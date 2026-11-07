Már megint hozzányúlnak győri fővonalhoz, Vitézy folytatja hadjáratát a lassújelek ellen – 12 percet adnának vissza az utasoknak

A vasúti késések mérsékléséhez a nagyberuházások mellett a mindennapi pályakarbantartásra is szükség van. A MÁV a következő hetekben a Budapest és Hegyeshalom közötti vonalon több kilométeren avatkozik be, miközben országos szinten is elindult a lassújelek felszámolása.

Országos vasúti rendrakást indított el Vitézy, 80 milliárd forint juthat a MÁV pályafelújításaira / Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

December 13-ig mintegy 26 kilométeren végez pályakarbantartást a MÁV a Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon, közel három kilométeren pedig megszünteti vagy megelőzi a sebességkorlátozásokat. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzése szerint a munkákkal összesen 12 percnyi késést okozó lassújelet számolnak fel a fővonalon.

A karbantartás több mint tíz helyszínt érint Budaörstől Hegyeshalomig.

A szakemberek Bicskén, Tatabánya és Tata térségében, Almásfüzitőn, Komáromban, Győrben és Mosonmagyaróváron is dolgoznak. Az őszi munkák során legalább 8000 tonna zúzottkövet mozgatnak meg, három váltóban pedig vasbeton aljakra cserélik a korábbi faaljakat. Több helyszínen a síneket is kicserélik.

A munkálatok egy része már októberben megkezdődött: az akkori vágányzárak alatt 1300 méternyi pályán tisztították meg a zúzottkőágyazatot. Négy váltóban alkatrészeket cseréltek, további nyolc váltónál pedig hegesztéssel javították ki a kopott részeket.

A győri fővonalon végzett beavatkozások egy országos lassújel-szanálási programba illeszkednek, amely már elindult a magyar vasúthálózaton. A sebességkorlátozások felszámolása azért különösen fontos, mert a lassabb haladás nemcsak az adott vonat menetidejét növeli, hanem a csatlakozások elérését is veszélyeztetheti. A pályahibák kijavításával ritkulhatnak a műszaki eredetű fennakadások, és a vonatoknak kevesebbszer kell fékezniük, majd ismét felgyorsítaniuk. Ez az energiafelhasználás szempontjából is kedvezőbb lehet.

A karbantartási program hátterében a MÁV menetrendszerűségének romlása is különös súlyt ad a feladatnak. Nagy Bálint korábbi közlekedési államtitkár októberben, a vasúttársaság nyári statisztikájára hivatkozva arról számolt be, hogy 2026 nyarán a leközlekedett vonatok száma mindössze 0,6 százalékkal emelkedett, miközben az öt percnél többet késő járatoké közel 30, a húsz percnél többet későké pedig 48 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.