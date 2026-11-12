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Rajtaütött a NAV az egyik legnagyobb vidéki futballklubon, hatósági akciót hajtottak végre a stadionnál: kiakadt a polgármester – „Meglesznek a következményei”

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Újabb váratlan fordulat a székesfehérvári futballcsapat ügyében. Az önkormányzatot a NAV-nál is feljelentették. Cser-Palkovics András egyből megszólalt.
VG
2026.11.12, 11:18
Frissítve: 2026.11.12, 13:46
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„Tisztelt Fehérváriak! Néhány hónappal ezelőtt egy (egyébként is notórius be- és feljelentő) polgár feljelentette az Önkormányzatot. A feljelentő szerint az Önkormányzat hűtlen kezelést, költségvetési csalást követett el annak kapcsán, hogy tavaly megmentettük a Vidit. A feljelentő az Állami Számvevőszéknek címezte ezt, ez a szerv pedig hivatalból továbbította a feljelentést a NAV-nak és a Rendőrségnek is” – írta legfrissebb Facebook-bejegyzésében Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

Budapest,,Hungary,-,December,26.,2023.,Sign,Of,The,National NAV adózás
A NAV-nál és a Rendőrségnél is feljelentették a székesfehélrvári önkormányzatot / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

A városvezető elmondta, hogy a feljelentő az Állami Számvevőszéknek címezte ezt, ez a szerv pedig hivatalból továbbította a feljelentést a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál valamint a Rendőrségnek is.

A NAV is reagált a feljenetésre

„A NAV elutasította a feljelentést, mert az nagyjából a jogi nonszensz kategóriába esett. Ehhez képest, néhány héttel később az ügyészség(!) mégis utasította a NAV-ot a nyomozás lefolytatására.  Ennek nyomán a mai napon a NAV munkatársai kiszálltak a Sóstói Stadionhoz és iratokat, adathordozókat kértek el, foglaltak le. A nyomozókkal mindenben együttműködünk. Tisztelettel, bármikor várjuk a hatósági kötelességüket teljesítő NAV-os és rendőr nyomozókat. Ha ugyanis ezek a nyomozások korrektek és szakmaiak, akkor az Önkormányzatnak semmilyen félnivalója, vagy titkolni valója nincsen” – ismertette a polgármester.

Hozzátette, hogy az, hogy ennek az eljárásnak milyen hatása lesz, lehet a Vidi értékesítésére, túlélésére, most még nem lehet pontosan megmondani. 
Úgy véli azonban, hogy a minden alapot nélkülöző feljelentés lehet, hogy sokszázmillió forintos kárt fog okozni az önkormányzatnak és jó eséllyel ellehetetlenítheti a csapatot, annak értékesítését.

„Ennek a feljelentőre nézve meglesznek a megfelelő jogi következményei. A célunk nem változik: minden ellenére stabil tulajdonost, jövőt találni a klubnak” – zárta sorait Cser-Palkovics András.

Nagy bajban a Videoton: Cser-Palkovics András szerint elakadtak a tárgyalások, a befektető tétlenkedik

Megakadt a fehérvári fociklub értékesítése az amerikai-portugál érdeklődővel, a pályázat első helyezettjével – jelentette be pénteken Facebook-oldalán Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A július elején kihirdetett tender győztese, az Egyesült Államokban bejegyzett Final Third LLC 775 millió forintot ajánlott a Fehérvár FC Kft- ért, ám a szerződéskötéshez szükséges alapvető jogi és pénzügyi dokumentumokat a város szerint nem adta át.

A tárgyalások a polgármester szerint eleve jelentős késéssel indultak el. Cser-Palkovics András ennek kapcsán arról írt, hogy az ajánlattevő egyes képviselőinek folyamatos székesfehérvári jelenléte ellenére az érdemi egyeztetések csak többszöri sürgetés után kezdődtek meg.

A szerződéskötéshez szükséges pénzügyi és jogi igazolások hiánya miatt jelenleg azt vizsgálják, hogyan folytatható a pályázati eljárás. A Final Third LLC-t 90 napos ajánlati kötöttség terheli, azonban az önkormányzat a kiírás alapján 45 nap elteltével jogosult lehet arra, hogy a második helyezettel folytassa a szerződéskötést, ha az első helyezettel addig nem születik megállapodás.

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