Lerántotta a leplet Magyar Péter, Zelenszkijhez tart: egy különös évszámról posztolt a miniszterelnök, de nem állt össze a kép
Kedden Kárpátaljára utazik Magyar Péter, ahol személyesen tárgyal Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és találkozik a helyi magyar közösség vezetőivel is. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy Orbán Anita külügyminiszterrel több magyar intézményt is felkeresnek a háború sújtotta országban.
„Ma Kárpátaljára utazom, ahol tárgyalok Ukrajna elnökével, és találkozom a magyar közösség vezetőivel” – közölte kedden délelőtt Magyar Péter a Facebook-oldalán. A kormányfő azt is megerősítette, hogy Orbán Anita miniszterrel több magyar intézményt meglátogatnak. A bejelentés egy nappal azután érkezett, hogy Magyar Péter az Országgyűlésben is beszélt közelgő ukrajnai útjáról, amelynek akkor még sem a pontos időpontját, sem a részletes programját nem ismertette.
A találkozó újabb fontos lépés lehet a magyar-ukrán diplomáciai kapcsolatok rendezésében. A két ország vezetése az elmúlt hetekben többször egyeztetett egy november végéig megtartandó csúcstalálkozóról, a külügyminiszterek pedig már korábban megállapodtak az előkészületek felgyorsításáról.
Már hétfőn különös figyelmeztetést adtak ki Kárpátalján
A látogatás előkészületeinek első nyilvános jelei már hétfőn megjelentek. A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás ugyanis közölte, hogy november 24-én egy külföldi delegáció érkezése miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra lehet számítani a térség egyes útszakaszain. A hatóság arra kérte az autósokat és a gyalogosokat, hogy útvonaluk megtervezésekor vegyék figyelembe a korlátozásokat. A közlemény ugyanakkor sem a delegáció tagjait, sem az érintett útszakaszokat nem nevezte meg.
A hajnali figyelmeztetésről és a lehetséges Zelenszkij–Magyar Péter-csúcstalálkozóról a Világgazdaság már kedden reggel beszámolt. Akkor még csak az időpontok egybeesése utalt arra, hogy a külföldi delegáció érkezése összefügghet a magyar miniszterelnök tervezett látogatásával. Magyar Péter mostani bejelentésével ugyanakkor egyértelművé vált, hogy kedden valóban Kárpátaljára utazik, és az ukrán elnökkel is tárgyalni kíván. A megbeszélés pontos helyszínéről és időpontjáról biztonsági okokból továbbra sem közöltek részleteket.
Hosszú egyeztetések előzték meg a csúcstalálkozót
A magyar és az ukrán vezetés már hónapok óta dolgozik a kétoldalú kapcsolatok rendezésén. Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij októberben Brüsszelben is tárgyalt egymással, november 12-én pedig Dublinban, az Európai Politikai Közösség találkozóján ismét egyeztettek egy újabb, ezúttal Ukrajnában megtartandó megbeszélés lehetőségéről. Az előkészületek november közepén gyorsultak fel. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter és Orbán Anita az Európai Unió Külügyek Tanácsának brüsszeli ülésén megállapodott arról, hogy november végéig megszervezik a két ország vezetőinek találkozóját.
A tárgyalások egyik legfontosabb kérdése várhatóan a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete lesz.
Budapest korábban többször kifogásolta az ukrajnai magyar nyelvhasználat és oktatás korlátozásait, a kormány pedig az elmúlt hónapokban is hangsúlyozta, hogy a magyar közösség jogainak biztosítása alapvető feltétel a kapcsolatok további javításához.
A két ország között Ukrajna európai uniós csatlakozása is fontos kérdés. A magyar kormány korábban több tárgyalási fejezet megnyitását is támogatta, ugyanakkor továbbra sem fogadja el Ukrajna gyorsított felvételét az unióba.
Magyar Péter Orbán Viktornak is üzent a látogatással
A miniszterelnök hétfői parlamenti felszólalásában élesen bírálta elődjét, amiért szerinte a kárpátaljai magyar közösség az orosz-ukrán háború kitörése óta nem kapott kellő személyes figyelmet a magyar kormányfőtől. Magyar Péter felidézte, hogy 2024-ben még ellenzéki politikusként járt Ukrajnában, és Kárpátalján is találkozott magyar családokkal. Akkori látogatása során Kijevbe és Bucsába is eljutott, valamint humanitárius adományokat vitt a háború sújtotta országba.
A keddi Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy 2015 óta először látogat magyar miniszterelnök Ukrajnába. Ez a megfogalmazás azonban pontosításra szorul:
Orbán Viktor 2024. július 2-án Kijevben tárgyalt Zelenszkijjel.
A 2015-ös dátum a kárpátaljai látogatások szempontjából releváns, hiszen Orbán Viktor miniszterelnökként akkor járt legutóbb a térségben. Ami még érdekesebb, hogy a narratívát Orbán Anita külügyminiszter is átvette.
Frissítés: azóta Magyar Péter és Orbán Anita is frissítette Facebook-posztját, és javították Ukrajnát Kárpátaljára.