Eggyel közelebb kerültünk annak a kérdésnek a megválaszolááshoz, hogy Magyar Péter, hogyan kívánja rendezni az ügynökakta-botrányt.

Magyar Péter váratlanul egyértelművé tette, ki a felelős az ügynökakta-botrányért: "Vállalta a felelősséget" / Fotó: AFP

Ügynökakta-botrány: hogyan robbant ki?

Ez akkor robbant ki, amikor a Tisza-kormány kezdeményezésére múlt szerdán az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) az internetre feltöltött mintegy 60 ezer nevet, akik az állítás szerint a kommunizmusban hálózati személyek voltak. Ugyan azzal mindenki tisztában volt a kormányban – erről Ruff Bálint világosan beszélt pár hete a Telexen –, hogy az ügynöklistára kikerült magyarok egy része biztosan nem önszántából engedett a beszervezésének, ha egyáltalán történ ilyen, és nem csak dossziét állítottak ki róla.

Ennek ellenére valamilyen megfontolásból a vonatkozó jogszabály mégis úgy született meg, hogy

ömlesztev,

kommentár és különbségtétel nélkül kötötte ki

nyilvánosságra hozni neveket és a személyek személyes adatait.

Ez a helyzet továbbra is fenn áll, csakhogy arra a kormányzat sem készült, hogy a listán olyanok is szerepelni fognak, akiket megfigyelt a kommunista hatalom és egyáltalán nem minősültek hálózati személynek.

Az ÁBTL-nél erre akkor eszméltek rá, amikor a széles nyilvánosság előtt ismert Lezsák Sándor, a '89-es rendszerváltás egyik meghatározó alakja a közösségi médiában volt kénytelen jelezni, hogy bár szerepel az ügynökaktában, őt soha nem szervezték be, éppen ellenkezőleg, a kommunsita rendszer áldozata. A levéltár fél napos késéssel elismerte, hogy súlyos hibát követett el Lezsák Sándor esetében, amiért bocsánatot kértek.

Ezt követően kiderült, hogy távolról sem csak Lezsák Sándor érintett, hanem további, több 160 magyar állampolgárt úgy vittek fel az ügynöklistára, hogy pont ellenük dolgozott a kommunista rezsim: áldozatok voltak, nem pedig besúgók.

Az ÁBTL ezt az egészen rendkívüli hibát is elismerte, majd hosszas fejtegetésbe kezdett, hogy mi vezetett az 1956-os forradalom 70. évfordulóján ahhoz, hogy immáron a demokratikus Magyarország is megalázza a diktatúra elszenvedőit. Ezzel párhuzamosan pedig sorra jelennek meg a személyes tiltakozások a közösségi médiában arról, hogy tévesen szerepeltetik msot őket a hálózati személyek között, mert soha, senkiről, semmilyen jelentést nem tettek.