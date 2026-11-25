Magyarország orvosi berendezéseket, gyógyszereket, energetikai eszközöket és járműveket adományoz Ukrajnának – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott kedd esti ungvári sajtótájékoztatóján. A kormányfő egy új, a kárpátaljai magyarok megsegítését szolgáló szociális alap létrehozásáról is beszámolt – írja a Jevropejszka Pravda ukrán hírportál.

Magyar Péter ismételten hangsúlyozta, hogy Magyarország elítéli az Ukrajna elleni orosz agressziót. / Fotó: DPA

Magyar Péter: Nem érkeztünk üres kézzel

Első kárpátaljai látogatásán Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország elítéli az Ukrajna elleni orosz agressziót, és minden lehetséges módon humanitárius segítséget nyújt a szomszédos országnak. Felidézte, hogy hazánk a háború kitörése óta több tízezer ukrajnai menekültet fogadott be, köztük számos kárpátaljai magyart.

„Nem érkeztünk üres kézzel, segítséget hoztunk Kárpátaljának” – fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter az ukrán államfő jelenlétében jelentette be, hogy az Országgyűlés kedden több milliárd forinttal növelte a külhoni magyarokat támogató alap keretét. A források folyósítására Zrínyi Ilona nevét viselő külön szociális alapot hoznak létre.

A kormány emellett a Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórház támogatásáról is döntött. A magyar állam tíz betegőrző monitort ad át az egészségügyi intézménynek. Az orvostechnikai eszközök szállításával és átadásával a külügyminisztert bízták meg az egészségügyi tárca vezetőjének bevonásával.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kedden a Facebook-oldalán arról is beszámolt, hogy Magyarország ezer adag hepatitis A elleni oltóanyagot juttatott Ukrajnának. Az Országos Népegészségügyi Intézet által biztosított vakcinákból 700 gyermekek, 300 pedig felnőttek immunizálására alkalmas.

Zelenszkij elkottyantotta: megállapodás születhetett az Ukrajnába irányuló gáz- és dízelszállításokról

A magyar miniszterelnöknél valamivel több információt osztott meg az ukrán-magyar együttműködésről Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök, ahogy arról korábban beszámoltunk, a Telegramon kifejtette: több fontos gazdasági és infrastrukturális kérdésben is konkrét megállapodások születtek. Az együttműködés egyik kiemelt területe az energetika lehet; a felek az Ukrajnába irányuló gáz- és dízelszállításokról, valamint a magyar vállalatok ukrán gáztárolókhoz való szélesebb hozzáféréséről is egyeztettek.