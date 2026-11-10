Így még nem aláztak meg nyilvánosan magyar miniszterelnököt: Friedrich Merz a kezével mutatta Magyar Péternek, hogy elég volt – videó

Magyar Péter és Friedrich Merz a német-magyar kormányközi konzultációt követően tartott közös sajtótájékoztatót, ahol a magyar miniszterelnök hosszasan beszélt a tárgyalások eredményeiről, ám a jelek szerint ezzel próbára tette kollégája türelmét.

Friedrich Merz és Magyar Péter / Fotó: Anadolu via AFP

A német kancellár két kezével T-betűt formálva jelezte, hogy ideje befejezni mondandóját, mire a magyar kormányfő lekerekítette a gondolatmenetét. A diplomáciában, különösen két kormányfő közös sajtótájékoztatóján, szigorú protokoll és előre egyeztetett menetrend szabályozza a megszólalásokat.

Bár az időkeretek betartására adott diszkrét jelzések egyáltalán nem szokatlanok, az már jóval ritkább, hogy az egyik vezető a kamerák előtt, látványos kézmozdulattal sürgesse tárgyalópartnerét.

Az ilyen gesztusok könnyen kellemetlen helyzetet teremthetnek, hiszen a diplomáciában a nyilvános tiszteletadás és az egyenrangúság látszatának megőrzése is kiemelt jelentőségű. Magyar szempontból azért keltett nagyobb figyelmet a különös jelenet, mert Magyar Péter elődeinél sokkal többet beszél a parlamentben. A költségvetés bemutatásakor rekordhosszúságú, majdnem kétórás beszédet mondott.

Friedrich Merz viccesen kezelt egy másik érdekes helyzetet

A berlini látogatás során egy másik szokatlan jelenetet is rögzítettek a kamerák, amikor Magyar Péter a magyar–német tárgyalások előtt két névtáblára utalva megjegyezte: „miniszterelnök és Orbán”. Friedrich Merz erre válaszul felhívta a kormányfő figyelmét arra, hogy két külön ülőhelyről van szó. A magyar politikus ezt követően zavart mosollyal az arcán oldotta meg a helyzetet és távolabb helyezte egymástól a feliratokat, hogy az ne legyen félreérthető. Érdemes megjegyezni egyébként, hogy a delegációval tartott Orbán Anita külügyminiszter is, így őt ültette a német fél a miniszterelnök mellé.

A kormányfőnek feltételezhetően nincsenek kellemes emlékei a diplomáciai bakikkal kapcsolatban, ezért is reagálhatott a névtáblák elhelyezésére. Amikor a magyar kormánydelegáció májusban Varsóba utazott

Adam Szlapka lengyel kormányszóvivő újságírók kérdéseire válaszolva „Orbán miniszterelnökről” beszélt. Ráadásul kétszer egymás után.

Ezt követően egy másik felvetésre reagálva már helyesen hivatkozott a magyar kormányfőre, de később egy újságírót zavart meg az Orbán-Magyar névpár, amikor a diplomáciai kapcsolatok kerültek szóba. Később kiderült, hogy a kérdés Orbán Anitára, a magyar külügyminiszterre vonatkozott.