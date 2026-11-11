Magyar Péter a Facebookon reagált volt felesége, Varga Judit szerdai parlamenti meghallgatására, melyen az egykori igazságügyi miniszter személyes kérdéseket is érintett. A miniszterelnök közölte, hogy nem haragszik volt feleségére, ugyanakkor hangsúlyozta: havi 600 ezer forintot fizet neki, noha a bírósági döntés alapján nem kötelezett tartásdíj fizetésére.

Magyar Péter megszólalt Varga Judit meghallgatása után: havi 600 ezer forintot fizet volt feleségének – „Nem haragszom” / Fotó: AFP

„A ma elhangzott személyes és méltatlan állítások kapcsán megismétlem, hogy nem haragszom” – ezekkel a szavakkal reagált Magyar Péter miniszterelnök Varga Judit volt igazságügyi miniszter szerdai parlamenti meghallgatására. Magyar Péter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a történtek ellenére továbbra is hálás a volt feleségével közös múltjukért és három gyermekükért. „Most is és a jövőben is igyekszem csak a szépre emlékezni” – fogalmazott.

A kormányfő bejegyzésének újdonsága a volt házastársak közötti pénzügyi megállapodás volt. Magyar Péter közlése szerint három gyermeküket közös felügyelet mellett, heti váltásban nevelik, ezért a bíróság a kérésüknek megfelelően nem állapított meg tartásdíjfizetési kötelezettséget. „Közös gyerekfelügyelet és heti váltott nevelés mellett nincs tartásdíj. Kérésünkre ez volt a bíróság ítélete is. Ennek ellenére 600 ezer forintot fizetek a volt feleségemnek havonta” – írta.

Varga Judit: „Engem ekkor Magyar Pétertől kellett megvédeni”

Varga Judit a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság előtt élesen bírálta volt férjét, és megkérdőjelezte a Völner–Schadl-ügyhöz kapcsolódó hangfelvétel elkészítésének indokait. A volt igazságügyi miniszter szerint Magyar Péter 2023 januárjában, éppen akkor rögzítette a beszélgetésüket, amikor ő közölte vele, hogy végleg el akar válni.

Varga Judit azt állította, hogy Magyar a következő hónapokban a hangfelvételek nyilvánosságra hozatalával, feljelentéssel és börtönnel fenyegette. „Engem ekkor Magyar Pétertől kellett megvédeni” – fogalmazott. Állítása szerint volt férje március végén egy előre elkészített, a Völner–Schadl-ügyről szóló feljelentést is elé tett, amit újabb fenyegetésként értelmezett.

A meghallgatáson azt is felvetette, miért várt Magyar 14 hónapot a felvétel közzétételével, ha valóban súlyos visszaélések bizonyítékának tartotta.

Varga Judit szerint eközben Magyar állami tisztségeket vállalt: 2023 áprilisában havi 1,1 millió forintért lett a Volán igazgatósági tagja, összes állami juttatása pedig állítása szerint havi 4,4 millió forintot tett ki. „Miért várt 14 hónapig és szedte a maffia hasznait?” – kérdezte. A volt miniszter sérelmezte azt is, hogy a Tavaszi szél című dokumentumfilm szerinte egyoldalúan mutatja be a házasságukat.