkor Seszták Miklós lemondását sürgette, Rétvári Bence pedig megrendezett színháznak és politikai leszámolásnak minősítette a nyomozásról készült felvételeket.

Magyar azt javasolta az ellenzéki képviselőknek, hogy egyeztessék álláspontjukat, és döntsék el, megvédik-e Sesztákot, vagy inkább eltávolítanák a politikai közösségükből. A miniszterelnök szerint ebbe a megbeszélésbe Orbán Viktort is be kellene vonni, hiszen a történtek az ő korábbi kormányának egyik miniszterét érintik.

A kormányfő külön megszólította Bóka Jánost, akitől azt kérdezte, pontosan mi lepte meg a nyilvánosságra került felvételeken: a megtalált pénz mennyisége, annak készpénzes tárolása vagy az elásás módja.

Magyar elismerte, hogy Seszták ügyében az ellenzéki politikusok saját állítása szerint már a korábbi kormány idején megindult a nyomozás, ám mégis azt rótta fel, hogy a Fidesz ismét egyéni képviselőjelöltként indította, és befutó helyet biztosított neki a pártlistán.

A miniszterelnök szerint ebből két következtetés adódhat: vagy biztosak voltak Seszták ártatlanságában, vagy nem tartották fontosnak a vele szemben folyó eljárást.

Magyar szerint a Fidesz és a KDNP politikusait nem a feltételezett visszaélések, hanem azok nyilvánosságra kerülése zavarja. A miniszterelnök azt állította, hogy az ellenzék a saját politikai érdekeit helyezi előtérbe, és ezért nem támogatja kellő határozottsággal a korábbi kormányzati időszak gazdasági ügyeinek feltárását.