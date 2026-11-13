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Újabb leleplező komment érkezett Varga Judittól – Magyar Péter nem mindig rajongott az Isztambuli Egyezményért

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Varga Judit egy korábbi, az Isztambuli Egyezmény ratifikálását ellenző bejegyzést idézett fel volt férje posztja alatt. Magyar Péter neve közzétevőként szerepel a régi bejegyzésnél, miközben most az egyezmény ratifikálását kezdeményezi.
VG
2026.11.13, 12:50
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A jobboldali influenszer a Facebook-oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Varga Judit egy korábbi Facebook-bejegyzéssel reagált Magyar Péternek az Isztambuli Egyezmény ratifikálását kezdeményező bejelentésére. 

Magyar péter varga judit
Újabb komment érkezett Varga Judittól – Magyar Péter nem mindig rajongott az Isztambuli Egyezményért / Fotó: AFP

Deák Dániel azt írta, hogy Varga Judit  a volt férje, Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzése alá kommentelt, és elővette a saját oldalán 2020. január 30-án megjelent posztját, amelyben igazságügyi miniszterként ellenezte az Isztambuli Egyezmény ratifikálását.

Az influenszer hozzátette: a bemutatott képernyőkép alapján 

hat évvel ezelőtt maga Magyar Péter tette közzé volt felesége oldalán azt a bejegyzést, amely az Isztambuli Egyezmény ratifikálása ellen érvelt,

 többek között migrációs és genderpolitikai kifogásokat megfogalmazva. „Most pedig miniszterelnökként éppen ennek az egyezménynek a ratifikálását kezdeményezi!” – írta Deák.

Hozzátette, hogy a képernyőkép önmagában nem bizonyítja, hogy Magyar Péter írta a korábbi szöveget, de azt igen, hogy a Facebook közzétevőként őt jelölte meg. 

„Ez pedig felveti a kérdést: akkor még vállalta ennek az álláspontnak a nyilvános képviseletét, most pedig már az ellenkezőjét képviseli?” – fogalmazott.

Fotó: Facebook

A kormányfő csütörtökön átfogó intézkedéscsomagot jelentett, és közölte: módosítanák a szívhangrendeletet, megszüntetnék az esemény utáni tabletta vénykötelességét, és kezdeményezik az Isztambuli Egyezmény ratifikációját. Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza-kormány átfogó intézkedéscsomagot dolgozott ki a nők védelmében. A javaslatok között szerepel 

  • a távoltartás szabályainak szigorítása, 
  • az intim felvételekkel való visszaélés önálló bűncselekményként történő nevesítése, 
  • valamint a szexuális önrendelkezés védelmének megerősítése. 
  • A kapcsolati erőszak áldozatainak különleges bánásmódot biztosítanának a büntetőeljárásokban.

Hozzátette, hogy a szívhangrendelet módosítását javasolják. 

Varga Judit nem először nem hagyta válasz nélkül Magyar Péter bejegyzését

Varga Judit nem először reagált kommentben volt férje Facebook-bejegyzésére. Korábban Magyar Péternek a parlamenti meghallgatásáról és a gyerektartásról szóló posztja alatt is megjelent egy rövid hozzászólással: „Nem hinném…”

A szóváltás előzménye Varga Judit szerdai meghallgatása volt a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság előtt. A volt igazságügyi miniszter az egyszülős családokat segítő intézkedésekről, köztük a tartásdíjak kifizetésének elősegítéséről is beszélt. Hozzátette: neki is vannak személyes tapasztalatai a késedelmes fizetésről.

Magyar Péter még aznap Facebook-bejegyzésben válaszolt. A személyes állításokat méltatlannak nevezte, ugyanakkor azt írta: nem haragszik volt feleségére, és hálás a közös múltjukért, valamint három gyermekükért.

A bejegyzésben a közös gyermekfelügyeletre és a heti váltott nevelésre is kitért. Közlése szerint a bíróság a kérésükre nem állapított meg tartásdíjat, ő ennek ellenére havi 600 ezer forintot fizet Varga Juditnak. A volt igazságügyi miniszter ehhez az állításhoz fűzte rövid, kétkedő hozzászólását.

Varga kommentje után Magyar azonnal reagált. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy „csak mert Judit ezt is tagadja…”, majd csatolt egy képernyőképet egy 600 ezer forintos átutalásról. A felvétel szerint 2026. június 25-én utalt Varga Juditnak, gyerekek közleménnyel. 

Majd hozzátette, „ha kell, a többit is be tudom másolni…”, így csatolt még egy képernyőképet, ezúttal egy 2026. május 18-i utalási bizonylatot. A címzett ekkor is Varga Judit volt, az összeg pedig szintén ugyanannyi.

Varga Judit erre a kijelentésére válaszolt, úgy fogalmazott 

akkor bemásolhatod a 2026. júliusit, az augusztusit, a szeptemberit és az októberit is

Ez azonban nem történt meg.

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