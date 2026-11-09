Magyar Péter váratlanul egyértelművé tette, ki a felelős az ügynökakta-botrányért: "Vállalta a felelősséget"
Eggyel közelebb kerültünk annak a kérdésnek a megválaszolááshoz, hogy Magyar Péter, hogyan kívánja rendezni az ügynökakta-botrányt.
Ügynökakta-botrány: hogyan robbant ki?
Ez akkor robbant ki, amikor a Tisza-kormány kezdeményezésére múlt szerdán az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) az internetre feltöltött mintegy 60 ezer nevet, akik az állítás szerint a kommunizmusban hálózati személyek voltak. Ugyan azzal mindenki tisztában volt a kormányban – erről Ruff Bálint világosan beszélt pár hete a Telexen –, hogy az ügynöklistára kikerült magyarok egy része biztosan nem önszántából engedett a beszervezésének, ha egyáltalán történ ilyen, és nem csak dossziét állítottak ki róla.
- Ennek ellenére valamilyen megfontolásból a vonatkozó jogszabály mégis úgy született meg, hogy
- ömlesztev,
- kommentár és különbségtétel nélkül kötötte ki
- nyilvánosságra hozni neveket és a személyek személyes adatait.
Ez a helyzet továbbra is fenn áll, csakhogy arra a kormányzat sem készült, hogy a listán olyanok is szerepelni fognak, akiket megfigyelt a kommunista hatalom és egyáltalán nem minősültek hálózati személynek.
Az ÁBTL-nél erre akkor eszméltek rá, amikor a széles nyilvánosság előtt ismert Lezsák Sándor, a '89-es rendszerváltás egyik meghatározó alakja a közösségi médiában volt kénytelen jelezni, hogy bár szerepel az ügynökaktában, őt soha nem szervezték be, éppen ellenkezőleg, a kommunsita rendszer áldozata. A levéltár fél napos késéssel elismerte, hogy súlyos hibát követett el Lezsák Sándor esetében, amiért bocsánatot kértek.
Ezt követően kiderült, hogy távolról sem csak Lezsák Sándor érintett, hanem további, több 160 magyar állampolgárt úgy vittek fel az ügynöklistára, hogy pont ellenük dolgozott a kommunista rezsim: áldozatok voltak, nem pedig besúgók.
Az ÁBTL ezt az egészen rendkívüli hibát is elismerte, majd hosszas fejtegetésbe kezdett, hogy mi vezetett az 1956-os forradalom 70. évfordulóján ahhoz, hogy immáron a demokratikus Magyarország is megalázza a diktatúra elszenvedőit. Ezzel párhuzamosan pedig sorra jelennek meg a személyes tiltakozások a közösségi médiában arról, hogy tévesen szerepeltetik msot őket a hálózati személyek között, mert soha, senkiről, semmilyen jelentést nem tettek.
Magyar Péter váratlanul egyértelművé tette, ki a felelős az ügynökakta-botrányért
Ezek után a kérdés már csak azt maradt, hogy ki vállalja a felelősséget az ügynökakta-botrányért. Most pedig úgy tűnik, Magyar Péter ezt a kérdést eldöntötte, a Tisza-kormány részéről az ügy lezárható.
Hétfőn a 444.hu Facebook-oldalán jelent meg egy poszt, amiben arról számolnak be, hogy miután a tiszás parlamenti képviselők nem mentek el, elmaradt az ügynökakta-botrányban összehívott nemzetbiztonsági bizottsági ülés. Nem sokkal később itt jelent meg a Magyar Péter, aki szokásáshoz híven ezúttal is kommentálta a cikket. A következőket írta arra, miért nem mentek el a kormánmypárt politikusai a meghallgatásra.
Mivel nem nemzetbiztonsági kérdés és ez a bizottság zárt ülést szokott tartani. És az egész egy politikai cirkusz – fogalmazott a magyar miniszterelnök. Majd közölte, hogy
a felelős pedig vállalta a felelősséget.
Miután a nyilvánosság előtt egyetlen személy ismert, aki vállalta a felelősséget az ügynöklista súlyos mulasztásaiért, Magyar Péter pedig ezt a hozzászólása alapján tudomásul vette és elégségesnek tartja, hiszen egyes számban hivatkozik ő mga is a felelősre, nagyon úgy tűnik, hogy a Tisza-kormány a részéről lezártnak tekinti a kérdést. (Annak ellenére, hogy más kommentelők visszakérdeztek, hogy akkor a felelős ezek szerint nem Magyar Péter?.)
Ez a személy nem más, mint az ÁBTL főigazgatója, Cseh Gergő Bendegúz. Ő még pénteken, a közrádióban beszélt arról, hogy folyamatosan ellenőrzik a közölt adatokat, és jelenleg nem számítanak arra, hogy a 164 hibásan közzétett neven túl újabb problémák merülnének fel a hálózati személyek adatainak nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban.
Azt gondolom, hogy a kollégáim nagyszerű munkát végeztek, és ezt megint szeretném hangsúlyozni. Ha hiba történt, azért mindig az első számú vezetőnek kell vállalni a felelősséget. Én ezt tegnap több fórumon jeleztem, de azt is jeleztem, hogy szerintem szakmailag úgy tisztességes, hogy akinek a hivatal ideje alatt történt a probléma, az elhárítja a problémát, befejezi a feladatot, és utána felajánlja a fenntartónak a lemondását – jelentette ki a múlt hét végén.
Meghallgathatják Magyar Pétert az ügynöklista miatt
Ugyan a tiszások távol maradtak, Cseh Gergő Bendegúz eleget tett a Nemzetbiztonsági Bizottság meghívásának, és jelen volt a hétfői ülésen. Itt a 24.hu tudósítása szerint a "Lezsák-baki" miatt ismételten felajánlotta lemondását, ugyanakkor reméli, hogy munkatársai megbecsülése nem szenved csorbát.
Elnézést kértem Lezsák Sándortól és mind a 164 érintettől a hibáért – tette hozzá. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy szoros volt a határidő és akkor tudtak volna pontosabb munkát végezni, ha korábban megkapjuk az adatokat és azokat humán erőforrás segítségével is ellenőrizni tudták volna.
A törvényt hajtjuk végre, ennek megfelelően próbáltuk betartani a határidőket
– válaszolta arra a kérdésre, érkezett-e feléjük politikai nyomás. Apáti István (Mi Hazánk, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke) a megbeszélést követő rövid sajtótájékoztatón azt mondta, hogy gyávaság a kormánypárt részéről, hogy nem vettek részt. Szerinte egyértelmű, hogy volt politikai nyomásgyakorlás a levéltáron, még akkor is, ha a főigazgató ezt nem ismerte el.
Szerinte miniszteri, sőt miniszterelnöki szintű felelősség is felmerül, ezért megfontolják Magyar Péter meghallgatását is a bizottság előtt. A fentiek azonban nem mentik fel a főigazgatót sem a hiba alól.
Vagyis miközben Magyar Péter lezárná az ügynökakta-botrányt annyival, hogy a főigazgató viszi el a balhét, látható, hogy a felelősség közel sem csak az ÁBTL vállát nyomja, hiszen az aktanyilvánosság kormányzati szándék és jogszabály alapján történt meg.