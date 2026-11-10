Így még nem aláztak meg nyilvánosan magyar miniszterelnököt: Friedrich Merz a kezével mutatta Magyar Péternek, hogy elég volt – videó
Magyar Péter és Friedrich Merz a német-magyar kormányközi konzultációt követően tartott közös sajtótájékoztatót, ahol a magyar miniszterelnök hosszasan beszélt a tárgyalások eredményeiről, ám a jelek szerint ezzel próbára tette kollégája türelmét.
A német kancellár két kezével T-betűt formálva jelezte, hogy ideje befejezni mondandóját, mire a magyar kormányfő lekerekítette a gondolatmenetét. A diplomáciában, különösen két kormányfő közös sajtótájékoztatóján, szigorú protokoll és előre egyeztetett menetrend szabályozza a megszólalásokat.
Bár az időkeretek betartására adott diszkrét jelzések egyáltalán nem szokatlanok, az már jóval ritkább, hogy az egyik vezető a kamerák előtt, látványos kézmozdulattal sürgesse tárgyalópartnerét.
Az ilyen gesztusok könnyen kellemetlen helyzetet teremthetnek, hiszen a diplomáciában a nyilvános tiszteletadás és az egyenrangúság látszatának megőrzése is kiemelt jelentőségű. Magyar szempontból azért keltett nagyobb figyelmet a különös jelenet, mert Magyar Péter elődeinél sokkal többet beszél a parlamentben. A költségvetés bemutatásakor rekordhosszúságú, majdnem kétórás beszédet mondott.
Friedrich Merz viccesen kezelt egy másik érdekes helyzetet
A berlini látogatás során egy másik szokatlan jelenetet is rögzítettek a kamerák, amikor Magyar Péter a magyar–német tárgyalások előtt két névtáblára utalva megjegyezte: „miniszterelnök és Orbán”. Friedrich Merz erre válaszul felhívta a kormányfő figyelmét arra, hogy két külön ülőhelyről van szó. A magyar politikus ezt követően zavart mosollyal az arcán oldotta meg a helyzetet és távolabb helyezte egymástól a feliratokat, hogy az ne legyen félreérthető. Érdemes megjegyezni egyébként, hogy a delegációval tartott Orbán Anita külügyminiszter is, így őt ültette a német fél a miniszterelnök mellé.
A kormányfőnek feltételezhetően nincsenek kellemes emlékei a diplomáciai bakikkal kapcsolatban, ezért is reagálhatott a névtáblák elhelyezésére. Amikor a magyar kormánydelegáció májusban Varsóba utazott
Adam Szlapka lengyel kormányszóvivő újságírók kérdéseire válaszolva „Orbán miniszterelnökről” beszélt. Ráadásul kétszer egymás után.
Ezt követően egy másik felvetésre reagálva már helyesen hivatkozott a magyar kormányfőre, de később egy újságírót zavart meg az Orbán-Magyar névpár, amikor a diplomáciai kapcsolatok kerültek szóba. Később kiderült, hogy a kérdés Orbán Anitára, a magyar külügyminiszterre vonatkozott.
Magyar Péter külpolitikai kapcsolatokat épít
A megbeszélések középpontjában az Európai Unió következő hétéves költségvetése, Ukrajna támogatása, az energiabiztonság, valamint a gazdasági és védelmi együttműködések álltak. Bár mindkét kormányfő eredményesnek nevezte a találkozót, több kérdésben továbbra is jelentősek a nézetkülönbségek.
Friedrich Merz hangsúlyozta, hogy Németország továbbra is elengedhetetlennek tartja Ukrajna pénzügyi támogatását és Oroszország szankcionálását. Magyar Péter ezzel szemben arra figyelmeztetett, hogy az uniós költségvetés jelenlegi tervezete Magyarország számára elfogadhatatlan, mivel az egy főre jutó nettó befizetések alapján az ország az egyik legnagyobb vesztessé válhatna. Kifogásolta azt is, hogy az uniós források elosztását összekapcsolják Ukrajna finanszírozásával, és világossá tette, hogy Magyarország nem kíván egymilliárd eurós hitelt felvenni erre a célra.
A magyar miniszterelnök ugyanakkor az előző, Orbán Viktor vezette kormány intézkedéseivel is érvelt.
Felidézte a magyar határvédelemre fordított jelentős kiadásokat, a NATO-n belüli szerepvállalást, valamint az ukrán menekülteknek nyújtott humanitárius segítséget. Ezzel azt kívánta érzékeltetni, hogy Magyarország már eddig is fontos szerepet játszott Európa biztonságpolitikájában. A gazdasági kérdésekben nagyobb egyetértés mutatkozott: mindkét fél szorgalmazta a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését, az energiabiztonság erősítését és a hadiipari együttműködés bővítését. A német kancellár emellett felajánlotta segítségét az orosz energiafüggőség mérséklésére.