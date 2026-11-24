Magyar Péter Zelenszkij mellett közölte: Magyarországnak kulcsszerepe lesz Ukrajna újjáépítésében, ugrásra készek a cégek – "Bárcsak ott tartanánk"
Magyarország meghatározó szerepet tölthet be Ukrajna újjáépítésében, amelyben a hazai vállalatok is jelentős üzleti lehetőséget látnak. Magyar Péter szerint a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a vasúti összeköttetések és a logisztikai kapcsolatok kiépítése egyaránt fontos része lehet a több évtizedes távlatú együttműködésnek.
Magyarország kulcsszerepet kaphat Ukrajna újjáépítésében, a magyar vállalatok pedig már most érdeklődnek a háború utáni beruházási lehetőségek iránt. Magyar Péter a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Beregszászon tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a földrajzi közelség és a kedvező logisztikai adottságok miatt a magyar cégek fontos szereplői lehetnek a későbbi fejlesztéseknek.
Magyar Péter: tízmilliárd eurós nagyságrendű fejlesztésekről is szó lehet
A miniszterelnök elmondása szerint tucatnyi magyar vállalat érdeklődik az ukrán újjáépítés iránt. Magyarország szomszédos Ukrajnával, ezért a szállítási útvonalak és a logisztikai kapcsolatok szempontjából természetes partner lehet. Magyar Péter a debreceni repülőtér szerepét is felvetette, emellett a vasúti összeköttetések fejlesztéséről, a hidak felújításáról és bővítéséről is tárgyaltak.
A lehetséges beruházások között különösen nagy jelentőségük lehet a közlekedési és infrastrukturális projekteknek. Magyar Péter gyorsvasúti fejlesztéseket is említett, amelyek a kapcsolódó beruházásokkal együtt rendkívül jelentős forrásokat igényelhetnek. A kormányfő szerint egy-egy ilyen fejlesztés akár tízmilliárd eurós nagyságrendű is lehet, a megvalósítás pedig tíz-tizenöt évig tarthat.
A finanszírozásban az Európai Uniónak is komoly szerepe lehet. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ilyen léptékű beruházásokhoz jelentős uniós forrásokra lesz szükség. A magyar vállalatok ugyanakkor már készülnek arra, hogy bekapcsolódjanak a későbbi munkálatokba. A lehetőségek nem korlátozódnak a hazai cégekre: a miniszterelnök szerint más európai vállalatok is részt vehetnek majd a nagyobb projektekben.
Magyarország mellett Lengyelország és az északi országok szerepét is fontosnak nevezte. A magyar részvétel mellett elsősorban a földrajzi közelség és az infrastruktúra kínálhat előnyt, a fejlesztésekhez szükséges szállítási kapacitások pedig meghatározhatják, mely országok vállalatai kapcsolódhatnak be a munkálatokba.
A beregszászi találkozón az újjáépítés mellett több más gazdasági területről is egyeztetett a két vezető.
Volodimir Zelenszkij a megbeszélést követően arról számolt be, hogy energetikai, kereskedelmi és közlekedési kérdésekben is konkrét együttműködési lehetőségeket azonosítottak.
Az ukrán elnök tájékoztatása szerint a gáz- és dízelszállítások lehetőségéről, valamint arról is tárgyaltak, hogy a magyar vállalatok szélesebb körben használhassák az ukrán gáztárolókat. A határátkelők fejlesztése és a humanitárius aknamentesítés szintén a kétoldalú egyeztetések témái között szerepelt.
Magyar Péter a háború lezárását nevezte az újjáépítés legfontosabb előfeltételének. Mint fogalmazott, először Ukrajnának és a nagyhatalmaknak a békére kell összpontosítaniuk. A több tízmilliárd eurós beruházások megvalósítása csak ezt követően kerülhet igazán napirendre.
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Az ukrán elnök több konkrét együttműködési területről számolt be a magyar miniszterelnökkel folytatott tárgyalása után. Volodimir Zelenszkij szerint az energetikától a határátkelők fejlesztésén át a humanitárius aknamentesítésig több ügyben is megállapodtak.