Ukrajna budapesti nagykövete szerint 2027 januárjában vagy februárjában már láthatók lesznek Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij ungvári tárgyalásának pénzügyi eredményei. A diplomata az Ukrinformnak azt mondta, hogy a folyamat már elindult.

Magas szintről érkezett meglepő nyilatkozat Magyar Péterről és Zelenszkijről / Fotó: AFP

„Egyetlen mondattal válaszolok: erős emberek találkoztak erős események közepette, és egy új, erős ügyet indítottak el. A hátuk mögött pedig további erős emberek állnak. Egyszerűen fantasztikus ez az energia!” – mondta Sándor.

A nagykövet pénzügyi eredményeket is kilátásba helyezett. „Hamarosan, már január-februárban látni fogják a pénzügyi eredményeket. Adjanak egy kis időt. A folyamat már elindult” – fogalmazott. Arról nem közölt részleteket, hogy milyen pénzügyi eredményekre számít.

Magyar Péter november 24-én érkezett Kárpátaljára. Ez volt az első ukrajnai látogatása magyar miniszterelnökként. Ungváron Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről tárgyalt.

Az ukrán elnök több konkrét együttműködési területről számolt be a magyar miniszterelnökkel folytatott tárgyalása után. Zelenszkij szerint az energetikától a határátkelők fejlesztésén át a humanitárius aknamentesítésig több ügyben is megállapodtak.

A felek az Ukrajnába irányuló gáz- és dízelszállításokról, valamint a magyar vállalatok ukrán gáztárolókhoz való szélesebb hozzáféréséről is egyeztettek.

Az ukrán államfő szerint a találkozó kifejezetten érdemi volt, és számos olyan területet azonosítottak, amelyen a két ország kölcsönösen erősítheti egymást. A kereskedelmi kapcsolatok mellett az energiaellátás és a humanitárius támogatás is napirendre került. Zelenszkij közlése szerint a tárgyaláson valamennyi fontos kérdést áttekintették, a megállapodások végrehajtására pedig mindkét fél kijelölte a feladatokat.