Most már biztos, Magyar Péter-Zelenszkij csúcstalálkozót tartanak: az ukrán elnök Budapestre jöhet, már látszik az időpont – „Az elnökünk betartja a szavát”

Ukrajna és Magyarország a két állam között fennálló tizenegy problémás ügyből már ötöt le tudott zárni. Ha minden a tervek szerint halad, további öt fennálló konfliktusforrást jövőre is meg tudnak szüntetni – jelentette ki Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete az Unian ukrán hírügynökségnek adott interjúban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) és Magyar Péter magyar miniszterelnök (j) / Fotó: AFP

A diplomata arra a kérdésre, hogy mikor kerülhet sor Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kétoldalú találkozójára, azt válaszolta, hogy még idén.

Arra a felvetésre, hogy a Magyar Péter által javasolt Beregszászon lesz-e a találkozó, azt mondta, hogy „az egy másik logisztikai és protokolláris súlyú kérdés. De Beregszász mindenképpen sorra fog kerülni.” Arra felvetésre pedig, hogy Volodimir Zelenszkij korábban úgy nyilatkozott, hogy kész ellátogatni Budapestre, azt felelte, hogy:

Elnökünk betartja a szavait.

Magyar Péter miniszterelnöksége már fél éve tart. Sándor Fegyir úgy jellemezte az új kormány eddigi időszakát, hogy Ukrajna számára kiváló, mivel a gyors pozitív változások szembetűnőek Kijev számára, ennek bizonyítékai az ukrán–magyar találkozók a hatalom legmagasabb szintjein. Hozzátette, hogy minden lépésről lépésre, civilizált módon történik.

Az interjúban szóba került, hogy Magyarország hosszú ideig blokkolta az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló tárgyalási klaszterek megnyitását, a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló törvény elfogadását követelve. Október 12-én az ukrán parlament elfogadta azt, így másnap az EU megnyitotta a két klasztert, majd később sor került Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij találkozójára az EU-csúcstalálkozó margóján. Nemrégiben azonban bejárta a sajtót a hír, hogy Magyarország ismét blokkolta a két utolsó klaszter megnyitását, annak ellenére, hogy nem támasztott új lényegi kifogást azok megnyitása ellen.

„Semmilyen blokkolás nem történt. A magyar kormány nem blokkolta a negyedik és ötödik klaszter megnyitását, hanem további áttanulmányozásra vette a kérdést. Ehhez joguk van. Minden ország védi a saját érdekeit, ez logikus, és ebben semmi rossz nincs. Mindenki a saját ügyeit, problémáit oldja meg, és védi az érdekeit – nemcsak a gazdaságiakat, hanem a társadalmi-kulturálisakat és társadalmi-politikaiakat is” – tisztázta Sándor Fegyir.