A magyar delegáció nem érkezett üres kézzel Kárpátaljára. Erről maga Magyar Péter miniszterelnök számolt be a Volodimir Zelenszkij társaságában tartott sajtótájékoztatón Ungváron.

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij / Fotó: AFP

Erre azt követően került sor, hogy a magyar kormányfő és az ukrán elnök a Hősök temetőjében rótta le tiszteletét a háborúban elesett katonák sírja előtt, majd megkoszorúzta az ungvári emlékművet is.

Magyar Péter támogatást vitt Ukrajnába

A magyar delegáció egymilliárd forint értékű humanitárius adománnyal érkezett Kárpátaljára. Ez többek között betegfigyelő monitorokat, gyógyszereket, energetikai eszközöket, valamint járműveket tartalmazott.

A tél előtt legfontosabb az energiaellátás

− mondta Magyar Péter, majd hozzátette, hogy kormánya a kárpátaljai magyarság számára nyújtandó rendkívüli, egymilliárd forint értékű támogatásról döntött.

Elmondta azt is, hogy létrejön a Zrínyi Ilona Szociális Fejlesztési Alap, amely a magyar kisebbség megmaradását, egészségügyi ellátását, oktatását, illetve kultúráját segíti. A politikus hangsúlyozta, hogy véleménye szerint ez egy történelmi nap, a két ország kapcsolatában pedig egy új fejezet nyílhat. Üdvözölte azt a megállapodást is, amely a kárpátaljai magyarság nyelvhasználatának, továbbá kulturális és oktatási jogainak visszaállítását célozza.

A kisebbségi jogokról szóló megállapodás

Magyar Péter ukrajnai útját megelőzően arról írt, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogait érintő vállalások határidejének előrehozatalát kéri majd Volodimir Zelenszkijtől. Hangsúlyozta, hogy a bilaterális kapcsolatok rendezésének előfeltétele volt, hogy Kijev vállalja a magyar kisebbség alapvető emberi jogainak garantálását.

Örülök annak, hogy a magyar kisebbség képviselőinek részvételével a magyar kormány és az ukrán kormány meg tudott állapodni rendkívül gyorsan abban a tíz pontban, amely visszaadja a magyar kisebbség alapvető nyelvhasználati jogait és oktatási jogait

– fogalmazott.

A kisebbségi jogok ügyében október 12-én történt jelentős előrelépés, amikor az ukrán parlament elfogadta, Volodimir Zelenszkij pedig még aznap aláírta az oktatási törvény módosítását. A jogszabály szélesebb lehetőséget biztosít a kárpátaljai magyar gyerekek anyanyelvhasználatára az iskolákban, miközben az oktatás államnyelve továbbra is az ukrán marad. A törvényt az ukrán parlament első olvasatban 273, a végleges szavazáson pedig 266 igen szavazattal fogadta el.