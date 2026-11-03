Orbán Anita elárulta, mire számíthat a szerbektől a Mol, és hogy foglalkozik-e KGBélával
A Mol az egyik legfontosabb stratégiai szereplője a közép- és délkelet-európai energiapiacnak, és a következő időszakban tovább erősödhet a pozíciója a régióban. Orbán Anita külügyminiszter a Telexnek adott interjújában több olyan folyamatot is érintett, amelyek közvetlenül befolyásolhatják a magyar olajvállalat mozgásterét: az orosz kőolajról való leválást, a horvátországi JANAF-vezetékkel kapcsolatos tárgyalásokat, valamint a szerb NIS olajvállalat tervezett felvásárlását.
A külügyminiszter szerint a Mol már dolgozik azon, hogy a finomítói technológia átalakításával más forrásból származó kőolajat is fel tudjon dolgozni. Ez különösen fontos annak fényében, hogy az Egyesült Államok november 21-ig adott mentességet Magyarországnak az orosz olajvásárlásokhoz kapcsolódó szankciók alól, az Európai Unió pedig szintén egyre szigorúbb korlátozásokat vezet be az orosz energiahordozókkal szemben.
A Mol már készül az orosz kőolaj kiváltására
Orbán Anita az interjúban egyértelművé tette:
a Mol már megkezdte a felkészülést arra, hogy szükség esetén orosz eredetű kőolaj nélkül is biztosítani tudja a finomítók működését.
A vállalat a finomítói technológia átállításán dolgozik, hogy déli irányból, a horvátországi JANAF-vezetéken keresztül nem orosz eredetű kőolajat is be tudjon szerezni. Ez a magyarországi százhalombattai és a szlovákiai pozsonyi finomító ellátása szempontjából egyaránt meghatározó lehet.
A külügyminiszter szerint ugyanakkor nem elegendő pusztán az alternatív beszerzési lehetőségek megléte: azt is biztosítani kell, hogy a horvát vezetéken keresztül adott esetben folyamatosan és teljes mértékben ellátható legyen mindkét finomító.
A JANAF szerepe azért is különösen fontos, mert a Barátság kőolajvezeték mellett ez jelenti Magyarország számára a legfontosabb alternatív útvonalat. A rendszer kapacitása és a horvát féllel való együttműködés ezért közvetlenül befolyásolhatja a Mol ellátásbiztonságát.
A szerb NIS megszerzése stratégiai jelentőségű lehet
A Mol regionális szerepének erősítésében kulcsfontosságú lehet a szerb NIS olajvállalat orosz tulajdonrészének megszerzése is. A társaság birtokolja Szerbia egyetlen olajfinomítóját, a pancsovai üzemet, így az akvizíció nemcsak a Mol piaci jelenlétét növelheti, hanem a térség kőolajellátásának szerkezetére is hatással lehet.
Az ügyletet az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) által biztosított mentesség alapján december 11-ig lehet előkészíteni a Gazprommal folytatott tárgyalások keretében. Orbán Anita a folyamatban lévő üzleti egyeztetésekről nem kívánt részleteket elárulni, de azt mondta, hogy szerb, orosz és magyar részről egyaránt erős a szándék a tranzakció december 11-ig történő lezárására.
A felvásárlásnak a külügyminiszter szerint a horvátországi JANAF-vezetékkel kapcsolatos magyar tárgyalások szempontjából is jelentősége lehet. A pancsovai finomító ugyanis szintén ezen az útvonalon keresztül kaphat kőolajat.
A NIS megszerzése így olyan regionális pozíciót teremthet a Molnak, amelyben a vállalat nemcsak Magyarország és Szlovákia, hanem Szerbia ellátásában is meghatározó szerepet játszhat. Ez a horvát vezetékkel kapcsolatos egyeztetésekben is erősítheti a magyar fél érdekérvényesítő képességét.
