Már megint hozzányúlnak győri fővonalhoz, Vitézy folytatja hadjáratát a lassújelek ellen – 12 percet adnának vissza az utasoknak
A vasúti késések mérsékléséhez a nagyberuházások mellett a mindennapi pályakarbantartásra is szükség van. A MÁV a következő hetekben a Budapest és Hegyeshalom közötti vonalon több kilométeren avatkozik be, miközben országos szinten is elindult a lassújelek felszámolása.
December 13-ig mintegy 26 kilométeren végez pályakarbantartást a MÁV a Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon, közel három kilométeren pedig megszünteti vagy megelőzi a sebességkorlátozásokat. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzése szerint a munkákkal összesen 12 percnyi késést okozó lassújelet számolnak fel a fővonalon.
A karbantartás több mint tíz helyszínt érint Budaörstől Hegyeshalomig.
A szakemberek Bicskén, Tatabánya és Tata térségében, Almásfüzitőn, Komáromban, Győrben és Mosonmagyaróváron is dolgoznak. Az őszi munkák során legalább 8000 tonna zúzottkövet mozgatnak meg, három váltóban pedig vasbeton aljakra cserélik a korábbi faaljakat. Több helyszínen a síneket is kicserélik.
A munkálatok egy része már októberben megkezdődött: az akkori vágányzárak alatt 1300 méternyi pályán tisztították meg a zúzottkőágyazatot. Négy váltóban alkatrészeket cseréltek, további nyolc váltónál pedig hegesztéssel javították ki a kopott részeket.
A győri fővonalon végzett beavatkozások egy országos lassújel-szanálási programba illeszkednek, amely már elindult a magyar vasúthálózaton. A sebességkorlátozások felszámolása azért különösen fontos, mert a lassabb haladás nemcsak az adott vonat menetidejét növeli, hanem a csatlakozások elérését is veszélyeztetheti. A pályahibák kijavításával ritkulhatnak a műszaki eredetű fennakadások, és a vonatoknak kevesebbszer kell fékezniük, majd ismét felgyorsítaniuk. Ez az energiafelhasználás szempontjából is kedvezőbb lehet.
A karbantartási program hátterében a MÁV menetrendszerűségének romlása is különös súlyt ad a feladatnak. Nagy Bálint korábbi közlekedési államtitkár októberben, a vasúttársaság nyári statisztikájára hivatkozva arról számolt be, hogy 2026 nyarán a leközlekedett vonatok száma mindössze 0,6 százalékkal emelkedett, miközben az öt percnél többet késő járatoké közel 30, a húsz percnél többet későké pedig 48 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
A menetrendszerűség 79,01 százalékról 72,89 százalékra esett vissza. Az IC/EC/railjet xpress járatoknál még nagyobb volt a romlás: a pontosság 49,28 százalékról 34,25 százalékra csökkent. A statisztika szerint 2026 augusztusában már csak nagyjából minden harmadik ilyen vonat érkezett meg az ötperces tűréshatáron belül.
A kisebb felújításokra is több pénz juthat a MÁV-nál
Vitézy szerint a pályaállapot javításához a nagy vasúti beruházások mellett folyamatosan finanszírozni kell a kisebb felújításokat is. A 2027-es költségvetés tervezetében ezért a korábbi 30 milliárd helyett már 80 milliárd forintot irányoztak elő a MÁV kisebb pálya- és állomásfelújításaira. A keretből a lassújelek megszüntetését is finanszíroznák.
A győri fővonalon december 13-ig elvégzendő munkák ennek a karbantartási szemléletnek a gyakorlati példái: a meglévő infrastruktúra állapotának javításával próbálják mérsékelni a késéseket, még mielőtt azok a teljes menetrendre és az átszállási kapcsolatokra is kihatnának.
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