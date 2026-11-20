Palóc André egy Facebook-videóban idézte fel Magyar Péter 2024. szeptemberi kijelentését, amelyben a politikus még ellenzékből a minimálbér megduplázását ígérte 2027-től. A Fidesz politikusa által megosztott felvételen Magyar Péter arról beszélt, hogy egy esetleges Tisza-kormány a 2024-ben érvényes, bruttó 266 800 forintos minimálbért két év múlva a duplájára emelné. Ez akkor 533 600 forintos havi bruttó minimálbért jelentett volna. Magyar Péter emellett azt is célként fogalmazta meg, hogy a kormányzati ciklus végére, 2030-ra akár az egymillió forintot is elérhesse a legkisebb munkabér. Palóc André most arra hívta fel a figyelmet, hogy a csütörtökön megszületett bérmegállapodás alapján egészen más számokkal kell kalkulálniuk a minimálbéreseknek.

Palóc André felidézte Magyar Péter 2024-es videóját, amiben még a minimálbér megduplázását ígérte

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Jelentősen elmarad a korábbi ígérettől a minimálbér

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának november 19-i ülésén született megállapodás szerint 2027. január 1-jétől a minimálbér bruttó 347 ezer forintra emelkedik, ami 7,5 százalékos növekedésnek felel meg. A garantált bérminimum 6,1 százalékkal, bruttó 396 ezer forintra nő.

A 347 ezer forintos minimálbér ugyanakkor 186 600 forinttal marad el attól az összegtől, amelyet Magyar Péter 2024-ben a minimálbér megduplázásával ígért.

A most kialkudott összeg a korábbi vállalásnak mindössze 65 százaléka.

A különbség éves szinten bruttó 2,24 millió forintot jelent egy minimálbéren foglalkoztatott, teljes munkaidős dolgozónál.

A Palóc André Facebook-oldalán megjelent poszt:

A minimálbér-emelés komoly próbatétel elé állítja a cégeket is, erről a Világgazdaság oldalán itt olvashat.