Totális fordulat: a brit kormány szigorúbb bevándorlási szabályokat akar elfogadni a letelepedni vágyó migránsok számára

A brit kormány hétfőn ismertette az úgynevezett érdemalapú letelepedési modellt, amely alapjaiban alakítja át a külföldiek tartós brit tartózkodásának feltételeit. Shabana Mahmood belügyminiszter bejelentése szerint a legtöbb külföldi munkavállaló esetében az eddigi öt évről tíz évre emelkedik az az időszak, amely után igényelhető a határozatlan idejű tartózkodási engedély. Ez a státusz lehetővé teszi, hogy az érintettek migránsok korlátozás nélkül éljenek, dolgozzanak és tanuljanak az Egyesült Királyságban. A szigorítás azonban nem vonatkozik mindenkire egyformán.

Szigorít a letelepedési szabályokon a brit kormány, de egyes migránsok kivételt kaphatnak (illusztráció)

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A gondozók kivételt kapnak, a magas jövedelműek már három év után letelepedhetnek a migránsok köréből

A magas keresetűek már három év után jogosulttá válhatnak a letelepedésre, míg az évi 50 271 fontnál – mintegy 22 millió forint – többet keresők öt év után kérhetik az engedélyt. Ugyanez a kedvezmény bizonyos közszolgálati dolgozókra, köztük

orvosokra,

ápolókra, és

tanárokra is érvényes lesz.

A kormány az eredeti elképzelésekhez képest engedményeket is tett. A szakszervezetek és a Munkáspárt egyes politikusainak tiltakozása után a szociális ellátásban dolgozó külföldiek számára megmarad az ötéves letelepedési útvonal.

Mahmood a parlamentben közölte: azok a gondozók, akik évi 25 ezer fontot keresnek és ilyen munkakörben kapták meg a vízumukat, továbbra is öt év után kérhetik a tartós letelepedési engedélyt. A belügyminiszter szerint a módosítás elismeri azoknak a munkáját, akik teljesítették a vállalásaikat, és akkor nyújtottak segítséget, amikor az ország igényelte azt.

A szabályozás különösen szigorú lesz azokkal szemben, akik megsértették a bevándorlási előírásokat.

Számukra húsz évre nő a letelepedéshez szükséges várakozási idő. Azok pedig, akik kis csónakokkal vagy más illegális, rejtett módon jutottak be az országba, további tízéves büntető várakozási időre számíthatnak. Ez azt jelenti, hogy esetükben akár harminc évig is eltarthat, mire állandó letelepedési engedélyt kaphatnak.

A hivatalos útvonalakon érkező menekültek ugyanakkor öt év után igényelhetik a letelepedési státuszt.