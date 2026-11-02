Nemzetközi botrány lett a lengyel alkotmányos válságból: Marine Le Pen azonnal felszólította Brüsszelt, Varsó keményen reagált

Nemzetközi politikai üggyé kezd terebélyesedni a lengyel alkotmánybíróság ellenőrzéséért folyó küzdelem. Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) meghatározó politikusa az alkotmányos rend súlyos veszélyeztetésével vádolta Donald Tusk kormányát, és számon kérte az Európai Unió hallgatását. A lengyel miniszterelnök eközben az ellenzék felelősségéről beszélt, és arra figyelmeztetett, hogy az országot megbénító politikai konfliktusból Oroszország húzhat hasznot.

Marine Le Pen szerint Brüsszel nem hallgathat egy ilyen súlyos helyzetben. / Forrás: Sky News

Marine Le Pen: Nem hallgathat az Európai Unió, amikor egy ország alkotmányos egyensúlya súlyos veszélybe kerül

A péntek este kirobbant lengyelországi alkotmányos válságra Marine Le Pen az X-en reagálva mély aggodalmának adott hangot az alkotmánybíróság elnökének vitatott felfüggesztése és amiatt, hogy a rendőrség körülvette az intézmény épületét.

Le Pen szerint a történtek egy alkotmányos intézmény erőszakos átvételére emlékeztetnek, ennek kapcsán ülönösen élesen bírálta az Európai Uniót, amelyet azzal vádolt, hogy hallgat a lengyelországi eseményekről.

Nem lehet a demokrácia és a jogállamiság védelmére hivatkozni, majd hallgatni, amikor egy tagállam alkotmányos egyensúlya súlyos veszélybe kerül

– fogalmazott a francia politikus.

Az Európai Bizottság most a be nem avatkozás mellett szállt síkra

A nyilatkozatra Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter válaszolt, aki felszólította Le Pent, hogy ne avatkozzon be Lengyelország belügyeibe. Mint írta, Lengyelország Franciaország barátjaként és szövetségeseként sem avatkozik bele a francia politikába, ezért ugyanezt várja el Párizstól is.

Az Európai Bizottság szombaton közölte, hogy szorosan figyelemmel kíséri a lengyelországi fejleményeket. A testület szóvivője az Euronewsnak hangsúlyozta, hogy a lengyel hatóságok feladata biztosítani az alkotmánybíróság működését a lengyel alkotmány és az Európai Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlata alapján.

A Bizottság egyúttal leszögezte, hogy az alkotmánybíróság nyolc új tagjának megválasztása a lengyel parlament alsóházának alkotmányos hatáskörébe tartozik.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt: a Szejm nemrég megválasztotta a nyolc új bírót, akik le is tették hivatali esküjüket.

Karol Nawrocki államfő azonban nem fogadta hivatalosan az eskütételüket,

Bogdan Święczkowski, az alkotmánybíróság elnöke pedig megtagadta, hogy az új bírák elfoglalják hivatalukat.

A helyzet péntek este vált különösen feszültté, amikor Nawrocki személyesen próbált bejutni az alkotmánybíróság épületébe. Az államfő a Szenegálba tartó repülőútját is megszakította, hogy Varsóba visszatérve beavatkozzon az eseményekbe. Az épületet rendőrök vették körül, a konfliktust pedig a televízió élőben közvetítette.