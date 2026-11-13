Újabb leleplező komment érkezett Varga Judittól – Magyar Péter nem mindig rajongott az Isztambuli Egyezményért

A jobboldali influenszer a Facebook-oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Varga Judit egy korábbi Facebook-bejegyzéssel reagált Magyar Péternek az Isztambuli Egyezmény ratifikálását kezdeményező bejelentésére.

Újabb komment érkezett Varga Judittól – Magyar Péter nem mindig rajongott az Isztambuli Egyezményért / Fotó: AFP

Deák Dániel azt írta, hogy Varga Judit a volt férje, Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzése alá kommentelt, és elővette a saját oldalán 2020. január 30-án megjelent posztját, amelyben igazságügyi miniszterként ellenezte az Isztambuli Egyezmény ratifikálását.

Az influenszer hozzátette: a bemutatott képernyőkép alapján

hat évvel ezelőtt maga Magyar Péter tette közzé volt felesége oldalán azt a bejegyzést, amely az Isztambuli Egyezmény ratifikálása ellen érvelt,

többek között migrációs és genderpolitikai kifogásokat megfogalmazva. „Most pedig miniszterelnökként éppen ennek az egyezménynek a ratifikálását kezdeményezi!” – írta Deák.

Hozzátette, hogy a képernyőkép önmagában nem bizonyítja, hogy Magyar Péter írta a korábbi szöveget, de azt igen, hogy a Facebook közzétevőként őt jelölte meg.

„Ez pedig felveti a kérdést: akkor még vállalta ennek az álláspontnak a nyilvános képviseletét, most pedig már az ellenkezőjét képviseli?” – fogalmazott.

Fotó: Facebook

A kormányfő csütörtökön átfogó intézkedéscsomagot jelentett, és közölte: módosítanák a szívhangrendeletet, megszüntetnék az esemény utáni tabletta vénykötelességét, és kezdeményezik az Isztambuli Egyezmény ratifikációját. Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza-kormány átfogó intézkedéscsomagot dolgozott ki a nők védelmében. A javaslatok között szerepel

a távoltartás szabályainak szigorítása,

az intim felvételekkel való visszaélés önálló bűncselekményként történő nevesítése,

valamint a szexuális önrendelkezés védelmének megerősítése.

A kapcsolati erőszak áldozatainak különleges bánásmódot biztosítanának a büntetőeljárásokban.

Hozzátette, hogy a szívhangrendelet módosítását javasolják.

Varga Judit nem először nem hagyta válasz nélkül Magyar Péter bejegyzését

Varga Judit nem először reagált kommentben volt férje Facebook-bejegyzésére. Korábban Magyar Péternek a parlamenti meghallgatásáról és a gyerektartásról szóló posztja alatt is megjelent egy rövid hozzászólással: „Nem hinném…”