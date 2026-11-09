Most már biztos, Magyar Péter-Zelenszkij csúcstalálkozót tartanak: az ukrán elnök Budapestre jöhet, már látszik az időpont – „Az elnökünk betartja a szavát”
Ukrajna és Magyarország a két állam között fennálló tizenegy problémás ügyből már ötöt le tudott zárni. Ha minden a tervek szerint halad, további öt fennálló konfliktusforrást jövőre is meg tudnak szüntetni – jelentette ki Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete az Unian ukrán hírügynökségnek adott interjúban.
A diplomata arra a kérdésre, hogy mikor kerülhet sor Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kétoldalú találkozójára, azt válaszolta, hogy még idén.
Arra a felvetésre, hogy a Magyar Péter által javasolt Beregszászon lesz-e a találkozó, azt mondta, hogy „az egy másik logisztikai és protokolláris súlyú kérdés. De Beregszász mindenképpen sorra fog kerülni.” Arra felvetésre pedig, hogy Volodimir Zelenszkij korábban úgy nyilatkozott, hogy kész ellátogatni Budapestre, azt felelte, hogy:
Elnökünk betartja a szavait.
Magyar Péter miniszterelnöksége már fél éve tart. Sándor Fegyir úgy jellemezte az új kormány eddigi időszakát, hogy Ukrajna számára kiváló, mivel a gyors pozitív változások szembetűnőek Kijev számára, ennek bizonyítékai az ukrán–magyar találkozók a hatalom legmagasabb szintjein. Hozzátette, hogy minden lépésről lépésre, civilizált módon történik.
Az interjúban szóba került, hogy Magyarország hosszú ideig blokkolta az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló tárgyalási klaszterek megnyitását, a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló törvény elfogadását követelve. Október 12-én az ukrán parlament elfogadta azt, így másnap az EU megnyitotta a két klasztert, majd később sor került Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij találkozójára az EU-csúcstalálkozó margóján. Nemrégiben azonban bejárta a sajtót a hír, hogy Magyarország ismét blokkolta a két utolsó klaszter megnyitását, annak ellenére, hogy nem támasztott új lényegi kifogást azok megnyitása ellen.
„Semmilyen blokkolás nem történt. A magyar kormány nem blokkolta a negyedik és ötödik klaszter megnyitását, hanem további áttanulmányozásra vette a kérdést. Ehhez joguk van. Minden ország védi a saját érdekeit, ez logikus, és ebben semmi rossz nincs. Mindenki a saját ügyeit, problémáit oldja meg, és védi az érdekeit – nemcsak a gazdaságiakat, hanem a társadalmi-kulturálisakat és társadalmi-politikaiakat is” – tisztázta Sándor Fegyir.
Nemcsak a magyaroknak jó az új oktatsi törvény
Az oktatási törvény kapcsán elmondta, hogy a magyar közösségen kívül van Ukrajnában még román, szerb, bolgár, szlovák, lengyel, zsidó, krími tatár és más közösség is. És a nemrég elfogadott oktatási törvény mindegyik nemzeti közösséget érint. Bár főként az ukrajnai magyar közösség szorgalmazta annak elfogadását, de az mindenekre vonatkozik. Hozzátette, hogy a törvény annyira kiérlelt, annyira részletes, hogy minden lehetséges jövőbeli vitás kérdést, nézeteltérést megoldott.
„Még örülök is, hogy ez a folyamat ilyen nehezen zajlott le, hogy azt az egész európai és globális közösség látta. Most Ukrajna rendelkezik a világ talán legjobb törvényével a nemzeti közösségek jogainak biztosítása terén” – mondta a diplomata.
Elmondta, hogy a magyar közösség kapcsán 96 iskoláról beszélhetünk. De összességében közel 200 iskoláról csak Kárpátalján és több mint 2000 oktatási intézményről Ukrajna-szerte.
Magyarország összesen 11 problémás pontot fogalmazott szerint Sándor Fegyir szerint ezek közül ötöt már egyeztettek és törvényhozási szinten jóváhagytak. A jövő évben további ötöt kell megoldani. Azonban van egy pont, ami alkotmányos változásokat igényel. Amíg Ukrajnában hadiállapot van érvényben, ezt a kérdést irreális megoldani. A nagykövet szerint a magyar fél megfelelően értékeli a helyzetet, ezért a ennek a megoldásának idejét meghosszabbítják.
Ez a kérdés pedig a nemzeti közösségek ukrán parlamenti képviselete. Ennek kapcsán Sándor Fegyir elmondta, hogy nemcsak a magyar gyakorlat tükrözéséről van szó, hanem számos egyéb megoldás létezik. Ukrajna jelenleg számos európai ország, köztük Szlovénia, Románia, Szerbia és Horvátország modelljeit elemzi, hogy különböző választási lehetőségeket és szavazati jogot kínálhasson a nemzeti közösségek képviselőinek.
Annak kapcsán, hogy az elmúlt évek és a lassan öt éve tartó orosz-ukrán háború miatt mennyi magyar maradt Kárpátalján, megerősítette Magyar Péter korábbi állítását, miszerint az ukrajnai magyarok létszámát jelenleg mintegy 100 ezer főre becsülik.
Azt azonban hozzátette, hogy a magyar kormány által felvetett tizenegy pont nemcsak a magyar közösségre, hanem Ukrajna összes nemzeti közösségére vonatkozik.
Eltitkolt részletek szivárogtak ki Magyar Péter és Zelenszkij találkozójáról: olyat kért a magyar miniszterelnök, amin az ukránok nagyon elcsodálkoztak
A nyilvánosan jelzett 10-15 perc helyett mintegy fél órán át tárgyalt Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Brüsszelben. Az ukrán sajtó értesülései szerint a magyar miniszterelnök kifejezett kérésére nemcsak az újságírókat, hanem a két delegáció tagjait és a vezetők munkatársait is kizárták a megbeszélésről.
Az ukrán fél számára szokatlan volt, hogy a magyar miniszterelnök ennyire zárt körű egyeztetéshez ragaszkodott.
A találkozó mintegy 30 percig tartott, noha Magyar Péter korábban 10-15 perces megbeszélésről beszélt. Az ukrán fél ugyanakkor eleve félórás egyeztetésre számított. A megbeszélés még a szokásos protokolláris kereteket is nélkülözte: a sajtó a hivatalos részre sem mehetett be.