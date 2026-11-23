Magyar Péter kiakadt, mert az ellenzék nem tapsolta meg – aztán előhúzta a „hazahozott” 10 milliárd eurót, amely még mindig nincs Magyarországon
Hétfőn 11 órakor megkezdődött az Országgyűlés hatnapos ülésszaka, amelynek során több mint negyven előterjesztést tárgyalnak a képviselők. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul, amelyre egyelőre még az ellenzéki frakcióvezetők is reagálhatnak.
Magyar Péter az ellenzéken kérte számon az elmaradt tapsot, az Orbán-kormányt sem kímélte
Magyar Péter miniszterelnök a Kárpátalját ért múlt heti orosz dróntámadásokkal kezdte napirend előtti felszólalását az Országgyűlés hétfői ülésén.
A kormányfő felidézte munkácsi származású nagyapja második világháborús menekülését, valamint saját 2024-es ukrajnai látogatását, amikor humanitárius adományokat vitt a lebombázott kijevi gyermekkórházhoz, és Bucsában, illetve Kárpátalján is járt.
Hangsúlyozta, hogy Oroszország az agresszor, Ukrajna pedig az áldozat, majd külön szóvá tette, hogy a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselői nem tapsolták meg kijelentését, amit szégyennek és gyalázatnak nevezett.
Külön kifogásolta, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként 2015 óta nem látogatott Kárpátaljára, a korábbi kormány Ukrajnával kapcsolatos politikáját pedig erkölcstelennek, gyávának és megalkuvónak minősítette. Ugyanakkor azt állította, hogy kormánya az ukrajnai magyar oktatás és nyelvhasználat ügyében továbbra is számon kéri Kijeven a vállalások teljesítését.
Az uniós forrásokra áttérve kijelentette, hogy kormánya már 10 milliárd eurót hazahozott, noha az összeg tényleges magyarországi kifizetése még nem történt meg. A következő hétéves uniós költségvetésről közölte, hogy Magyarország sem az eredeti tervezetet, sem António Costa, az Európai Tanács elnöke által szombaton előterjesztett új javaslatot nem tudja elfogadni, mert szerinte az utóbbi
- kevesebb támogatást,
- nagyobb befizetést
- és bonyolultabb feltételeket
jelentene.
Magyar Péter bejelentette, hogy a visegrádi országokkal közösen lépnek fel a következő hétéves uniós költségvetés tárgyalásain, Ukrajna finanszírozását pedig külön kezelnék. Közölte, hogy hamarosan miniszterelnökként is Kárpátaljára látogat. Az aszálykárok enyhítéséről szólva 1,6 millió hektárnyi bejelentett kárról beszélt, és decemberi kárenyhítési előleget ígért a gazdáknak.
A vízmegtartási intézkedések között a cigándi és a tiszaroffi tározó megnyitását, valamint a Tisza-tónál visszatartott 30 millió köbméter vizet emelte ki, a vízügyi fejlesztések keretét pedig 221 milliárd forintra növelnék.
A keddi parlamenti szavazásokra áttérve a családi pótlék megduplázását, a nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelését, a minimálbér személyi jövedelemadójának 9 százalékra csökkentését, valamint a milliárdosok vagyonadóját és a politikusok kötelező vagyonosodási vizsgálatát sorolta fel.
Toroczkai: A kormányfő a brüsszeli elvárásoknak igyekszik megfelelni
Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke az egyik legdemagógabb beszédének nevezete Magyar Péter mai napirend előtti felszólalását. Az elmaradt tapsot számon kérő miniszterelnöknek azt üzente, hogy inkább saját, Facebookon közzétett portréjával foglalkozzon, amelyet a diktátorok személyi kultuszához hasonlított.
A Mi Hazánk elnöke szerint a kormányfő az ukrajnai háborúval kapcsolatos kijelentéseivel a brüsszeli elvárásoknak igyekszik megfelelni, noha azt állítja, hogy az uniós költségvetést külön kívánja kezelni Ukrajna finanszírozásától. A Mi Hazánk elnöke úgy véli, a Tisza-kormány az elmúlt hónapokban éppen azokat az akadályokat számolta fel, amelyek korábban korlátozták az Ukrajnának nyújtott uniós támogatásokat.
