Totális fordulat: a brit kormány szigorúbb bevándorlási szabályokat akar elfogadni a letelepedni vágyó migránsok számára
A brit kormány hétfőn ismertette az úgynevezett érdemalapú letelepedési modellt, amely alapjaiban alakítja át a külföldiek tartós brit tartózkodásának feltételeit. Shabana Mahmood belügyminiszter bejelentése szerint a legtöbb külföldi munkavállaló esetében az eddigi öt évről tíz évre emelkedik az az időszak, amely után igényelhető a határozatlan idejű tartózkodási engedély. Ez a státusz lehetővé teszi, hogy az érintettek migránsok korlátozás nélkül éljenek, dolgozzanak és tanuljanak az Egyesült Királyságban. A szigorítás azonban nem vonatkozik mindenkire egyformán.
A gondozók kivételt kapnak, a magas jövedelműek már három év után letelepedhetnek a migránsok köréből
A magas keresetűek már három év után jogosulttá válhatnak a letelepedésre, míg az évi 50 271 fontnál – mintegy 22 millió forint – többet keresők öt év után kérhetik az engedélyt. Ugyanez a kedvezmény bizonyos közszolgálati dolgozókra, köztük
- orvosokra,
- ápolókra, és
- tanárokra is érvényes lesz.
A kormány az eredeti elképzelésekhez képest engedményeket is tett. A szakszervezetek és a Munkáspárt egyes politikusainak tiltakozása után a szociális ellátásban dolgozó külföldiek számára megmarad az ötéves letelepedési útvonal.
Mahmood a parlamentben közölte: azok a gondozók, akik évi 25 ezer fontot keresnek és ilyen munkakörben kapták meg a vízumukat, továbbra is öt év után kérhetik a tartós letelepedési engedélyt. A belügyminiszter szerint a módosítás elismeri azoknak a munkáját, akik teljesítették a vállalásaikat, és akkor nyújtottak segítséget, amikor az ország igényelte azt.
A szabályozás különösen szigorú lesz azokkal szemben, akik megsértették a bevándorlási előírásokat.
Számukra húsz évre nő a letelepedéshez szükséges várakozási idő. Azok pedig, akik kis csónakokkal vagy más illegális, rejtett módon jutottak be az országba, további tízéves büntető várakozási időre számíthatnak. Ez azt jelenti, hogy esetükben akár harminc évig is eltarthat, mire állandó letelepedési engedélyt kaphatnak.
A hivatalos útvonalakon érkező menekültek ugyanakkor öt év után igényelhetik a letelepedési státuszt.
A Brexit után elvesztette az ország az ellenőrzést a bevándorlás felett a kormány szerint
Mint megírtuk, a szigorításhoz vezető első lépéséket még tavaly megtette London. A mostani brit kormány a módosításokat azzal indokolja, hogy a letelepedésnek nem pusztán az eltelt időn, hanem az egyéni hozzájáruláson, a társadalmi beilleszkedésen és a szabályok betartásán kell alapulnia. Az új modellről tartott társadalmi egyeztetés során több mint 200 ezer válasz érkezett. A résztvevők egyebek mellett a szabályozás méltányosságával, bonyolultságával és az Egyesült Királyságban már jelen lévő külföldiekre gyakorolt hatásával kapcsolatban fogalmaztak meg aggályokat.
Andy Burnham brit miniszterelnök a bejelentés kapcsán úgy fogalmazott:
az ország a Brexit után elvesztette az ellenőrzést a bevándorlás felett.
Hozzátette, hogy teljes támogatásáról biztosítja a belügyminisztert a probléma kezelésében.
A szigorítás hátterében a bevándorlásellenes politikai nyomás erősödése is áll. Nigel Farage Reform UK pártja például azt ígéri, hogy kormányra kerülése esetén teljesen eltörölné a határozatlan idejű letelepedési engedély rendszerét, és helyette ötévente megújítandó munkavállalói vízumokat vezetne be.
Az új brit szabályok a tervek szerint jövőre lépnek hatályba, a már megszerzett állandó letelepedési státuszokat azonban nem érintik.