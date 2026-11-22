Bírálta a kormányt a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője vasárnap arra hivatkozva, hogy 117 milliárd forintot juttatna német és francia építőipari cégeknek.

Rétvári Bance szerint a kormány a multikat hozza helyzetbe az építőipari beruházáokkal / Fotó: Hatlaczki Balazs

Rétvári Bence a Facebook-oldalára feltöltött videóban kifejtette: ez a "gigantikus" összeg a német Heidelberg- és Schwenk-csoporthoz, illetve a francia Lafarge- és Colas csoporthoz kerül.

A KDNP frakcióvezetőjének értékelése szerint ilyen az, amikor a multiérdek érvényesül Magyarországon, a magyar adófizetők pénze a magyar költségvetésből a multikhoz vándorol. Hozzátette: nem hiába szerepel az októberben Magyarországra látogató német nagyvállalati csoportnak a beszámolójában, hogy a kiskereskedelem mellett az építőiparban számítanak az új kormánytól nagyon kedvező változásokra.

Rétvári úgy értékelt: a nemzeti kormány alatt Magyarországon a magyar vállalatok voltak előnyben, a Tisza-kormány alatt "tarolnak a multik". A Tisza Párt szó nélkül elfogadja Brüsszelnek azt az érvelését, hogy nem vethető ki közteher olyan ágazatra, ahol elsősorban külföldi tulajdonosok vannak. Akkor, amikor az építőiparban nagyon sok kis- és középvállalkozásnak nehézségei vannak, akkor a Tisza-kormány nem őket segíti, hanem a multiknak juttat 100 milliárdos összeget a költségvetésből – tette hozzá.

Szerinte amióta Tisza-kormány van, villamoshálózati fejlesztésre csak külföldi cégek kapnak európai uniós támogatást Magyarországon, a jövő évtől kezdve csak külföldi cégek üzemeltetnek autópályát, és az építőiparban is nekik juttatnak jelentős támogatást. Ilyen az, amikor egy kormány kiszolgálja a multiérdeket, a multik jól járnak, a magyar emberek és a magyar vállalkozások rosszul – fogalmazott.

Az Európai Unió Bírósága idén januárban azt állapította meg, hogy Magyarország megsértette az uniós jogot az építőanyagok értékesítésére kivetett kiegészítő bányajáradék szabályozásával, mert hátrányosan megkülönbözteti a külföldi piaci szereplőket, és akadályozza a letelepedés szabadságát.

Az ítélet egyik jogkövetkezménye, hogy a magyar államnak visszatérítési kötelezettsége áll fenn a kiegészítő bányajáradékot befizetők felé. A 2026. évi költségvetést módosító törvény tartalmazza a visszafizetés fedezetéhez szükséges 117,3 milliárd forint forrást. Ennek lebonyolításáért a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága felelős. Egy kormányzati határozati javaslat a hatóság költségvetésében új alcímet és azon belül új jogcímcsoportot indítványoz létrehozni a kiegészítő bányajáradék visszatérítése és a kapcsolódó késedelmi kamat megfizetése érdekében.