Magyarország meghatározó szerepet tölthet be Ukrajna újjáépítésében, amelyben a hazai vállalatok is jelentős üzleti lehetőséget látnak. Magyar Péter szerint a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a vasúti összeköttetések és a logisztikai kapcsolatok kiépítése egyaránt fontos része lehet a több évtizedes távlatú együttműködésnek.

Magyar Péter szerint a magyar vállalatok felkészülnek a lehetőségekre, amelyek akár tíz-tizenöt évre is munkát adhatnak / Fotó: AFP

Magyarország kulcsszerepet kaphat Ukrajna újjáépítésében, a magyar vállalatok pedig már most érdeklődnek a háború utáni beruházási lehetőségek iránt. Magyar Péter a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Beregszászon tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a földrajzi közelség és a kedvező logisztikai adottságok miatt a magyar cégek fontos szereplői lehetnek a későbbi fejlesztéseknek.

Magyar Péter: tízmilliárd eurós nagyságrendű fejlesztésekről is szó lehet

A miniszterelnök elmondása szerint tucatnyi magyar vállalat érdeklődik az ukrán újjáépítés iránt. Magyarország szomszédos Ukrajnával, ezért a szállítási útvonalak és a logisztikai kapcsolatok szempontjából természetes partner lehet. Magyar Péter a debreceni repülőtér szerepét is felvetette, emellett a vasúti összeköttetések fejlesztéséről, a hidak felújításáról és bővítéséről is tárgyaltak.

A lehetséges beruházások között különösen nagy jelentőségük lehet a közlekedési és infrastrukturális projekteknek. Magyar Péter gyorsvasúti fejlesztéseket is említett, amelyek a kapcsolódó beruházásokkal együtt rendkívül jelentős forrásokat igényelhetnek. A kormányfő szerint egy-egy ilyen fejlesztés akár tízmilliárd eurós nagyságrendű is lehet, a megvalósítás pedig tíz-tizenöt évig tarthat.

A finanszírozásban az Európai Uniónak is komoly szerepe lehet. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ilyen léptékű beruházásokhoz jelentős uniós forrásokra lesz szükség. A magyar vállalatok ugyanakkor már készülnek arra, hogy bekapcsolódjanak a későbbi munkálatokba. A lehetőségek nem korlátozódnak a hazai cégekre: a miniszterelnök szerint más európai vállalatok is részt vehetnek majd a nagyobb projektekben.

Magyarország mellett Lengyelország és az északi országok szerepét is fontosnak nevezte. A magyar részvétel mellett elsősorban a földrajzi közelség és az infrastruktúra kínálhat előnyt, a fejlesztésekhez szükséges szállítási kapacitások pedig meghatározhatják, mely országok vállalatai kapcsolódhatnak be a munkálatokba.

A beregszászi találkozón az újjáépítés mellett több más gazdasági területről is egyeztetett a két vezető.

Volodimir Zelenszkij a megbeszélést követően arról számolt be, hogy energetikai, kereskedelmi és közlekedési kérdésekben is konkrét együttműködési lehetőségeket azonosítottak.