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Magyar Péter erre nem számított: Varga Judit a saját fegyverével semmisítette meg a miniszterelnököt a Facebookon – „Nem hinném”

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Újabb fordulatot vett Magyar Péter és Varga Judit nyilvános üzengetése: a volt igazságügyi miniszter mindössze két szóval reagált a kormányfő havi 600 ezer forintos kifizetésről szóló állítására. A „Nem hinném...” azonban korántsem véletlen megfogalmazás, Varga Judit ugyanis éppen azt a fordulatot használta, amellyel korábban maga Magyar Péter reagált hírekre.
VG
2026.11.11, 20:17
Frissítve: 2026.11.11, 20:35
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Reakció reakció hátán: nem sokkal azután, hogy Magyar Péter Facebook-posztban beszélt volt felesége, Varga Judit parlamenti meghallgatásáról és a gyerektartásról, a volt igazságügyi miniszter saját fegyverét fordította a miniszterelnök ellen. „Nem hinném...” – kommentelte Varga Judit az alá, amikor Magyar Péter arról beszélt, hogy havi 600 ezer forintot fizet neki, noha a bírósági döntés alapján nem kötelezett tartásdíj fizetésére.

Magyar Péter erre nem számított: Varga Judit a saját fegyverével semmisítette meg a miniszterelnököt a Facebookon – „Nem hinném”
Magyar Péter erre nem számított: Varga Judit a saját fegyverével semmisítette meg a miniszterelnököt a Facebookon – „Nem hinném” / Fotó: AFP

A szóváltás előzménye, hogy Varga Judit szerdai parlamenti meghallgatása volt. A volt igazságügyi miniszter a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság előtt a Völner–Schadl-ügyben nyilvánosságra hozott hangfelvétel keletkezéséről is beszélt. Állítása szerint Magyar Péter 2023 januárjában éppen akkor készítette a felvételt, amikor ő közölte vele, hogy végleg el akar válni.

Varga Judit azt állította, hogy volt férje később a felvételek nyilvánosságra hozatalával, feljelentéssel és börtönnel fenyegette. 

A meghallgatáson azt is felvetette, miért várt Magyar 14 hónapot a felvétel közzétételével, ha valóban súlyos visszaélésekről tudott. A volt miniszter számítása szerint Magyar ebben az időszakban állami megbízatásaiból havi 4,4 millió forintot keresett.

A miniszterelnök még aznap Facebook-bejegyzésben reagált. A személyes állításokat „méltatlannak” nevezte, de azt írta, nem haragszik Vargára, és hálás a közös múltjukért, valamint három gyermekükért. Ezután tért ki a közös gyermekfelügyeletre és a heti váltott nevelésre. Közlése szerint a bíróság kérésükre nem állapított meg tartásdíjat, ő mégis havi 600 ezer forintot fizet volt feleségének.

A „nem hinném” Magyar Péter szava járása / Fotó: Facebook / Magyar Péter

A „nem hinném” Magyar Péter szava járása

Varga Judit mostani, kétszavas kommentjének különös előzménye van. Október 31-én a Telex arról írt, hogy a 2027-es költségvetési tervezetben a kormány továbbra is számolt a volt köztársasági elnökök jótékonysági keretével, fejenként évi 73 millió forinttal. A hírre Magyar Péter a lap Facebook-oldalán reagált: „Sikerült megint megtalálnotok a legfontosabb részletet…egyébként nem hinném. Január 1. még messze van.”

A Telex akkor azt is felidézte, hogy 

Magyar Péter augusztusban szintén a „nem hinném” fordulattal kommentálta az M1 Híradó új főszerkesztőjének kinevezéséről szóló hírt. 

A megbízást másnap visszavonták. A korábban a miniszterelnök rövid, elutasító Facebook-reakciójaként ismert kifejezés így most volt felesége kommentjében jelent meg.

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Varga Judit
Magyar Péter
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