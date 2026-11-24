Bemenne a Tisza a börtönbe Matolcsy Györgyhöz: mindenképpen beszélni akarnak a volt MNB-elnökkel – „nem akadályozhatják meg, házhoz megyünk!"
A parlamenti vizsgálóbizottság nem mond le arról, hogy személyesen kérdezze meg Matolcsy Györgyöt az MNB-ügyben, ezért a meghallgatást akár a büntetés-végrehajtási intézetben is megtarthatják. Csőszi Attila, a bizottság elnöke szerint a volt jegybankelnök fogvatartása nem akadályozhatja meg a testület munkáját.
A büntetés-végrehajtási intézetben hallgatná meg Matolcsy Györgyöt az MNB-ügyet vizsgáló parlamenti bizottság. Csőszi Attila országgyűlési képviselő, a testület elnöke a Facebookon közzétett videójában jelentette be, hogy ezt a javaslatot terjeszti elő a bizottság következő ülésén. Mint fogalmazott, ha a volt jegybankelnök nem hajlandó elmenni hozzájuk, akkor ők keresik fel a fogvatartási helyén.
A képviselő közlése szerint csütörtökön délután fél ötkor ismét összeül a vizsgálóbizottság. A napirenden Matolcsy György meghallgatásának technikai részletei szerepelnek, Csőszi pedig azt indítványozza majd, hogy a volt jegybankelnököt a büntetés-végrehajtási intézetben kérdezzék meg.
Matolcsy Györgynek személyesen kell válaszolnia a kérdéseinkre
– jelentette ki a bizottság elnöke. Hozzátette, hogy a fogvatartás nem akadályozhatja meg a parlamenti testületet feladatának elvégzésében. A videóban azt is hangsúlyozta, hogy a magyar embereknek joguk van megtudni, mi történt a több száz milliárd forintnyi közvagyonnal.
A meghallgatás helyszínének megváltoztatására azért lehet szükség, mert a Budai Központi Kerületi Bíróság november 23-án újabb három hónappal meghosszabbította Matolcsy György letartóztatását. A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke így továbbra is fogvatartásban marad, a parlamenti vizsgálóbizottság azonban nem akar lemondani a személyes meghallgatásáról.
Matolcsy Györgynek fontos kérdésekre kell válaszolnia
A büntetőeljárás a jegybanki alapítványi vagyon körüli ügyekhez kapcsolódik. A Központi Nyomozó Főügyészség egy 2025. február 28-án kötött értékpapír-kölcsönszerződés ügyében indított nyomozást. A megállapodást az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő kezelésében álló Közép-Európai III. Magántőkealap kötötte az OPTIMA Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényeire.
Matolcsy Györgyöt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsítják. Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van, a bíróság pedig a letartóztatás meghosszabbításakor arra jutott, hogy a házi őrizet vagy az óvadék nem csökkentené megfelelően a bizonyítást veszélyeztető kockázatokat.
Nem szabadul Matolcsy György, de nem ő az egyetlen, akinek rossz hírt hozott a hétfő – három ember sorsáról döntött a bíróság
Három gyanúsított kényszerintézkedéséről döntött hétfőn a Budai Központi Kerületi Bíróság az MNB-ügyben. Matolcsy György letartóztatását újabb három hónappal meghosszabbították, az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet pedig négy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezték.