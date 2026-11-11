Itt az újabb lengyel katonai bejelentés: megkaphatja Ukrajna a régóta várt MiG-29-eseket, de van egy feltétel – Varsó most pontosan elmondta, mit akar cserébe

Újabb lendületet kapott a lengyel MiG-29-es vadászgépek ukrajnai átadásáról szóló tárgyalássorozat, miután a két ország védelmi minisztériuma megállapodott a haditechnológiai együttműködés elmélyítéséről. Varsó a harci repülőgépekért cserébe a drónok és az azok elleni védekezés fejlesztésében szerezhet hozzáférést az ukrán hadsereg tapasztalataihoz.

Két MiG-29-es vadászgép átadása is napirenden van a lengyel-ukrán katonai tárgyalásokon / Fotó: NurPhoto via AFP

Lengyelország és Ukrajna közös munkacsoportokat állít fel a pilóta nélküli repülőeszközök, valamint a drónelhárító rendszerek fejlesztésére. A megállapodást Cezary Tomczyk lengyel védelmi miniszterhelyettes jelentette be, aki Kijevben tárgyalt ukrán kollégájával, Szerhij Bojevvel. A két ország emellett már a lengyel MiG-29-es vadászgépek átadásáról szóló megállapodás véglegesítésén dolgozik.

Tomczyk az X-en közölte, hogy a tárgyalások alapján Lengyelország két vadászgépet adhat át Ukrajnának, cserébe hozzáférést kap az ukrán dróntechnológiákhoz és az azok elleni védekezésben alkalmazott rendszerekhez. A lengyel politikus szerint a megállapodás részleteinek lezárása folyamatban van.

A kijevi látogatásra Tomczyk Karol Domanowski tábornokkal, a lengyel vezérkar első helyettesével érkezett. A megbeszéléseken a két ország képviselői a katonai együttműködés folytatásáról, valamint Lengyelország és Ukrajna biztonságáról is egyeztettek.

Hónapokig állt a MiG-29-esek átadásának ügye

A mostani előrelépést több hónapos tárgyalássorozat előzte meg. Lengyelország már 2025 decemberében jelezte, hogy mérlegeli a még rendelkezésére álló MiG-29-esek átadását. Az akkori elképzelés szerint 6-8 repülőgép kerülhetett volna Ukrajnába, a lengyelek pedig drónok és rakéták gyártásához kapcsolódó ukrán technológiákat és szaktudást szerezhettek volna.

A tárgyalások azonban júniusban megtorpantak. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter akkor azt közölte, hogy Varsó nem folytatja a gépek átadásának előkészítését, mert állítása szerint Ukrajna nem teljesítette a dróntechnológia megosztására vonatkozó vállalását. A most bejelentett közös munkacsoportok felállítása új alapot teremthet az együttműködéshez.