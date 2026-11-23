Hétfőn 11 órakor megkezdődött az Országgyűlés hatnapos ülésszaka, amelynek során több mint negyven előterjesztést tárgyalnak a képviselők. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul, amelyre egyelőre még az ellenzéki frakcióvezetők is reagálhatnak.

Ismét Magyar Péter napirend előtti felszólalásával indul a parlament ülése. / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Magyar Péter az ellenzéken kérte számon az elmaradt tapsot, az Orbán-kormányt sem kímélte

Magyar Péter miniszterelnök a Kárpátalját ért múlt heti orosz dróntámadásokkal kezdte napirend előtti felszólalását az Országgyűlés hétfői ülésén.

A kormányfő felidézte munkácsi származású nagyapja második világháborús menekülését, valamint saját 2024-es ukrajnai látogatását, amikor humanitárius adományokat vitt a lebombázott kijevi gyermekkórházhoz, és Bucsában, illetve Kárpátalján is járt.

Hangsúlyozta, hogy Oroszország az agresszor, Ukrajna pedig az áldozat, majd külön szóvá tette, hogy a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselői nem tapsolták meg kijelentését, amit szégyennek és gyalázatnak nevezett.

Külön kifogásolta, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként 2015 óta nem látogatott Kárpátaljára, a korábbi kormány Ukrajnával kapcsolatos politikáját pedig erkölcstelennek, gyávának és megalkuvónak minősítette. Ugyanakkor azt állította, hogy kormánya az ukrajnai magyar oktatás és nyelvhasználat ügyében továbbra is számon kéri Kijeven a vállalások teljesítését.

Az uniós forrásokra áttérve kijelentette, hogy kormánya már 10 milliárd eurót hazahozott, noha az összeg tényleges magyarországi kifizetése még nem történt meg. A következő hétéves uniós költségvetésről közölte, hogy Magyarország sem az eredeti tervezetet, sem António Costa, az Európai Tanács elnöke által szombaton előterjesztett új javaslatot nem tudja elfogadni, mert szerinte az utóbbi

kevesebb támogatást,

nagyobb befizetést

és bonyolultabb feltételeket

jelentene.

Magyar Péter bejelentette, hogy a visegrádi országokkal közösen lépnek fel a következő hétéves uniós költségvetés tárgyalásain, Ukrajna finanszírozását pedig külön kezelnék. Közölte, hogy hamarosan miniszterelnökként is Kárpátaljára látogat. Az aszálykárok enyhítéséről szólva 1,6 millió hektárnyi bejelentett kárról beszélt, és decemberi kárenyhítési előleget ígért a gazdáknak.