Rajtaütött a NAV az egyik legnagyobb vidéki futballklubon, hatósági akciót hajtottak végre a stadionnál: kiakadt a polgármester – „Meglesznek a következményei”

„Tisztelt Fehérváriak! Néhány hónappal ezelőtt egy (egyébként is notórius be- és feljelentő) polgár feljelentette az Önkormányzatot. A feljelentő szerint az Önkormányzat hűtlen kezelést, költségvetési csalást követett el annak kapcsán, hogy tavaly megmentettük a Vidit. A feljelentő az Állami Számvevőszéknek címezte ezt, ez a szerv pedig hivatalból továbbította a feljelentést a NAV-nak és a Rendőrségnek is” – írta legfrissebb Facebook-bejegyzésében Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

A NAV-nál és a Rendőrségnél is feljelentették a székesfehélrvári önkormányzatot / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

A városvezető elmondta, hogy a feljelentő az Állami Számvevőszéknek címezte ezt, ez a szerv pedig hivatalból továbbította a feljelentést a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál valamint a Rendőrségnek is.

A NAV is reagált a feljenetésre

„A NAV elutasította a feljelentést, mert az nagyjából a jogi nonszensz kategóriába esett. Ehhez képest, néhány héttel később az ügyészség(!) mégis utasította a NAV-ot a nyomozás lefolytatására. Ennek nyomán a mai napon a NAV munkatársai kiszálltak a Sóstói Stadionhoz és iratokat, adathordozókat kértek el, foglaltak le. A nyomozókkal mindenben együttműködünk. Tisztelettel, bármikor várjuk a hatósági kötelességüket teljesítő NAV-os és rendőr nyomozókat. Ha ugyanis ezek a nyomozások korrektek és szakmaiak, akkor az Önkormányzatnak semmilyen félnivalója, vagy titkolni valója nincsen” – ismertette a polgármester.

Hozzátette, hogy az, hogy ennek az eljárásnak milyen hatása lesz, lehet a Vidi értékesítésére, túlélésére, most még nem lehet pontosan megmondani.

Úgy véli azonban, hogy a minden alapot nélkülöző feljelentés lehet, hogy sokszázmillió forintos kárt fog okozni az önkormányzatnak és jó eséllyel ellehetetlenítheti a csapatot, annak értékesítését.

„Ennek a feljelentőre nézve meglesznek a megfelelő jogi következményei. A célunk nem változik: minden ellenére stabil tulajdonost, jövőt találni a klubnak” – zárta sorait Cser-Palkovics András.

Nagy bajban a Videoton: Cser-Palkovics András szerint elakadtak a tárgyalások, a befektető tétlenkedik

Megakadt a fehérvári fociklub értékesítése az amerikai-portugál érdeklődővel, a pályázat első helyezettjével – jelentette be pénteken Facebook-oldalán Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A július elején kihirdetett tender győztese, az Egyesült Államokban bejegyzett Final Third LLC 775 millió forintot ajánlott a Fehérvár FC Kft- ért, ám a szerződéskötéshez szükséges alapvető jogi és pénzügyi dokumentumokat a város szerint nem adta át.