Nagy Ervin Svájcban van, de nem csitul a botrány: már két feljelentést is tettek a milliárdos támogatások miatt
Újabb fejlemény történt a Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár által bejelentett, közel hárommilliárd forintos kulturális támogatások ügyében. Mint arról a Világgazdaság szombat délelőtt már beszámolt, Tényi István hűtlen kezelés gyanújával feljelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon. Az MTI szombat esti tájékoztatása szerint időközben egy másik beadvány is született: Filep Dávid influenszer a Központi Nyomozó Főügyészséghez fordult.
A teljes minisztériumi dokumentációt kikérnék
Tényi István feljelentésében a támogatási döntések jogszerűségének kivizsgálását indítványozta. Azt szeretné tisztázni, milyen felhatalmazás alapján választották ki a kedvezményezetteket, és érhette-e vagyoni hátrány a központi költségvetést. A feljelentő a minisztériumi döntés-előkészítő iratok, a szakmai javaslatok, a szerződések és a kifizetési dokumentumok beszerzését is szorgalmazza.
Szentkirályi Alexandra fideszes országgyűlési képviselő szombat délutáni Facebook-bejegyzésében kifogásolta, hogy a kulturális tárca továbbra sem tette közzé a támogatottak névsorát és a kiválasztás szempontjait. A politikus pénteken kezdeményezte Nagy Ervin meghallgatását az Országgyűlés művelődési bizottságában.
Nagy Ervin milliárdos támogatási ügye: egymilliárd forint sorsa továbbra sem ismert
Az államtitkár november 20-án ismertette az év végi támogatási programot. Az akkor nyilvánosságra hozott összegek a következőképpen alakultak:
- 74 független előadó-művészeti szervezet: közel 1,3 milliárd forint;
- 18 határon túli kulturális szervezet: 90 millió forint;
- független érdekképviseleti szervezetek: 55 millió forint;
- 15 szabadtéri színház és fesztivál: 465 millió forint.
A részletezett támogatások összege mindössze 1,91 milliárd forint, vagyis a teljes keretből több mint egymilliárd forint felhasználásáról nem adott részletes tájékoztatást az államtitkár.
Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Szentkirályi Alexandra szerint a pénz abból a tízmilliárd forintos keretből származik, amelyet még az előző kormány különített el az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatására.
Cserhalmi György is bírálta Nagy Ervin pénzelosztásának módját
A támogatások odaítélésének körülményei a kulturális szférában is visszhangot váltottak ki. Cserhalmi György, a Nemzet Színésze a Blikknek nyilatkozva súlyos hibának nevezte az átláthatóság hiányát. – Ez hatalmas baki volt. Hiba, hogy nem lehet tudni, ki és mire kapta ezt a pénzt – fogalmazott a Kossuth-díjas színművész.
Nagy Ervin korábban azzal indokolta a nyílt pályázat elmaradását, hogy a felhasználható keret nagysága csak október végén vált ismertté, így az év végéig már nem maradt volna elegendő idő a pályázati eljárás lebonyolítására.
A minisztérium újra átvizsgálja a támogatásokat
A kulturális tárca álláspontja szerint az előző kormány idején megítélt, de ki nem fizetett források átcsoportosításával olyan művészeti szervezeteket akarnak megmenteni, amelyek működése veszélybe került. A támogatási döntések előkészítésébe 14 szakmai szervezetet vontak be.
Tarr Zoltán miniszter szakmailag megalapozottnak tartja a döntéseket, ugyanakkor közölte, hogy a folyósítás előtt ismét ellenőrzik a teljes eljárást. A tárca ígérete szerint az adminisztráció lezárultával a kedvezményezettek teljes névsorát is közzéteszik a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján. Ennek konkrét időpontját azonban nem jelölték meg.
Szombat délután Panyi Miklós fideszes polgármester arról posztolt közösségi oldalán, hogy Nagy Ervin feleségével, Borbély Alexandrával lépett fel aznap Zürichben. A képviselő szerint az államtitkár a magyar kultúra helyett a családi vállalkozásának építésére fordítja az idejét.