Zelenszkij most mutatta meg, hogyan fogadta Magyar Pétert, kiderült a pontos helyszín: rögtön szimbolikus programmal kezdődött a magyar miniszterelnök és az ukrán elnöki csúcstalálkozója
A magyar delegáció nem érkezett üres kézzel Kárpátaljára. Erről maga Magyar Péter miniszterelnök számolt be a Volodimir Zelenszkij társaságában tartott sajtótájékoztatón Ungváron.
Erre azt követően került sor, hogy a magyar kormányfő és az ukrán elnök a Hősök temetőjében rótta le tiszteletét a háborúban elesett katonák sírja előtt, majd megkoszorúzta az ungvári emlékművet is.
Magyar Péter támogatást vitt Ukrajnába
A magyar delegáció egymilliárd forint értékű humanitárius adománnyal érkezett Kárpátaljára. Ez többek között betegfigyelő monitorokat, gyógyszereket, energetikai eszközöket, valamint járműveket tartalmazott.
A tél előtt legfontosabb az energiaellátás
− mondta Magyar Péter, majd hozzátette, hogy kormánya a kárpátaljai magyarság számára nyújtandó rendkívüli, egymilliárd forint értékű támogatásról döntött.
Elmondta azt is, hogy létrejön a Zrínyi Ilona Szociális Fejlesztési Alap, amely a magyar kisebbség megmaradását, egészségügyi ellátását, oktatását, illetve kultúráját segíti. A politikus hangsúlyozta, hogy véleménye szerint ez egy történelmi nap, a két ország kapcsolatában pedig egy új fejezet nyílhat. Üdvözölte azt a megállapodást is, amely a kárpátaljai magyarság nyelvhasználatának, továbbá kulturális és oktatási jogainak visszaállítását célozza.
A kisebbségi jogokról szóló megállapodás
Magyar Péter ukrajnai útját megelőzően arról írt, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogait érintő vállalások határidejének előrehozatalát kéri majd Volodimir Zelenszkijtől. Hangsúlyozta, hogy a bilaterális kapcsolatok rendezésének előfeltétele volt, hogy Kijev vállalja a magyar kisebbség alapvető emberi jogainak garantálását.
Örülök annak, hogy a magyar kisebbség képviselőinek részvételével a magyar kormány és az ukrán kormány meg tudott állapodni rendkívül gyorsan abban a tíz pontban, amely visszaadja a magyar kisebbség alapvető nyelvhasználati jogait és oktatási jogait
– fogalmazott.
A kisebbségi jogok ügyében október 12-én történt jelentős előrelépés, amikor az ukrán parlament elfogadta, Volodimir Zelenszkij pedig még aznap aláírta az oktatási törvény módosítását. A jogszabály szélesebb lehetőséget biztosít a kárpátaljai magyar gyerekek anyanyelvhasználatára az iskolákban, miközben az oktatás államnyelve továbbra is az ukrán marad. A törvényt az ukrán parlament első olvasatban 273, a végleges szavazáson pedig 266 igen szavazattal fogadta el.
A döntés egyúttal Ukrajna uniós csatlakozási folyamatában is fontos akadályt hárított el. A magyar fél korábban a kisebbségi jogok rendezéséhez kötötte a csatlakozási tárgyalások folytatását, Kijev pedig vállalta a szükséges jogszabályi változtatásokat.