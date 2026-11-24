Kedden Kárpátaljára utazik Magyar Péter, ahol személyesen tárgyal Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és találkozik a helyi magyar közösség vezetőivel is. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy Orbán Anita külügyminiszterrel több magyar intézményt is felkeresnek a háború sújtotta országban.

Lerántotta a leplet Magyar Péter, Zelenszkijhez tart: egy különös évszámról posztolt a miniszterelnök, de nem áll össze a kép / Fotó: AFP

„Ma Kárpátaljára utazom, ahol tárgyalok Ukrajna elnökével, és találkozom a magyar közösség vezetőivel” – közölte kedden délelőtt Magyar Péter a Facebook-oldalán. A kormányfő azt is megerősítette, hogy Orbán Anita miniszterrel több magyar intézményt meglátogatnak. A bejelentés egy nappal azután érkezett, hogy Magyar Péter az Országgyűlésben is beszélt közelgő ukrajnai útjáról, amelynek akkor még sem a pontos időpontját, sem a részletes programját nem ismertette.

A találkozó újabb fontos lépés lehet a magyar-ukrán diplomáciai kapcsolatok rendezésében. A két ország vezetése az elmúlt hetekben többször egyeztetett egy november végéig megtartandó csúcstalálkozóról, a külügyminiszterek pedig már korábban megállapodtak az előkészületek felgyorsításáról.

Már hétfőn különös figyelmeztetést adtak ki Kárpátalján

A látogatás előkészületeinek első nyilvános jelei már hétfőn megjelentek. A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás ugyanis közölte, hogy november 24-én egy külföldi delegáció érkezése miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra lehet számítani a térség egyes útszakaszain. A hatóság arra kérte az autósokat és a gyalogosokat, hogy útvonaluk megtervezésekor vegyék figyelembe a korlátozásokat. A közlemény ugyanakkor sem a delegáció tagjait, sem az érintett útszakaszokat nem nevezte meg.

A hajnali figyelmeztetésről és a lehetséges Zelenszkij–Magyar Péter-csúcstalálkozóról a Világgazdaság már kedden reggel beszámolt. Akkor még csak az időpontok egybeesése utalt arra, hogy a külföldi delegáció érkezése összefügghet a magyar miniszterelnök tervezett látogatásával. Magyar Péter mostani bejelentésével ugyanakkor egyértelművé vált, hogy kedden valóban Kárpátaljára utazik, és az ukrán elnökkel is tárgyalni kíván. A megbeszélés pontos helyszínéről és időpontjáról biztonsági okokból továbbra sem közöltek részleteket.