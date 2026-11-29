Újabb fejlemény történt a Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár által bejelentett, közel hárommilliárd forintos kulturális támogatások ügyében. Mint arról a Világgazdaság szombat délelőtt már beszámolt, Tényi István hűtlen kezelés gyanújával feljelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon. Az MTI szombat esti tájékoztatása szerint időközben egy másik beadvány is született: Filep Dávid influenszer a Központi Nyomozó Főügyészséghez fordult.

Feljelentették Nagy Ervint az NKA támogatások miatt/Fotó: Nagy Ervin / Facebook

A teljes minisztériumi dokumentációt kikérnék

Tényi István feljelentésében a támogatási döntések jogszerűségének kivizsgálását indítványozta. Azt szeretné tisztázni, milyen felhatalmazás alapján választották ki a kedvezményezetteket, és érhette-e vagyoni hátrány a központi költségvetést. A feljelentő a minisztériumi döntés-előkészítő iratok, a szakmai javaslatok, a szerződések és a kifizetési dokumentumok beszerzését is szorgalmazza.

Szentkirályi Alexandra fideszes országgyűlési képviselő szombat délutáni Facebook-bejegyzésében kifogásolta, hogy a kulturális tárca továbbra sem tette közzé a támogatottak névsorát és a kiválasztás szempontjait. A politikus pénteken kezdeményezte Nagy Ervin meghallgatását az Országgyűlés művelődési bizottságában.

Nagy Ervin milliárdos támogatási ügye: egymilliárd forint sorsa továbbra sem ismert

Az államtitkár november 20-án ismertette az év végi támogatási programot. Az akkor nyilvánosságra hozott összegek a következőképpen alakultak:

74 független előadó-művészeti szervezet: közel 1,3 milliárd forint;

18 határon túli kulturális szervezet: 90 millió forint;

független érdekképviseleti szervezetek: 55 millió forint;

15 szabadtéri színház és fesztivál: 465 millió forint.

A részletezett támogatások összege mindössze 1,91 milliárd forint, vagyis a teljes keretből több mint egymilliárd forint felhasználásáról nem adott részletes tájékoztatást az államtitkár.

Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Szentkirályi Alexandra szerint a pénz abból a tízmilliárd forintos keretből származik, amelyet még az előző kormány különített el az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatására.

