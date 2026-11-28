Megszólalt a mezőkövesdi vonatbalesetben elhunyt Viviána gyászoló családja – szívszorító üzenetet tettek közzé a szülők
Facebook-bejegyzésben mondott köszönetet a mezőkövesdi vonatbalesetben elhunyt Viviána családja mindazoknak, akik az elmúlt napokban a lány életéért küzdöttek, és a legnehezebb órákban a szülők mellett álltak. A család külön háláját fejezte ki annak a mozdonyvezetőnek, aki elsőként ért a sérült lányhoz, megkezdte az ellátását, és a mentők megérkezéséig mellette maradt.
Ezrek próbáltak segíteni a mezőkövesdi vonatbaleset áldozatán
„Soha nem felejtjük el ezt az emberséget, odaadást és segítséget” – írták a gyászoló szülők. A család az Országos Mentőszolgálat munkatársainak, valamint a miskolci traumatológiai és intenzív osztály orvosainak és ápolóinak is köszönetet mondott.
Kiemelték, hogy a kórház dolgozói emberfeletti küzdelmet folytattak gyermekük megmentéséért, és a szülőknek is támaszt nyújtottak. Egyúttal hálájukat fejezték ki mindazoknak, akik véradásukkal igyekeztek segíteni, imádkoztak gyermekükért, illetve üzeneteikkel és biztató szavaikkal támogatták a családot.
Egyetlen drága gyermekünket nem tudtuk megtartani, de az érte érzett szeretet, a belé vetett remény és mindaz az emberség, amit ezekben a napokban kaptunk, örökre velünk marad
– fogalmaztak a szülők.
A 18 éves egyetemista november 24-én szenvedett életveszélyes sérüléseket a mezőkövesdi vasútállomáson. A család felhívására országos összefogás indult, az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint csak csütörtökön mintegy 2200-an jelentkeztek véradásra. Viviána pénteken az orvosok minden erőfeszítése ellenére belehalt sérüléseibe.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban ötmillió forintos azonnali gyorssegélyt jelentett be a család számára a MÁV-csoport nevében. A tárcavezető a lány halálhírét követően telefonon fejezte ki részvétét Viviána édesapjának.
A Fidesz Vitézy Dávid azonnali lemondását követeli
A halálos áldozatot követelő vonatbaleset miatt szombaton lemondásra szólította fel a közlekedési minisztert a Fidesz. Mint arról a Világgazdaság is beszámolt, már augusztusban panaszt tettek az utasok, miután ajtóhiba miatt kilencen nem tudtak leszállni a Borsod InterCityről Mezőkövesden. A Fidesz szerint
- sem a vasúttársaság,
- sem a hatóságok,
- sem a közlekedésért felelős minisztérium
nem tett megfelelő intézkedéseket a bejelentett műszaki probléma elhárítására. Az ellenzéki párt a tárcavezető politikai felelősségére hivatkozva azt követeli, hogy Vitézy Dávid még szombaton álljon a nyilvánosság elé, és jelentse be azonnali lemondását.
Vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt indult büntetőeljárás a mezőkövesdi vonatbaleset ügyében. A nyomozást eredetileg a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság rendelte el, Viviána halála miatt azonban az ügy a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz kerül. A rendőrség a Blikk megkeresésére közölte, hogy a nyomozók már több kamerafelvételt lefoglaltak, és az eddig kirendelt szakértők mellett további szakembereket is bevonnak az eljárásba.
A hatóság továbbra is várja azoknak a szemtanúknak a jelentkezését, akik a baleset körülményeinek tisztázásához érdemi információval szolgálhatnak.