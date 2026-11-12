Megtörte a csendet a NAV a Lakiteleki Népfőiskola ügyében: ezzel magyarázza a szokatlan eljárást az adóhatóság

Két külön eljárás keretében tartottak nyomozati cselekményeket a NAV munkatársai a lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál. A hatóságok még mindig nem árulták el, pontosan milyen ügyekben vizsgálódnak, az alapítvány részéről Molnárné Lezsák Anna is megszólalt.

A NAV saját nyomozása mellett egy ügyészségi büntetőeljárásban is eljárási cselekményeket végeztek Lakiteleken / Fotó: NAV /Facebook

Két külön eljárásban tartottak nyomozati cselekményeket csütörtökön a lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának munkatársai egyrészt a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség által folytatott büntetőeljárásban, másrészt egy saját hatáskörben indított nyomozás keretében jelentek meg az intézménynél.

Továbbra is szűkszavú a NAV

A hatóság sajtóosztálya az MTI megkeresésére megerősítette a hatósági intézkedést. Azt is közölték, hogy az érintett helyszíneken végzett nyomozati cselekmények jogszerűségét és szakszerűségét az eljárásban részt vevők nem vitatták. A vizsgálatok továbbra is folyamatban vannak, az adóhatóság azonban egyelőre nem árult el részleteket arról, milyen ügyekben nyomoznak.

Molnárné Lezsák Anna, a Fidesz országgyűlési képviselője több fórumon is beszámolt a csütörtök reggeli eseményekről. A Patrióta csatornának azt mondta, hogy a NAV és az ügyészség munkatársai beruházási dokumentumokat, szerződéseket és számlákat vizsgáltak az alapítványnál.

Lezsák Sándor lánya nem vitatta, hogy a hatóságoknak joguk van elvégezni a szükséges vizsgálatokat. Azt viszont hangsúlyozta, hogy munkatársaival elvárják: minden elvitt iratról tételes jegyzőkönyv készüljön.

Nekünk nincs félnivalónk, nyitott könyv vagyunk, törvényesen és becsületesen mindennel elszámoltunk

– fogalmazott.

Lezsák Sándor neve a napokban egy másik, jelentős visszhangot kiváltó ügyben is előkerült. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor a volt országgyűlési képviselő tévesen az ügynökök között szerepelt, holott valójában megfigyelt személy volt. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára technikai hibára hivatkozott, és jelezte, hogy felülvizsgálja az adatbázis érintett részét.

Az ügyben Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke is megszólalt. Szerinte a hibás adatközlés miatt felmerülhet a levéltár adatkezelői felelőssége, Lezsák Sándort pedig sérelemdíj vagy kártérítés illetheti meg. Lezsák lánya korábban jelezte, hogy jogi útra terelik az ügyet, miután Magyar Péter miniszterelnök bocsánatot kért a volt politikustól.