Orbán Anita szerint a Mol már most is meghatározó szereplője a térség energiapiacának, a szerbiai akvizíció pedig tovább erősítheti ezt a pozíciót. A külügyminiszter a Telexnek adott interjúban Magyarország hosszabb távú energetikai szerepéről is beszélt. Szerinte az ország földrajzi elhelyezkedése és kiépített infrastruktúrája lehetőséget teremt arra, hogy a térség egyik legfontosabb földgáz- és kőolaj-elosztóközpontjává váljon.
Magyarország regionális energiaelosztó központtá válhat
Magyarország hat országgal rendelkezik kétirányú földgázszállításra alkalmas vezetékes összeköttetéssel, tárolókapacitása pedig a régióban is jelentős. A külügyminiszter szerint az ország más államok ellátásában is fontos szerepet tölthet be.
Ehhez azonban további infrastrukturális fejlesztésekre lehet szükség. Orbán Anita példaként említette a horvátországi LNG-terminált és az ahhoz kapcsolódó vezeték kapacitásának növelését, de szóba került a Görögországon keresztül elérhető észak-déli energetikai folyosó, valamint a lengyel és litván LNG-terminálokhoz való jobb hozzáférés is.
A kormány célja, hogy
- Magyarország minél több forrásból,
- versenyképes áron jusson földgázhoz és kőolajhoz.
A külügyminiszter szerint ugyanakkor a meglévő regionális infrastruktúra önmagában nem garantálja, hogy az alternatív betáplálási pontok kapacitásai teljes egészében rendelkezésre állnak a magyar felhasználók számára.
Az Egyesült Államokkal kötött energetikai szándéknyilatkozat is ezt a célt szolgálhatja: a régiós infrastruktúra fejlesztését és az alternatív energiaforrásokhoz való hozzáférés bővítését.
2027 őszéig kell felkészülni az orosz gáz kivezetésére
Az orosz földgázról való leválás kapcsán Orbán Anita az uniós határidőre hívta fel a figyelmet. Az Európai Unió előírásai szerint 2027 őszén meg kell szűnnie az orosz földgázimportnak.
A külügyminiszter ezzel kapcsolatban nem beszélt arról, hogy Magyarország milyen konkrét beszerzési szerződésekkel és útvonalakkal pótolhatja majd az orosz forrásokat. Az interjúból ugyanakkor kiderült, hogy a kormány a horvát, görög, lengyel és litván infrastruktúra fejlesztésében is lehetőséget lát.
A kőolaj esetében a Mol technológiai átállása jelentheti az egyik legfontosabb felkészülési lépést. A vállalatnak azonban nemcsak a finomítói technológiát kell alkalmassá tennie az eltérő összetételű kőolaj feldolgozására, hanem az alternatív szállítási útvonalak megfelelő kapacitását is biztosítani kell.
Paks II. és a NIS-ügy is felülvizsgálat alatt
Az interjúban a külügyminiszter a paksi atomerőmű bővítéséről is kapott kérdést. Arra, hogy elképzelhető-e, hogy végül nem orosz vállalat valósítsa meg a beruházást, azt válaszolta:
a kormány felülvizsgálja a szerződést, megvizsgálja a teljesítés állását, valamint az érvényben lévő feltételeket és kötelezettségeket.
A kérdésben ezt követően lehet majd állást foglalni.
A Mol szempontjából azonban a legfontosabb üzenet egyértelmű: a kormány a regionális energiabiztonság egyik meghatározó szereplőjeként tekint a vállalatra, és a szerbiai terjeszkedés, a finomítói technológia átalakítása, valamint az alternatív kőolajszállítási útvonalak biztosítása egyaránt része lehet annak a folyamatnak, amely Magyarországot az orosz energiahordozóktól való fokozatos függetlenedés felé viszi.
Orbán Anita kérdésre válaszolva azt is kijelentette: nem merült fel, hogy Magyarország kérné Oroszországtól a kiadatását a Jobbik egykori EP-képviselője, Kovács Béla kiadatását, aki KGBélaként néven vált ismertté.