Deviza
EUR/HUF363,37 -0,4% USD/HUF322,79 -0,84% GBP/HUF435,54 -0,39% CHF/HUF395,26 -0,47% PLN/HUF82,54 -0,18% RON/HUF67,99 -0,41% CZK/HUF14,94 -0,27% EUR/HUF363,37 -0,4% USD/HUF322,79 -0,84% GBP/HUF435,54 -0,39% CHF/HUF395,26 -0,47% PLN/HUF82,54 -0,18% RON/HUF67,99 -0,41% CZK/HUF14,94 -0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX148 065,77 +1,36% MTELEKOM2 946 +0,54% MOL5 090 +0,79% OTP42 820 +2,5% RICHTER13 010 +0,08% OPUS206 +4,47% ANY5 870 -0,34% AUTOWALLIS119,5 +2,93% WABERERS4 110 0% BUMIX8 640,05 +0,67% CETOP4 850,72 +0,05% CETOP NTR3 174,07 +1,26% BUX148 065,77 +1,36% MTELEKOM2 946 +0,54% MOL5 090 +0,79% OTP42 820 +2,5% RICHTER13 010 +0,08% OPUS206 +4,47% ANY5 870 -0,34% AUTOWALLIS119,5 +2,93% WABERERS4 110 0% BUMIX8 640,05 +0,67% CETOP4 850,72 +0,05% CETOP NTR3 174,07 +1,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Kiderült, mire készül Magyarország és Ausztria: Orbán Anita államtitkára megkezdte az előkészítést – összeülnek a kormányok, erről fognak tárgyalni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A csehek után az osztrákokkal is szorosabbra fűzné a kapcsolatát a kormány. Még nem tudni, mikor kerül sor a magyar-osztrák közös kormányülésre.
VG
2026.11.04, 08:22
Frissítve: 2026.11.04, 08:36
Szóljon hozzá!

Breuer Klára kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkár közös kormányülés előkészítésén dolgozott Nikolaus Marschik osztrák külügyi főtitkárral, és a két ország legfontosabb kapcsolati pontjairól egyeztettek. A találkozón megvitatták a magyar-osztrák kapcsolatok aktuális kérdéseit, és az EU és a NATO Békepartnerség keretében folytatott együttműködés további lehetőségeit – derült ki a Külügyminisztérium hivatalos Facebook-oldalának szerda reggeli bejegyzéséből.

Magyar Péter, Stocker, magyar, osztrák, Ausztria
Magyar Péter magyar miniszterelnök és Christian Stocker osztrák kancellár / Fotó: AFP

Hozzátették, hogy a felek kiemelt figyelmet fordítottak a migráció kezelésére és az illetékes szakhatóságok közötti együttműködés erősítésére. Részletesen megvizsgálták a Nyugat-Balkán helyzetét is. A térség országainak uniós csatlakozása Magyarország és Ausztria számára egyaránt prioritás.

Mint ismert, Magyar Péter egyik első nemzetközi útja Bécsbe vezetett, a kormányfő tehát már korábban is egyeztetett Christian Stocker osztrák kancellárral.

Csúcstalálkozó Prágában: Magyar Péter és Andrej Babis közös kormányülést tartott, most ismertetik az eredményeket

Nem a magyar-osztrák közös kormányülés lesz az első a Tisza-kormány alatt, nemrég zajlott már hasonló szintű egyeztetés. Magyar Péter miniszterelnök és Andrej Babis cseh kormányfő múlt héten csütörtökön Prágában tartotta meg az első cseh-magyar kormányközi konzultációt, amelyen a két ország együttműködésének legfontosabb kérdéseit is áttekintették. A tárgyalások után a két miniszterelnök sajtótájékoztatón ismertette a megbeszélések eredményeit és a lehetséges megállapodásokat.

A cseh kormányhivatal előzetes programja szerint a találkozó a két miniszterelnök négyszemközti megbeszélésével kezdődött, majd a szakminiszterek is egyeztettek cseh partnereikkel. A konzultáció célja a kétoldalú kapcsolatok erősítése, valamint a közös európai és nemzetközi ügyek áttekintése volt.

Magyar Péter nyolc miniszterével együtt csütörtökön Prágában vett részt az első cseh-magyar kormányközi konzultáción. A magyar miniszterelnök a cseh kormányfővel és Petr Pavel köztársasági elnökkel is találkozott, a tárgyalások eredményeiről pedig a két miniszterelnök közös sajtótájékoztatón számolt be. Ezen Andrej Babis történelminek nevezte a találkozót abból a szempontból, hogy most először ült össze a két ország kormánya ilyen formában. A felek abban is megállapodtak, hogy a következő hasonló tanácskozást Budapesten tartják.

Magyar Péter bejelentette a Parlamentben: Berlinbe és Dublinba utazik, több csúcsminisztere is elkíséri

A miniszterelnök hétfői parlamenti felszólalásában bejelentette, hogy jövő héten Berlinbe utazik, ahol a német kancellárral tárgyal. A hivatalos látogatásra több kormánytag is elkíséri.

Magyar Péter tájékoztatása szerint a delegáció tagja lesz az igazságügyi miniszter, a gazdasági miniszter, a honvédelmi miniszter és a belügyminiszter is. A tárcavezetők külön egyeztetéseket folytatnak német kollégáikkal. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy szerdán este Dublinba utazik, ahol az Európai Unió további 26 állam- és kormányfőjével tárgyal. A kormányfő egyelőre nem részletezte, hogy a berlini és a dublini egyeztetéseken pontosan milyen megállapodások születhetnek.

Szóljon hozzá!
egyeztetés
Magyarország
Magyar Péter
Ausztria

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.