Toroczkai László a kárpátaljai magyarok támogatásával kapcsolatban konkrét költségvetési számokkal vonta kétségbe Magyar Péter kijelentéseit. Állítása szerint a kormány a 2027-es költségvetésben
- 78 százalékkal, 9 milliárdról 2 milliárd forintra csökkentette a Határtalanul program támogatását,
- a Bethlen Gábor Alap forrásait pedig 33 százalékkal vágta vissza.
Szerinte ezek a döntések ellentmondanak a miniszterelnök határon túli magyarok iránt hangoztatott elkötelezettségének. Felszólította Magyart arra is, hogy tervezett kárpátaljai látogatásán követelje a munkácsi várból 2022-ben eltávolított turulszobor visszahelyezését.
A Mi Hazánk elnöke azt is kifogásolta, hogy Magyar Péter a kárpátaljai dróntámadásokat emelte ki, holott állítása szerint a háborúban eddig meghalt mintegy 120 kárpátaljai magyar nem ilyen támadásokban, hanem az ukrán hadsereg kötelékében vesztette életét.
Toroczkai László szerint sokukat erőszakkal sorozták be, és a szülőföldjüktől távol küldték a frontra. A civil áldozatokkal kapcsolatban azt állította, hogy az ukrajnai háborúban az áldozatok mintegy 4 százaléka civil, szemben a gázai konfliktusban általa említett 80 százalékkal.
Az ellenzéki politikus a gyermekvédelmi törvény módosítását és az Isztambuli Egyezmény tervezett ratifikációját is részletes kritika alá vonta. Rámutatott: az előbbi az LMBTQ-témákkal foglalkozó civil szervezetek iskolai jelenlétét segíti, az utóbbi pedig a migráció előtt nyithat utat. Az egyezmény 59–61. cikkére hivatkozva azt állította, hogy Magyarországot migránsok befogadására kötelezhetnék, ugyanakkor jelezte, hogy pártja támogatná a nők elleni és a családon belüli erőszak visszaszorítását szolgáló hazai jogszabályokat.
A vízmegtartási intézkedéseket ugyanakkor üdvözölte, és felajánlotta pártja támogatását, valamint közvetítő szerepét a gazdálkodók és a kormány között. Felszólalása végén viszont ismét támadta a miniszterelnököt, ezúttal a parlamenti házszabály módosítása miatt, amely szerinte lehetővé tenné, hogy Magyar Péter időkorlát nélkül beszéljen, az ellenzéki képviselők viszont ne reagálhassanak megfelelően a kijelentéseire.
Rétvári: A miniszterelnök felszólalása a következő európai tanácsi ülés előkészítését szolgálta
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője visszautasította Magyar Péter állítását, miszerint a Fidesz és a KDNP nem ítélte el az Ukrajna elleni orosz támadást. Emlékeztetett arra, hogy az 1/2022-es országgyűlési határozatban a két párt elítélte Oroszország katonai beavatkozását, és kiállt Ukrajna szuverenitása mellett. A kárpátaljai magyarok támogatásáról szólva felidézte, hogy néhány hete személyesen járt a térségben, a KDNP pedig adventi élelmiszergyűjtést szervez a helyi családok megsegítésére.
Az ellenzéki politikus hangsúlyozta: a miniszterelnök felszólalása a következő európai tanácsi ülés előkészítését szolgálta. Azt állította, hogy Magyar Péter egy 45 milliárd eurós közös uniós hitelfelvételhez készül hozzájárulni Ukrajna további finanszírozása érdekében.
Mint mondta: a kormányfő Berlinben öt ultimátumot kapott, Friedrich Merz német kancellár pedig valamennyi tagállamtól hozzájárulást vár.
