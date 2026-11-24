A parlamenti vizsgálóbizottság nem mond le arról, hogy személyesen kérdezze meg Matolcsy Györgyöt az MNB-ügyben, ezért a meghallgatást akár a büntetés-végrehajtási intézetben is megtarthatják. Csőszi Attila, a bizottság elnöke szerint a volt jegybankelnök fogvatartása nem akadályozhatja meg a testület munkáját.

Nem várnak arra, hogy Matolcsy György szabadlábra kerüljön, inkább a fogvatartási helyére mennének a parlamenti képviselők / Fotó: Huszár Márk/MW

A büntetés-végrehajtási intézetben hallgatná meg Matolcsy Györgyöt az MNB-ügyet vizsgáló parlamenti bizottság. Csőszi Attila országgyűlési képviselő, a testület elnöke a Facebookon közzétett videójában jelentette be, hogy ezt a javaslatot terjeszti elő a bizottság következő ülésén. Mint fogalmazott, ha a volt jegybankelnök nem hajlandó elmenni hozzájuk, akkor ők keresik fel a fogvatartási helyén.

A képviselő közlése szerint csütörtökön délután fél ötkor ismét összeül a vizsgálóbizottság. A napirenden Matolcsy György meghallgatásának technikai részletei szerepelnek, Csőszi pedig azt indítványozza majd, hogy a volt jegybankelnököt a büntetés-végrehajtási intézetben kérdezzék meg.

Matolcsy Györgynek személyesen kell válaszolnia a kérdéseinkre

– jelentette ki a bizottság elnöke. Hozzátette, hogy a fogvatartás nem akadályozhatja meg a parlamenti testületet feladatának elvégzésében. A videóban azt is hangsúlyozta, hogy a magyar embereknek joguk van megtudni, mi történt a több száz milliárd forintnyi közvagyonnal.

A meghallgatás helyszínének megváltoztatására azért lehet szükség, mert a Budai Központi Kerületi Bíróság november 23-án újabb három hónappal meghosszabbította Matolcsy György letartóztatását. A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke így továbbra is fogvatartásban marad, a parlamenti vizsgálóbizottság azonban nem akar lemondani a személyes meghallgatásáról.

Matolcsy Györgynek fontos kérdésekre kell válaszolnia

A büntetőeljárás a jegybanki alapítványi vagyon körüli ügyekhez kapcsolódik. A Központi Nyomozó Főügyészség egy 2025. február 28-án kötött értékpapír-kölcsönszerződés ügyében indított nyomozást. A megállapodást az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő kezelésében álló Közép-Európai III. Magántőkealap kötötte az OPTIMA Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényeire.