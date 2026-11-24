A kárpátaljai magyar kisebbség jogait érintő vállalások határidejének előrehozatalát kéri majd a magyar miniszterelnök az ukrán államfőtől keddi megbeszélésükön. Magyar Péter útban Kárpátaljára töltött fel videót a Facebook-oldalára, amelyben elmondta: a magyar-ukrán kapcsolatok rendezésének előfeltétele volt, hogy az ukrán fél vállalja a kárpátaljai magyarság alapvető emberi jogainak visszaadását.

Kiderült, pontosan miért utazik Magyar Péter Ukrajnába: nem várna tovább Zelenszkij ígéreteinek teljesítésére / Fotó: AFP

„Örülök annak, hogy a magyar kisebbség képviselőinek részvételével a magyar kormány és az ukrán kormány meg tudott állapodni rendkívül gyorsan abban a tíz pontban, amely visszaadja a magyar kisebbség alapvető nyelvhasználati jogait és oktatási jogait” – fogalmazott. Hozzátette,

azt fogja kérni Volodimir Zelenszkijtől, hozzák előre vállalásaik határidejét, hogy minél gyorsabban teljesüljenek azok.

Mint arról a Világgazdaság is beszámolt, Magyar Péter Orbán Anita külügyminiszter társaságában utazott Ukrajnába, ahol az államfővel folytatott tárgyalás mellett a helyi magyar közösség vezetőivel is találkozik, és több magyar intézményt felkeres. A csúcstalálkozó megszervezéséről már októberben egyeztettek, amikor Magyar Péter Brüsszelben tárgyalt Volodimir Zelenszkijjel. November 12-én Dublinban ismét találkoztak, majd a két ország külügyminisztere, Orbán Anita és Andrij Szibiha megállapodott abban, hogy november végéig megszervezik a következő személyes megbeszélést.

A kisebbségi jogok ügyében már október 12-én jelentős előrelépés történt, amikor az ukrán parlament elfogadta, Volodimir Zelenszkij pedig még aznap aláírta az oktatási törvény módosítását. A jogszabály szélesebb lehetőséget biztosít a kárpátaljai magyar gyerekek anyanyelvhasználatára az iskolákban, miközben az oktatás államnyelve továbbra is az ukrán marad. A törvényt az ukrán parlament első olvasatban 273, a végleges szavazáson pedig 266 igen szavazattal fogadta el.

A döntés egyúttal Ukrajna uniós csatlakozási folyamatában is fontos akadályt hárított el.

A magyar fél korábban a kisebbségi jogok rendezéséhez kötötte a csatlakozási tárgyalások folytatását, Kijev pedig vállalta a szükséges jogszabályi változtatásokat.

A keddi megbeszélésen Magyar Péter már nem egy új megállapodás kidolgozását, hanem a korábban vállalt intézkedések mielőbbi végrehajtását szeretné elérni. A látogatásra már hétfőn egy szokatlan ukrán hatósági közlemény is utalhatott. A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás november 24-re ideiglenes forgalomkorlátozásokat jelentett be egy külföldi delegáció érkezése miatt, a vendégek kilétét azonban nem árulta el.