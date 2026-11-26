A kulturális támogatások elosztásának tisztázatlan körülményei miatt a Fidesz büntetőeljárás kezdeményezését helyezte kilátásba. Szentkirályi Alexandra fideszes országgyűlési képviselő csütörtöki sajtótájékoztatóján újabb visszásságokra mutatott rá a Nagy Ervin által pályáztatás nélkül odaítélt hárommilliárd forint kapcsán.

Fotó: Nagy Ervin / Facebook

Fidesz: Nagy Ervin haladéktalanul hozza nyilvánosságra a nyertesek névsorát

Szentkirályi Alexandra a kulturális államtitkárság által nyílt pályázat nélkül odaítélt közel hárommilliárd forintnyi állami támogatás kapcsán követelte, hogy Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szakmai indoklással együtt haladéktalanul hozza nyilvánosságra a kedvezményezettek névsorát és a megítélt összegeket.

Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, hogy nem a kulturális szervezetek támogatását kifogásolják, hanem a közpénzek elosztásának módját. Ezzel összefüggésben emlékeztetett Magyar Péter korábbi parlamenti felszólalására, amelyben a miniszterelnök úgy fogalmazott:

mi nyilvános szakmai szempontok szerint odaítélt, átlátható és szigorúan ellenőrizhető támogatási rendszert teremtünk a kultúrában is.

Szentkirályi Alexandra felidézte Tarr Zoltán miniszter vállalásait is, aki kiszámítható finanszírozást, szakmai zsűrik bevonását és a támogatási döntések nyilvános indoklását ígérte.

A fideszes képviselő közölte: ez a hárommilliárd forint annak a tízmilliárdos keretnek a része, amelyet még az előző kormány különített el az előadóművészeti szervezetek többlettámogatására.

A politikus egyúttal jelezte: nem tartja hitelesnek Nagy Ervin magyarázatát, miszerint az év végéig hátralévő rövid idő miatt nem volt lehetőség a pályáztatásra. Úgy véli, tisztázni kell, hogy

mulasztás miatt maradt-e el a pályázatok kiírása,

vagy szándékosan halogatták a források elosztását.

Szentkirályi Alexandra annak vizsgálatát is sürgette, hogy részesültek-e támogatásban olyan szervezetek, amelyek a választási kampányban aktívan segítették a Tisza Pártot.

Újságírói kérdésre válaszolva az ellenzéki képviselő elmondta, hozzá is eljutottak olyan információk, amelyek szerint a kiválasztott szervezeteket telefonon keresték meg és előre közölték velük az igényelhető összeget.

Konkrét dokumentumok azonban egyelőre nem állnak a képviselő rendelkezésére, így a kedvezményezettek névsorának ismerete nélkül egyelőre arról sem kívánt nyilatkozni, hogy jutott-e pénz Nagy Ervinhez vagy a Tisza Párthoz köthető szervezeteknek.