Elég lehetett egy telefonhívás, amelyben már a támogatás összegét is közölték a kiválasztottakkal – feljelentés várhat Nagy Ervinre, ha nem tisztázza a milliárdos kulturális pénzosztás körülményeit
A kulturális támogatások elosztásának tisztázatlan körülményei miatt a Fidesz büntetőeljárás kezdeményezését helyezte kilátásba. Szentkirályi Alexandra fideszes országgyűlési képviselő csütörtöki sajtótájékoztatóján újabb visszásságokra mutatott rá a Nagy Ervin által pályáztatás nélkül odaítélt hárommilliárd forint kapcsán.
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Szentkirályi Alexandra a kulturális államtitkárság által nyílt pályázat nélkül odaítélt közel hárommilliárd forintnyi állami támogatás kapcsán követelte, hogy Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szakmai indoklással együtt haladéktalanul hozza nyilvánosságra a kedvezményezettek névsorát és a megítélt összegeket.
Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, hogy nem a kulturális szervezetek támogatását kifogásolják, hanem a közpénzek elosztásának módját. Ezzel összefüggésben emlékeztetett Magyar Péter korábbi parlamenti felszólalására, amelyben a miniszterelnök úgy fogalmazott:
mi nyilvános szakmai szempontok szerint odaítélt, átlátható és szigorúan ellenőrizhető támogatási rendszert teremtünk a kultúrában is.
Szentkirályi Alexandra felidézte Tarr Zoltán miniszter vállalásait is, aki kiszámítható finanszírozást, szakmai zsűrik bevonását és a támogatási döntések nyilvános indoklását ígérte.
A fideszes képviselő közölte: ez a hárommilliárd forint annak a tízmilliárdos keretnek a része, amelyet még az előző kormány különített el az előadóművészeti szervezetek többlettámogatására.
A politikus egyúttal jelezte: nem tartja hitelesnek Nagy Ervin magyarázatát, miszerint az év végéig hátralévő rövid idő miatt nem volt lehetőség a pályáztatásra. Úgy véli, tisztázni kell, hogy
- mulasztás miatt maradt-e el a pályázatok kiírása,
- vagy szándékosan halogatták a források elosztását.
Szentkirályi Alexandra annak vizsgálatát is sürgette, hogy részesültek-e támogatásban olyan szervezetek, amelyek a választási kampányban aktívan segítették a Tisza Pártot.
Újságírói kérdésre válaszolva az ellenzéki képviselő elmondta, hozzá is eljutottak olyan információk, amelyek szerint a kiválasztott szervezeteket telefonon keresték meg és előre közölték velük az igényelhető összeget.
Konkrét dokumentumok azonban egyelőre nem állnak a képviselő rendelkezésére, így a kedvezményezettek névsorának ismerete nélkül egyelőre arról sem kívánt nyilatkozni, hogy jutott-e pénz Nagy Ervinhez vagy a Tisza Párthoz köthető szervezeteknek.
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Szentkirályi Alexandra válaszában az államtitkár politikai felelőssége mellett az esetleges büntetőjogi következményekre is kitért. Közölte: amennyiben a minisztérium az ügy tisztázása előtt megkezdi a támogatások folyósítását, a Fidesz hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt feljelentést tesz.
Ahogy arról lapunk beszámolt: Nagy Ervin kulturális államtitkár Facebook-bejegyzésben tájékoztatott a pénz egy részének elosztásáról. Ennek megfelelően várhatóan 74 független színházi, bábszínházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezet közel 1,3 milliárd forintot kap. Tizenöt szabadtéri színháznak és fesztiválnak 465 millió forint jut, 18 határon túli szervezet 90 millió, a független érdekképviseletek pedig 55 millió forint támogatásban részesülnek.
A bejelentésben részletezett tételek együttesen mintegy 1,9 milliárd forintot tesznek ki.
A hárommilliárdos keret fennmaradó részének felhasználása mellett számos más kérdés is foglalkoztatja a szakmát. Ilyen például, hogy milyen felmérés alapján döntöttek, és számoltak-e azokkal a műhelyekkel is, amelyek időközben megszűntek vagy gyakorlatilag leálltak. Megválaszolásra várnak Jászay Tamás felvetései is, mely szerint: hogyan lehetett jelentkezni, kik pályázhattak, kik bíráltak, milyen szempontrendszer alapján és hogyan hoztak döntést.