Nem szabadul Matolcsy György, de nem ő az egyetlen, akinek rossz hírt hozott a hétfő – három ember sorsáról döntött a bíróság
A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint a bíróság három hónappal meghosszabbította Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnökének letartóztatását. Ugyancsak meghosszabbították a gyanú alapjául szolgáló kölcsönszerződés megkötésekor eljáró képviselő, Valkó Mihály letartóztatását.
Matolcsy György ügyvédjének négy hónapon keresztül nyomkövetőt kell viselnie
Az ügyészség indítványára bűnügyi felügyelet alá helyezték az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet, Sándor Tamást is. A bíróság döntése értelmében az ügyvédnek négy hónapon keresztül nyomkövetőt kell viselnie. A törvényszék tájékoztatása szerint a hétfői végzések nem véglegesek.
A Központi Nyomozó Főügyészség egy 2025. február 28-án kötött értékpapír-kölcsönszerződéssel összefüggésben indított nyomozást. A megállapodást
- az Optima Befektetési Zrt.
- és a Quartz Befektetési Alapkezelő
kezelésében álló Közép-Európai III. Magántőkealap kötötte. Az ügylet az OPTIMA Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényeire vonatkozott. A nyomozás keretében az ügyészség azt vizsgálja, hogy a szerződés megkötésével összefüggésben történtek-e bűncselekmények.
Matolcsy Györgyöt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsítják. A büntetőeljárás továbbra is folyamatban van, a hétfői bírósági döntések a gyanúsítottakkal szemben alkalmazott kényszerintézkedésekről szólnak.
Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt: a Fővárosi Törvényszék november 5-i tájékoztatása szerint továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy Matolcsy György és a vele együtt letartóztatott két gyanúsított szabadlábra kerülése esetén befolyásolná a bizonyítást vagy bizonyítékokat semmisítene meg. A bíróság szerint Matolcsy György esetében sem a házi őrizet, sem az óvadék nem csökkentené megfelelően a nyomozást veszélyeztető kockázatokat, ezért helybenhagyta a letartóztatásáról szóló elsőfokú döntést.