Újabb kilenc ukrán gyermek térhetett haza Oroszországból, illetve az orosz megszállás alatt álló ukrajnai területekről Melania Trump közvetítésével – jelentette be pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. „Köszönöm Melania Trumpnak, az Egyesült Államok first ladyjének a segítséget és a közvetítést” – fogalmazott az ukrán államfő a Facebook-oldalán.

Melania Trump már októberben is sikeresen közvetített egy helyi tűzszünet ügyében a háborús felek között. / Fotó: Világgazdaság archív

Zelenszkij külön köszönetet mondott Melania Trump közbenjárásáért

A hazatérő gyermekek a Herszon és Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alatt álló területeiről, valamint a Krím félszigetről származnak. A legfiatalabb közülük mindössze nyolcéves. Hazatérhetett az unokáját kísérő nagymama, valamint az oleski gyermekotthon egyik különleges gondozást igénylő lakója, Anasztaszija is. Az ukrán elnök ígéretet tett arra, hogy valamennyien megkapják a szükséges segítséget – számolt be a Kyiv Independent.

Zelenszkij az amerikai first lady mellett köszönetet mondott

az ukrán ombudsmannak és munkatársainak,

a gyermekek hazatérését segítő Bring Kids Back UA program résztvevőinek,

valamint a kezdeményezést támogató nemzetközi partnereknek is.

Az ukrán elnök közölte: eddig összesen 2875 ukrán gyermeket sikerült hazajuttatni, a hatóságok pedig továbbra is azon dolgoznak, hogy felkutassák és visszajuttassák családjukhoz az elhurcolt gyermekeket.

A first lady már októberben is ért el diplomáciai sikert

Az amerikai first lady közvetítésével októberben már helyi tűzszünetről is megállapodott Oroszország és Ukrajna – számolt be korábban a Világgazdaság. Az október 29-i kezdettel meghirdetett fegyvernyugvás éppen arra a dél-ukrajnai városra, Oleskire vonatkozott, amelynek gyermekotthonából most Anasztaszija is hazatérhetett. A települést a háború kezdete óta orosz erők tartják megszállva, lakói pedig egyre súlyosabb élelmiszerhiánnyal küzdenek.

Melania Trump és képviselője közvetlenül az orosz és az ukrán vezetéssel tárgyalt a fegyvernyugvás feltételeiről. A két hadviselő fél vállalta, hogy ideiglenesen beszünteti a katonai műveleteket a városban, lehetővé téve a humanitárius segélyek célba juttatását és a távozni kívánó civilek kimenekítését.

A helyzet kétségbeejtő. Oleški a frontvonalban fekvő, a katasztrófa szélén álló város

– fogalmazott akkor az amerikai first lady. A Dnyeper partján, Herszonnal szemben fekvő településen a háború előtt mintegy 24 ezren éltek, októberre azonban a Fehér Ház becslése szerint 1700–2000 főre apadt a lakosság száma. A városban maradtak többsége idős, de hozzávetőleg ötven gyermek is volt közöttük. Washington tájékoztatása szerint a kahovkai gát lerombolása után a település területének mintegy 90 százaléka víz alá került.