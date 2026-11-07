Úgy fog kinézni a NATO-tagállam, mint Ukrajna, ha ez a terve megvalósul – "nem akarunk felőrlő háborút"

„Ha erődítményeket építünk, és olyan mély harckocsiárkokat vagy akadályokat ásunk, mint Ukrajnában, mennyi időbe telik, amíg a környezeti viszonyok mesterséges tavakká változtatják őket?” – teszi fel a kérdést a NATO-tagállam szárazföldi erők parancsnoka.

A NATO-tagállam megoldást keres: végtelenül hosszú határa van az oroszokkal, támadástól tart, és egy felőrlő háborúba belerokkanna Fotó: Alessandro Rampazzo

Mégis pont azt vizsgálják, hogy az ukrajnai háborúban alkalmazottakhoz hasonló harckocsiakadályok létesítsenek. Nekik van a leghosszabb határuk azt oroszokkal a NATO-országok közül – a teljes magyar határvonal több mint fele –, támadástól tartanak, és megoldást keresnek.

Oroszország máris megkezdte katonai képességeinek újjáépítését, miközben Ukrajna elleni teljes körű inváziója az ötödik évébe lépett – mondta el a Bloombergnek Pasi Välimäki altábornagy.

Finnország az ukrajnai háborúban alkalmazottakhoz hasonló harckocsiakadályok létesítését vizsgálja az orosz határ mentén, miközben a NATO keleti szárnyán igyekszik megerősíteni védelmét a gyors ütemben újrafegyverkező ellenféllel szemben.

Az ukrajnai háborúban Kijev erői kiterjedt védelmi vonalakat és harckocsiakadályokat alkalmaznak a támadók előrenyomulásának lassítására. Välimäki szerint egyik fél sem talált megbízható módszert arra, hogy áttörje ezeket a védelmi rendszereket, és helyreállítsa a nagy léptékű csapatmozgások és manőverek lehetőségét, úgyhogy ezt megpróbálhatnák lemásolni, de

Finnországban nehezebbek a körülmények

– ismerte el Välimäki.

Fotó: Source: Bloomberg

Oroszok: T-90, BMP-3, 2Sz19, finnek: K9, F–35A, Dávid parittyája

Az altábornagy szerint Oroszország fegyverkészleteinek feltöltésére irányuló erőfeszítései már kezdenek eredményt hozni:

T–90-es harckocsik,

BMP–3-as gyalogsági harcjárművek

és 2Sz19-es önjáró tarackok érkeznek a raktárbázisokra.

Finnországnak nincs lehetősége megakadályozni ezt az újrafegyverkezést. A cél ehelyett Oroszország elrettentése: meg kell győzni az orosz hadvezetést arról, hogy egy támadás kudarcot vallana – idézi a hírügynökség.

Finnország a hidegháború után is fenntartotta a sorkatonai szolgálatot és a területvédelmi tartalékos rendszert, miközben számos európai ország csökkentette fegyveres erőinek létszámát. Az ország mindössze 5,6 milliós lakossága ellenére hadserege háború esetén mintegy 280 ezer katonát képes mozgósítani.