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Itt az újabb lengyel katonai bejelentés: megkaphatja Ukrajna a régóta várt MiG-29-eseket, de van egy feltétel – Varsó most pontosan elmondta, mit akar cserébe

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Korábban a dróntechnológia átadásának elmaradása miatt akadtak el az egyeztetések, most viszont ismét előrelépésről számolt be a lengyel védelmi vezetés. A felek a MiG-29-esek mellett a katonai fejlesztésekben is szorosabbra fűznék az együttműködést.
Nemes Tamás
2026.11.11, 17:37
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Újabb lendületet kapott a lengyel MiG-29-es vadászgépek ukrajnai átadásáról szóló tárgyalássorozat, miután a két ország védelmi minisztériuma megállapodott a haditechnológiai együttműködés elmélyítéséről. Varsó a harci repülőgépekért cserébe a drónok és az azok elleni védekezés fejlesztésében szerezhet hozzáférést az ukrán hadsereg tapasztalataihoz.

Military Exercise Anti-aircraft Missile In Shabla mig-29
Két MiG-29-es vadászgép átadása is napirenden van a lengyel-ukrán katonai tárgyalásokon / Fotó: NurPhoto via AFP

Lengyelország és Ukrajna közös munkacsoportokat állít fel a pilóta nélküli repülőeszközök, valamint a drónelhárító rendszerek fejlesztésére. A megállapodást Cezary Tomczyk lengyel védelmi miniszterhelyettes jelentette be, aki Kijevben tárgyalt ukrán kollégájával, Szerhij Bojevvel. A két ország emellett már a lengyel MiG-29-es vadászgépek átadásáról szóló megállapodás véglegesítésén dolgozik.

Tomczyk az X-en közölte, hogy a tárgyalások alapján Lengyelország két vadászgépet adhat át Ukrajnának, cserébe hozzáférést kap az ukrán dróntechnológiákhoz és az azok elleni védekezésben alkalmazott rendszerekhez. A lengyel politikus szerint a megállapodás részleteinek lezárása folyamatban van.

A kijevi látogatásra Tomczyk Karol Domanowski tábornokkal, a lengyel vezérkar első helyettesével érkezett. A megbeszéléseken a két ország képviselői a katonai együttműködés folytatásáról, valamint Lengyelország és Ukrajna biztonságáról is egyeztettek.

Hónapokig állt a MiG-29-esek átadásának ügye

A mostani előrelépést több hónapos tárgyalássorozat előzte meg. Lengyelország már 2025 decemberében jelezte, hogy mérlegeli a még rendelkezésére álló MiG-29-esek átadását. Az akkori elképzelés szerint 6-8 repülőgép kerülhetett volna Ukrajnába, a lengyelek pedig drónok és rakéták gyártásához kapcsolódó ukrán technológiákat és szaktudást szerezhettek volna.

A tárgyalások azonban júniusban megtorpantak. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter akkor azt közölte, hogy Varsó nem folytatja a gépek átadásának előkészítését, mert állítása szerint Ukrajna nem teljesítette a dróntechnológia megosztására vonatkozó vállalását. A most bejelentett közös munkacsoportok felállítása új alapot teremthet az együttműködéshez.

Lengyelország már korábban is jelentős katonai segítséget nyújtott a szomszédos országnak: 2023 tavaszán 14 MiG-29-est adott át Ukrajnának. Ezzel az első olyan állam lett, amely a 2022 februárjában kezdődött orosz invázió után vadászgépeket szállított Kijevnek.

A MiG-29-es szovjet fejlesztésű, negyedik generációs vadászrepülőgép, amelyet elsősorban légi fölény kivívására és a légvédelem támogatására terveztek. Mind az ukrán, mind az orosz légierő használja.

Az ukrán vezetés korábban különösen fontosnak nevezte a típus átadását, mivel pilótáik már rendelkeznek a gépek vezetéséhez szükséges képzettséggel. Volodimir Zelenszkij 2025 decemberében arra hívta fel a figyelmet, hogy az F-16-osok vezetéséhez nyolc hónaptól akár másfél évig is tarthat a kiképzés, míg a MiG-29-esekkel az ukrán pilóták további felkészítés nélkül is bevethetők. A lengyel–ukrán csere így mindkét fél számára kézzelfogható katonai előnyöket kínálhat.

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Ki se kell képezni az ukrán pilótákat, mehetnek azonnal harcolni. A MiG-29 legendás szovjet vadászrepülőgépnek készült, most a lengyelek dobták be, hogy átadnak a flottájukból Zelenszkijéknek egy fél tucatot.

 

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