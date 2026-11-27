A moderálási alapelvek a kormány hivatalos Facebook-, Instagram-, YouTube- és TikTok-oldalaira vonatkoznak.

Új szabályokat vezet be a kormány a közösségi oldalain: vége a korlátlan kommentelésnek – ezeket a hozzászólásokat azonnal törlik / Fotó: Magyar Péter / Facebook

A dokumentum szerint eltávolíthatják

a megalázó,

vulgáris,

gyűlöletkeltő,

rágalmazó v

agy erőszakra felhívó hozzászólásokat,

valamint azokat is, amelyekben személyes adatokat, álhíreket vagy valótlan tényállításokat osztanak meg.

A moderátorok a bejegyzés témájához nem kapcsolódó kommenteket, az ismétlődő üzeneteket és a reklámokat is eltávolíthatják.

A szabályokat sértő hozzászólásokat e-mailben is lehet jelezni.

Egyes bejegyzéseknél teljesen kikapcsolhatják a hozzászólási lehetőséget. A dokumentum példaként a katasztrófákról, halálesetekről, gyermekvédelmi ügyekről, kisebbségi csoportokról és a nők jogairól szóló posztokat említi.

Az alapelvek rögzítik, hogy bárkinek joga van hozzászólni, a beszélgetés résztvevőinek pedig tiszteletben kell tartaniuk mások jogait, méltóságát és véleményét.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy a kormányfő a Facebookon reagált a közösségi médiás költségeiről szóló hírére. Magyar Péter szerint a saját tartalmaiért és videóiért összesen négy miniszterelnökségi munkatárs felel, havi 3,9 millió forintos együttes illetményért.

Magyar Péter szerint pontosításra szorulnak a sajtóban megjelent számok a Miniszterelnökség közösségimédia-csapatának költségeiről. A miniszterelnök azt írta, hogy saját közösségimédia-tartalmaiért és videóiért négy munkatárs felel, akiknek havi illetménye együttesen 3,9 millió forint.

Az RTL arról számolt be, hogy a miniszterelnökség tájékoztatása alapján 21 munkatárs foglalkozik videókészítéssel és közösségimédia-tartalmakkal kapcsolatos feladatokkal. A csatorna szerint ezeknek a munkatársaknak a havi illetménye és munkabére együttesen csaknem 22 millió forint.