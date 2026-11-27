Durva: milliós fizetések a minisztériumokban, kiderült, hogy melyik tárcánál lehet a legjobban keresni
A havi bruttó 1,2 millió forintot is meghaladja az átlagkereset az egyik minisztériumban, a Miniszterelnökség felsővezetőinek átlagilletménye pedig megközelíti a 2,7 millió forintot. Az Economx mind a 16 minisztériumtól kikérte a létszámra és a fizetésekre vonatkozó adatokat, ám több mint három hét alatt mindössze négy tárcától kapott választ.
Létszámrekord és milliós fizetések a minisztériumokban a takarékosság jegyében
A megismert adatok alapján a Ruszin-Szendi Romulusz vezette Honvédelmi Minisztériumban lehet a legjobban keresni: a havi bruttó átlagkereset 1 220 633 forint. A tárca állományába a kormánytisztviselők mellett hivatásos és szerződéses katonák is tartoznak, a részmunkaidős foglalkoztatást arányosan figyelembe véve a minisztérium létszáma 434 teljes munkaidős álláshelynek felel meg.
Alig marad el ettől a Miniszterelnökségen dolgozók átlagilletménye, amely a felsővezetők és a biztosok fizetését is beleszámítva bruttó 1 171 006 forint. A kormányváltást követően három tárca összevonásával kialakított szervezet 608 embert foglalkoztat, havi illetményköltsége megközelíti a 712 millió forintot. A Miniszterelnökség külön is közölte a felsővezetők és a biztosok nélkül számított kereseti adatokat. Az ebbe a körbe tartozó 586 munkatárs – köztük kabinetfőnökök, politikai tanácsadók, főosztályvezetők és ügyintézők – átlagosan havi bruttó 1 115 121 forintot keres.
A két adatsorból kiszámítható, hogy a fennmaradó 22 felsővezető és biztos illetményére havonta csaknem 59 millió forintot fordítanak, esetükben a havi bruttó átlagilletmény 2,66 millió forint.
Ebbe Magyar Péter bruttó 3,8 millió forintos miniszterelnöki fizetése is beletartozik. A kormányfő országgyűlési képviselőként további bruttó 1,3 millió forintos tiszteletdíjban részesül, így a két tisztségéből származó havi jövedelme meghaladja az ötmillió forintot.
Magyar Péter még júniusban a kormány takarékos működését ígérte az Országgyűlésben, ám a kormányzati felsővezetők száma már szeptemberre meghaladta a korábbi rekordot. Mint arról korábban a Világgazdaság beszámolt, a Tisza-kormány hivatalba lépését követő négy hónapban 231 politikai, közigazgatási és helyettes államtitkárt neveztek ki, 31-gyel többet, mint az Orbán-kormány idején 2020-ban mért legmagasabb létszám. A miniszterekkel együtt már szeptemberben 247 fős volt a kormányzati felsővezetői kör.
A szociális tárcánál is egymillió forint közelében jár az átlagkereset
A négy válaszadó minisztériumban a következőképpen alakulnak a havi bruttó átlagkeresetek:
- Honvédelmi Minisztérium: 1 220 633 forint,
- Miniszterelnökség: 1 171 006 forint,
- Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium: 981 343 forint,
- Szociális és Családügyi Minisztérium: 923 613 forint.
Az adatok összehasonlíthatóságát korlátozza, hogy a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium 13 állami vezetőjének illetményét nem számította bele az átlagba. A tárca 459 munkatársának fizetésére havonta mintegy 450 millió forintot fordítanak.
A négy válaszadó minisztérium közül a Szociális és Családügyi Minisztérium foglalkoztatja a legtöbb embert, összesen 788-at. Bár itt a legalacsonyabb az átlagkereset, a tárca havi bérköltsége megközelíti a 728 millió forintot, meghaladva ezzel a Miniszterelnökségét is.
Több mint ötmilliárd forinttal csökken a Miniszterelnökség éves bérkerete
A 2027-es költségvetési tervezet értelmében a Miniszterelnökség személyi juttatásokra fordítható kerete az idei 23,7 milliárdról 18,6 milliárd forintra, vagyis több mint ötödével csökken. A honvédelmi tárcánál csaknem kétmilliárd forinttal mérséklődik az előirányzat. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium ugyanakkor azon kevés tárca egyike, amely jövőre több pénzt fordíthat személyi juttatásokra.
Arról egyik minisztérium sem adott konkrét tájékoztatást, hogy a források szűkülése elbocsátásokkal vagy a fizetések befagyasztásával járhat-e.
A Honvédelmi Minisztérium közölte, hogy az idén már jelentős szervezeti átalakításokat és létszámgazdálkodási intézkedéseket hajtott végre. A Miniszterelnökségen a költségvetési folyamat lezárultával döntenek a létszámot és az illetményeket érintő kérdésekről, új álláshelyet azonban már jelenleg is kizárólag a miniszterelnök engedélyével tölthetnek be.