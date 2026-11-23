A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint a bíróság három hónappal meghosszabbította Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnökének letartóztatását. Ugyancsak meghosszabbították a gyanú alapjául szolgáló kölcsönszerződés megkötésekor eljáró képviselő, Valkó Mihály letartóztatását.

A bíróság szerint Matolcsy György esetében sem a házi őrizet, sem az óvadék nem csökkentené megfelelően a nyomozást veszélyeztető kockázatokat. / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Matolcsy György ügyvédjének négy hónapon keresztül nyomkövetőt kell viselnie

Az ügyészség indítványára bűnügyi felügyelet alá helyezték az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet, Sándor Tamást is. A bíróság döntése értelmében az ügyvédnek négy hónapon keresztül nyomkövetőt kell viselnie. A törvényszék tájékoztatása szerint a hétfői végzések nem véglegesek.

A Központi Nyomozó Főügyészség egy 2025. február 28-án kötött értékpapír-kölcsönszerződéssel összefüggésben indított nyomozást. A megállapodást

az Optima Befektetési Zrt.

és a Quartz Befektetési Alapkezelő

kezelésében álló Közép-Európai III. Magántőkealap kötötte. Az ügylet az OPTIMA Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényeire vonatkozott. A nyomozás keretében az ügyészség azt vizsgálja, hogy a szerződés megkötésével összefüggésben történtek-e bűncselekmények.

Matolcsy Györgyöt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsítják. A büntetőeljárás továbbra is folyamatban van, a hétfői bírósági döntések a gyanúsítottakkal szemben alkalmazott kényszerintézkedésekről szólnak.

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt: a Fővárosi Törvényszék november 5-i tájékoztatása szerint továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy Matolcsy György és a vele együtt letartóztatott két gyanúsított szabadlábra kerülése esetén befolyásolná a bizonyítást vagy bizonyítékokat semmisítene meg. A bíróság szerint Matolcsy György esetében sem a házi őrizet, sem az óvadék nem csökkentené megfelelően a nyomozást veszélyeztető kockázatokat, ezért helybenhagyta a letartóztatásáról szóló elsőfokú döntést.