Orbán Anita elárulta, mire számíthat a szerbektől a Mol, és hogy foglalkozik-e KGBélával

A Mol az egyik legfontosabb stratégiai szereplője a közép- és délkelet-európai energiapiacnak, és a következő időszakban tovább erősödhet a pozíciója a régióban. Orbán Anita külügyminiszter a Telexnek adott interjújában több olyan folyamatot is érintett, amelyek közvetlenül befolyásolhatják a magyar olajvállalat mozgásterét: az orosz kőolajról való leválást, a horvátországi JANAF-vezetékkel kapcsolatos tárgyalásokat, valamint a szerb NIS olajvállalat tervezett felvásárlását.

Orbán Anita egy interjúban arról beszélt, hogy a Mol már dolgozik azon, hogy nem orosz eredetű kőolajat fogadjon

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A külügyminiszter szerint a Mol már dolgozik azon, hogy a finomítói technológia átalakításával más forrásból származó kőolajat is fel tudjon dolgozni. Ez különösen fontos annak fényében, hogy az Egyesült Államok november 21-ig adott mentességet Magyarországnak az orosz olajvásárlásokhoz kapcsolódó szankciók alól, az Európai Unió pedig szintén egyre szigorúbb korlátozásokat vezet be az orosz energiahordozókkal szemben.

A Mol már készül az orosz kőolaj kiváltására

Orbán Anita az interjúban egyértelművé tette:

a Mol már megkezdte a felkészülést arra, hogy szükség esetén orosz eredetű kőolaj nélkül is biztosítani tudja a finomítók működését.

A vállalat a finomítói technológia átállításán dolgozik, hogy déli irányból, a horvátországi JANAF-vezetéken keresztül nem orosz eredetű kőolajat is be tudjon szerezni. Ez a magyarországi százhalombattai és a szlovákiai pozsonyi finomító ellátása szempontjából egyaránt meghatározó lehet.

A külügyminiszter szerint ugyanakkor nem elegendő pusztán az alternatív beszerzési lehetőségek megléte: azt is biztosítani kell, hogy a horvát vezetéken keresztül adott esetben folyamatosan és teljes mértékben ellátható legyen mindkét finomító.

A JANAF szerepe azért is különösen fontos, mert a Barátság kőolajvezeték mellett ez jelenti Magyarország számára a legfontosabb alternatív útvonalat. A rendszer kapacitása és a horvát féllel való együttműködés ezért közvetlenül befolyásolhatja a Mol ellátásbiztonságát.

A szerb NIS megszerzése stratégiai jelentőségű lehet

A Mol regionális szerepének erősítésében kulcsfontosságú lehet a szerb NIS olajvállalat orosz tulajdonrészének megszerzése is. A társaság birtokolja Szerbia egyetlen olajfinomítóját, a pancsovai üzemet, így az akvizíció nemcsak a Mol piaci jelenlétét növelheti, hanem a térség kőolajellátásának szerkezetére is hatással lehet.