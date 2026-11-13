Újabb leleplező komment érkezett Varga Judittól – Magyar Péter nem mindig rajongott az Isztambuli Egyezményért
A jobboldali influenszer a Facebook-oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Varga Judit egy korábbi Facebook-bejegyzéssel reagált Magyar Péternek az Isztambuli Egyezmény ratifikálását kezdeményező bejelentésére.
Deák Dániel azt írta, hogy Varga Judit a volt férje, Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzése alá kommentelt, és elővette a saját oldalán 2020. január 30-án megjelent posztját, amelyben igazságügyi miniszterként ellenezte az Isztambuli Egyezmény ratifikálását.
Az influenszer hozzátette: a bemutatott képernyőkép alapján
hat évvel ezelőtt maga Magyar Péter tette közzé volt felesége oldalán azt a bejegyzést, amely az Isztambuli Egyezmény ratifikálása ellen érvelt,
többek között migrációs és genderpolitikai kifogásokat megfogalmazva. „Most pedig miniszterelnökként éppen ennek az egyezménynek a ratifikálását kezdeményezi!” – írta Deák.
Hozzátette, hogy a képernyőkép önmagában nem bizonyítja, hogy Magyar Péter írta a korábbi szöveget, de azt igen, hogy a Facebook közzétevőként őt jelölte meg.
„Ez pedig felveti a kérdést: akkor még vállalta ennek az álláspontnak a nyilvános képviseletét, most pedig már az ellenkezőjét képviseli?” – fogalmazott.
A kormányfő csütörtökön átfogó intézkedéscsomagot jelentett, és közölte: módosítanák a szívhangrendeletet, megszüntetnék az esemény utáni tabletta vénykötelességét, és kezdeményezik az Isztambuli Egyezmény ratifikációját. Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza-kormány átfogó intézkedéscsomagot dolgozott ki a nők védelmében. A javaslatok között szerepel
- a távoltartás szabályainak szigorítása,
- az intim felvételekkel való visszaélés önálló bűncselekményként történő nevesítése,
- valamint a szexuális önrendelkezés védelmének megerősítése.
- A kapcsolati erőszak áldozatainak különleges bánásmódot biztosítanának a büntetőeljárásokban.
Hozzátette, hogy a szívhangrendelet módosítását javasolják.
Varga Judit nem először nem hagyta válasz nélkül Magyar Péter bejegyzését
Varga Judit nem először reagált kommentben volt férje Facebook-bejegyzésére. Korábban Magyar Péternek a parlamenti meghallgatásáról és a gyerektartásról szóló posztja alatt is megjelent egy rövid hozzászólással: „Nem hinném…”
A szóváltás előzménye Varga Judit szerdai meghallgatása volt a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság előtt. A volt igazságügyi miniszter az egyszülős családokat segítő intézkedésekről, köztük a tartásdíjak kifizetésének elősegítéséről is beszélt. Hozzátette: neki is vannak személyes tapasztalatai a késedelmes fizetésről.
Magyar Péter még aznap Facebook-bejegyzésben válaszolt. A személyes állításokat méltatlannak nevezte, ugyanakkor azt írta: nem haragszik volt feleségére, és hálás a közös múltjukért, valamint három gyermekükért.
A bejegyzésben a közös gyermekfelügyeletre és a heti váltott nevelésre is kitért. Közlése szerint a bíróság a kérésükre nem állapított meg tartásdíjat, ő ennek ellenére havi 600 ezer forintot fizet Varga Juditnak. A volt igazságügyi miniszter ehhez az állításhoz fűzte rövid, kétkedő hozzászólását.
Varga kommentje után Magyar azonnal reagált. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy „csak mert Judit ezt is tagadja…”, majd csatolt egy képernyőképet egy 600 ezer forintos átutalásról. A felvétel szerint 2026. június 25-én utalt Varga Juditnak, gyerekek közleménnyel.
Majd hozzátette, „ha kell, a többit is be tudom másolni…”, így csatolt még egy képernyőképet, ezúttal egy 2026. május 18-i utalási bizonylatot. A címzett ekkor is Varga Judit volt, az összeg pedig szintén ugyanannyi.
Varga Judit erre a kijelentésére válaszolt, úgy fogalmazott
akkor bemásolhatod a 2026. júliusit, az augusztusit, a szeptemberit és az októberit is
Ez azonban nem történt meg.