Úgy vélte, a háború folytatásában jelentős gazdasági érdekek is szerepet játszanak. Az elmaradt tapsot pedig azzal indokolta, hogy pártja a békét kívánja ünnepelni, nem a miniszterelnököt.
Rétvári Bence ezután a Seszták-ügy ellentmondásos és homályos kormányzati kommunikációjával is szembesítette Magyar Pétert. Felidézte, hogy a kormányfő egy héttel korábban Seszták Miklós volt miniszterhez kötötte a hatóságok által megtalált pénzeket, és erre hivatkozva az ellenzéki képviselők lemondását követelte.
A frakcióvezető szerint azonban azóta olyan sajtóinformációk jelentek meg, amelyek alapján a pénzt nem Seszták, hanem a gazdasági bűncselekményekkel vádolt Fabó György milliárdos vállalkozó ingatlanjaiban találták meg. Rétvári Bence kiemelte: a kormányfő szándékosan hallgatta el a lefoglalás pontos helyszínét, hogy a Seszták elleni állítások minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak.
A KDNP politikusa szerint a kormány hasonló módszert alkalmazott a 2027-es költségvetés bemutatásakor is, amikor két hétig kizárólagosan rendelkezett a tervezet számaival. Ezután Magyar több korábbi kijelentését is felidézte, köztük a paksi atomerőmű leállásáról, az internet állítólagos blokkolásáról, valamint Bassár el-Aszad repülőgépének budapesti leszállásáról szóló állításait. Felidézte Rétvári Bence az ügyészségi iratokra hivatkozva felidézte, hogy Magyar Péter a hatóság előtt több ponton mást mondott, mint korábbi nyilvános nyilatkozataiban, a Varga Juditról készített hangfelvételről pedig egy bírósági végzés megállapította, hogy vágott anyagról van szó.
Bóka: Az Orbán-kormány egyértelműen agresszornak tekintette Oroszországot
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője úgy véli, a kormány hamarosan hozzájárulhat az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások két további fejezetcsoportjának megnyitásához, a miniszterelnök Kárpátalján találkozhat az ukrán elnökkel, és Magyarország szerepet vállalhat Ukrajna hosszú távú katonai finanszírozásában.
A frakcióvezető visszautasította Magyar Péter korábbi kormányra vonatkozó állításait, és emlékeztetett arra, hogy az Országgyűlés 2023-ban is határozatban ítélte el Oroszország katonai agresszióját, elismerve Ukrajna önvédelemhez való jogát.
Az ellenzéki politikus hangsúlyozta: az Orbán-kormány egyértelműen agresszornak tekintette Oroszországot, ugyanakkor arra törekedett, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból. Felidézte a menekültek befogadását, az ukrán nyelvű oktatás biztosítását és a magyar humanitárius segítségnyújtást is.
Bóka János aláhúzta: a korábbi kormány politikájának másik alapvető célja a mielőbbi tűzszünet és a béketárgyalások előmozdítása volt. Úgy véli, az Európai Unió ehelyett a háború elhúzódását eredményező politikát folytatott, ezért a béketeremtési kezdeményezésekből mára lényegében kiszorult.
A kárpátaljai magyarok támogatásával kapcsolatban a Fidesz frakcióvezetője kiemelte: a helyi magyar közösség oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézményrendszere magyar állami támogatás nélkül működésképtelen lenne, a jövő évi költségvetés azonban nem biztosítja a korábbi támogatási szint fenntartását.
Bóka János felszólította a kormányfőt, hogy garantálja ezeknek az intézményeknek a finanszírozását, ne engedje Magyarországot belesodródni a háborúba, és a nemzetközi tárgyalásokon a mielőbbi békekötést szorgalmazza.
A parlament november 23. és 27. között minden nap tanácskozik, majd november 30-án folytatja munkáját. A képviselők többek közt a vagyonadó bevezetéséről, a kisadózó vállalkozások új szabályairól és a dohánykereskedelmi rendszer átalakításáról szóló javaslatokról vitáznak.