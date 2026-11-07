Úgy fog kinézni a NATO-tagállam, mint Ukrajna, ha ez a terve megvalósul – "nem akarunk felőrlő háborút"
„Ha erődítményeket építünk, és olyan mély harckocsiárkokat vagy akadályokat ásunk, mint Ukrajnában, mennyi időbe telik, amíg a környezeti viszonyok mesterséges tavakká változtatják őket?” – teszi fel a kérdést a NATO-tagállam szárazföldi erők parancsnoka.
Mégis pont azt vizsgálják, hogy az ukrajnai háborúban alkalmazottakhoz hasonló harckocsiakadályok létesítsenek. Nekik van a leghosszabb határuk azt oroszokkal a NATO-országok közül – a teljes magyar határvonal több mint fele –, támadástól tartanak, és megoldást keresnek.
Oroszország máris megkezdte katonai képességeinek újjáépítését, miközben Ukrajna elleni teljes körű inváziója az ötödik évébe lépett – mondta el a Bloombergnek Pasi Välimäki altábornagy.
Finnország az ukrajnai háborúban alkalmazottakhoz hasonló harckocsiakadályok létesítését vizsgálja az orosz határ mentén, miközben a NATO keleti szárnyán igyekszik megerősíteni védelmét a gyors ütemben újrafegyverkező ellenféllel szemben.
Az ukrajnai háborúban Kijev erői kiterjedt védelmi vonalakat és harckocsiakadályokat alkalmaznak a támadók előrenyomulásának lassítására. Välimäki szerint egyik fél sem talált megbízható módszert arra, hogy áttörje ezeket a védelmi rendszereket, és helyreállítsa a nagy léptékű csapatmozgások és manőverek lehetőségét, úgyhogy ezt megpróbálhatnák lemásolni, de
Finnországban nehezebbek a körülmények
– ismerte el Välimäki.
Oroszok: T-90, BMP-3, 2Sz19, finnek: K9, F–35A, Dávid parittyája
Az altábornagy szerint Oroszország fegyverkészleteinek feltöltésére irányuló erőfeszítései már kezdenek eredményt hozni:
- T–90-es harckocsik,
- BMP–3-as gyalogsági harcjárművek
- és 2Sz19-es önjáró tarackok érkeznek a raktárbázisokra.
Finnországnak nincs lehetősége megakadályozni ezt az újrafegyverkezést. A cél ehelyett Oroszország elrettentése: meg kell győzni az orosz hadvezetést arról, hogy egy támadás kudarcot vallana – idézi a hírügynökség.
Finnország a hidegháború után is fenntartotta a sorkatonai szolgálatot és a területvédelmi tartalékos rendszert, miközben számos európai ország csökkentette fegyveres erőinek létszámát. Az ország mindössze 5,6 milliós lakossága ellenére hadserege háború esetén mintegy 280 ezer katonát képes mozgósítani.
„Amikor elkezdődött az ukrajnai háború, növeltük készenlétünket, és két év alatt 60 ezer embert részesítettünk ismétlő kiképzésben” – mondta Välimäki. „Emellett gyorsan megkezdtük a létfontosságú hadianyagkészletek feltöltését is.”
Finnország jelenleg szárazföldi haderejének átfogó korszerűsítését hajtja végre, amely a 2030-as évek végéig tart. A program kiterjed a felszerelésre, a haderő szerkezetére, a készenlétre és a harctevékenység tartós fenntartásának képességére.
Az alapvető megközelítés – a támadás elrettentése a megfelelő felkészültség révén – nem változott, mondta Välimäki. Ami megváltozott, az a szükséges kapacitások nagyságrendje. „A bevetésre készen tartandó lőszermennyiség, a gyártási kapacitások és a kiképzett személyi állomány nagyságrendje ma már más, mint 2022 előtt volt” – mondta.
A finn védelmi minisztérium írásbeli közlése szerint Finnország legalább annyit fordít majd szárazföldi haderejének korszerűsítésére, mint a jelenleg zajló stratégiai haditengerészeti és légierő-fejlesztési programjaira együttvéve. Utóbbi két program teljes költségvetése 11,6 milliárd euró (13 milliárd dollár).
Egy jóval szélesebb körű beszerzési program részeként Finnország bővíti a dél-koreai Hanwha Aerospace K9-es önjáró tarackjaiból álló flottáját, korszerűsíti nehéz rakéta-sorozatvető rendszereit, hogy azok közel 500 kilométeres távolságra is képesek legyenek csapást mérni, és előkészíti BMP–2-es gyalogsági harcjárműveinek lecserélését.
Finnország már megkezdte F/A–18 Hornet vadászgépeinek lecserélését is 64 darab Lockheed Martin F–35A típusú harci repülőgépre, amelyek közül az elsőt már leszállították. Emellett megrendelte az izraeli Rafael Advanced Defense Systems által gyártott Dávid parittyája (David's Sling) rakétavédelmi rendszert is, amelyet az iráni háborúban már széles körben bevetettek.
Arra készülnek, hogy hirtelen tízszeresére tudják ugrasztani a haditermelést
Välimäki elutasítja azt az elképzelést, hogy az új technológiák elavulttá tették volna a hagyományos fegyvereket. Mint mondta, a drónok a harctér meghatározó részévé váltak, de csupán az egyik tényezőt jelentik, amelyet figyelembe kell venni.
Az ukrajnai háború arra is rávilágított, hogy egy elhúzódó konfliktus során folyamatosan pótolni kell a felszerelést és a lőszert. Välimäki ezért olyan hazai gyártókapacitást szeretne, amely szükség esetén gyorsan és jelentősen bővíthető.
„Azt szeretném, ha Finnország rendelkezne a nagy volumenű tömegtermelés gyors felfuttatásának képességével. Olyan gyártókapacitásra van szükség, amely békeidőben fenntartható, biztosítja a készenléthez és a mindennapi kiképzéshez szükséges mennyiséget, válság vagy háború esetén pedig akár a tízszeresére növelhető” – mondta.
Nem akarunk felőrlő háborút
– jelentette ki Välimäki. „Ötmilliós ország vagyunk, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyen logika alapján hadakozzunk.”