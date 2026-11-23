Oroszország akár megelőző nukleáris csapást is mérlegelhetne, ha nyugati államok nyíltan vagy titokban atomfegyvert adnának át Ukrajnának – fejtegette Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök a Moszkvai Nemzetközi Jogi Folyóiratban megjelent elemzésében. Az egykori államfő feltételes forgatókönyvről írt. Érvelése szerint egy ilyen fegyverátadás arra késztethetné Moszkvát, hogy még a fegyver bevetése előtt lépjen. A folyóiratban megjelent írásról november 23-án számolt be az orosz sajtó.

Medvegyevr egy archív sajtófotón, az ország biztonsági tanácsának alelnökeként, látogatott el az Alekszin Kísérleti Gépgyárban a Tula régióban, 2023. június 15-én Fotó: AFP

Medvegyev ennél tovább is ment. A TASZSZ által idézett rész szerint úgy véli, hogy Ukrajna, egyes NATO-tagállamok és a szövetségen kívüli nyugati országok már előidéztek olyan helyzeteket, amelyekben az orosz fél szerint felmerülhetett egy nukleáris csapás lehetősége. Hozzátette, hogy az orosz elnök egy ilyen döntésnél az összes körülményt mérlegelné, köztük azt, hogy a válasz arányban állna-e az elszenvedett kárral. A volt államfő szerint bizonyos körülmények között a atomfegyver bevetése az elnök kötelessége is lehetne.

Mit enged meg az orosz nukleáris doktrína?

Vlagyimir Putyin 2024 novemberében hagyta jóvá a nukleáris elrettentésről szóló orosz doktrína módosítását. A dokumentum szerint Moszkva egy hagyományos fegyverekkel végrehajtott támadás esetén is fenntartja a nukleáris válasz lehetőségét, ha a támadás kritikusan veszélyezteti Oroszország vagy Belarusz szuverenitását vagy területi integritását. A doktrína közös támadásnak tekinti, ha egy atomfegyverrel nem rendelkező állam nukleáris hatalom részvételével vagy támogatásával támadja meg Oroszországot. A fegyver bevetéséről az orosz elnök dönt.

Medvegyev maga is elismerte, hogy a doktrína szövege kifejezetten nem rendelkezik az atomfegyver megelőző bevetéséről. A nyugati fegyverátadásra adott megelőző csapás lehetőségét a volt elnök a dokumentum saját értelmezéséből vezette le.

A nemzetközi jog ennél szűkebb keretet szab

A hágai Nemzetközi Bíróság 1996-os tanácsadó véleménye szerint a nukleáris fegyver alkalmazása vagy az azzal való fenyegetés általában ellentétes a fegyveres konfliktusokra vonatkozó nemzetközi joggal, különösen a humanitárius jog szabályaival. A bíróság nyitva hagyta, hogy jogszerű lehet-e a bevetés olyan szélsőséges önvédelmi helyzetben, amelyben az állam puszta fennmaradása forog kockán. Az orosz doktrínában felsorolt feltételek teljesülése így önmagában nem dönti el, hogy egy konkrét csapás jogszerű volna-e.