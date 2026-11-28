Facebook-bejegyzésben mondott köszönetet a mezőkövesdi vonatbalesetben elhunyt Viviána családja mindazoknak, akik az elmúlt napokban a lány életéért küzdöttek, és a legnehezebb órákban a szülők mellett álltak. A család külön háláját fejezte ki annak a mozdonyvezetőnek, aki elsőként ért a sérült lányhoz, megkezdte az ellátását, és a mentők megérkezéséig mellette maradt.

A kórház dolgozói emberfeletti küzdelmet folytattak a mezőkövesdi vonatbaleset áldozatának megmentéséért. / Fotó: Shutterstock

Ezrek próbáltak segíteni a mezőkövesdi vonatbaleset áldozatán

„Soha nem felejtjük el ezt az emberséget, odaadást és segítséget” – írták a gyászoló szülők. A család az Országos Mentőszolgálat munkatársainak, valamint a miskolci traumatológiai és intenzív osztály orvosainak és ápolóinak is köszönetet mondott.

Kiemelték, hogy a kórház dolgozói emberfeletti küzdelmet folytattak gyermekük megmentéséért, és a szülőknek is támaszt nyújtottak. Egyúttal hálájukat fejezték ki mindazoknak, akik véradásukkal igyekeztek segíteni, imádkoztak gyermekükért, illetve üzeneteikkel és biztató szavaikkal támogatták a családot.

Egyetlen drága gyermekünket nem tudtuk megtartani, de az érte érzett szeretet, a belé vetett remény és mindaz az emberség, amit ezekben a napokban kaptunk, örökre velünk marad

– fogalmaztak a szülők.

A 18 éves egyetemista november 24-én szenvedett életveszélyes sérüléseket a mezőkövesdi vasútállomáson. A család felhívására országos összefogás indult, az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint csak csütörtökön mintegy 2200-an jelentkeztek véradásra. Viviána pénteken az orvosok minden erőfeszítése ellenére belehalt sérüléseibe.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban ötmillió forintos azonnali gyorssegélyt jelentett be a család számára a MÁV-csoport nevében. A tárcavezető a lány halálhírét követően telefonon fejezte ki részvétét Viviána édesapjának.

A Fidesz Vitézy Dávid azonnali lemondását követeli

A halálos áldozatot követelő vonatbaleset miatt szombaton lemondásra szólította fel a közlekedési minisztert a Fidesz. Mint arról a Világgazdaság is beszámolt, már augusztusban panaszt tettek az utasok, miután ajtóhiba miatt kilencen nem tudtak leszállni a Borsod InterCityről Mezőkövesden. A Fidesz szerint

sem a vasúttársaság,

sem a hatóságok,

sem a közlekedésért felelős minisztérium

nem tett megfelelő intézkedéseket a bejelentett műszaki probléma elhárítására. Az ellenzéki párt a tárcavezető politikai felelősségére hivatkozva azt követeli, hogy Vitézy Dávid még szombaton álljon a nyilvánosság elé, és jelentse be azonnali lemondását.