Kiderült, mire készül Magyarország és Ausztria: Orbán Anita államtitkára megkezdte az előkészítést – összeülnek a kormányok, erről fognak tárgyalni

Breuer Klára kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkár közös kormányülés előkészítésén dolgozott Nikolaus Marschik osztrák külügyi főtitkárral, és a két ország legfontosabb kapcsolati pontjairól egyeztettek. A találkozón megvitatták a magyar-osztrák kapcsolatok aktuális kérdéseit, és az EU és a NATO Békepartnerség keretében folytatott együttműködés további lehetőségeit – derült ki a Külügyminisztérium hivatalos Facebook-oldalának szerda reggeli bejegyzéséből.

Magyar Péter magyar miniszterelnök és Christian Stocker osztrák kancellár / Fotó: AFP

Hozzátették, hogy a felek kiemelt figyelmet fordítottak a migráció kezelésére és az illetékes szakhatóságok közötti együttműködés erősítésére. Részletesen megvizsgálták a Nyugat-Balkán helyzetét is. A térség országainak uniós csatlakozása Magyarország és Ausztria számára egyaránt prioritás.

Mint ismert, Magyar Péter egyik első nemzetközi útja Bécsbe vezetett, a kormányfő tehát már korábban is egyeztetett Christian Stocker osztrák kancellárral.

Csúcstalálkozó Prágában: Magyar Péter és Andrej Babis közös kormányülést tartott, most ismertetik az eredményeket

Nem a magyar-osztrák közös kormányülés lesz az első a Tisza-kormány alatt, nemrég zajlott már hasonló szintű egyeztetés. Magyar Péter miniszterelnök és Andrej Babis cseh kormányfő múlt héten csütörtökön Prágában tartotta meg az első cseh-magyar kormányközi konzultációt, amelyen a két ország együttműködésének legfontosabb kérdéseit is áttekintették. A tárgyalások után a két miniszterelnök sajtótájékoztatón ismertette a megbeszélések eredményeit és a lehetséges megállapodásokat.

A cseh kormányhivatal előzetes programja szerint a találkozó a két miniszterelnök négyszemközti megbeszélésével kezdődött, majd a szakminiszterek is egyeztettek cseh partnereikkel. A konzultáció célja a kétoldalú kapcsolatok erősítése, valamint a közös európai és nemzetközi ügyek áttekintése volt.

Magyar Péter nyolc miniszterével együtt csütörtökön Prágában vett részt az első cseh-magyar kormányközi konzultáción. A magyar miniszterelnök a cseh kormányfővel és Petr Pavel köztársasági elnökkel is találkozott, a tárgyalások eredményeiről pedig a két miniszterelnök közös sajtótájékoztatón számolt be. Ezen Andrej Babis történelminek nevezte a találkozót abból a szempontból, hogy most először ült össze a két ország kormánya ilyen formában. A felek abban is megállapodtak, hogy a következő hasonló tanácskozást Budapesten tartják.