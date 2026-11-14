Az NVVH-nak be kell bizonyítania, hogy valóban találta és Seszták Miklóshoz kötődnek a milliárdok – posztolta ki közösségi oldalán Navracsics Tibor, az ötödik Orbán-kormány egykori területfejlesztési minisztere.

Magyar Péternek üzent Navracsics Tibor a Facebookon: elmondta a volt miniszter, mikor kell távoznia a kormányfőnek / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A volt miniszter szerint, ha ezt nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani, akkor

a bűnüldöző és igazságszolgáltató szerveket közvetlenül, illetve a posztokban utasítgató miniszterelnöknek mennie kell.

Azt is hozzátette, hogy "ha hitelt érdemlően be tudja bizonyítani, akkor a mi politikai családunknak kell az együttlétünket alapvetően újragondolni. A kormányzati kommunikáció az elmúlt napokban szappanoperát játszott. Ez viszont most már hazárdjáték a legfelső fokon" – írta bejegyzésében.

Ahogy beszámoltunk róla, péntek este derült ki, hogy november 12-én és 13-án a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) Seszták Miklós büntetőügyében közel 6,5 milliárd forintnak megfelelő készpénzt talált erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva.

A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege

5.071.632.000 forint,

2.658.350 euró

és 1.257.100 USA dollár.

A készpénzt pénteken az NVVH munkatársai a Magyar Államkincstárba (MÁK) befizették. Az NVVH köszöni a Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztály és a Készenléti Rendőrség munkatársainak a nyomozati cselekményeknél nyújtott támogatását, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár közreműködését is – áll a közleményben.

Ugyan több részlet egyelőre nem ismert, így például egyelőre nem világos, milyen összefüggést talált Seszták Miklós és a pénz eredete között az NVVH, a magyar miniszterelnök azonban a bejelentést követően 15 perccel már a közösségi oldalán kommentálta a fejleményt.

Ezzel a Fidesz-Kdnp maffiának hivatalosan is vége! Több mint 6 milliárd forintnyi elásott és máshogyan elrejtett készpénzt talált meg és foglalt le ma és tegnap a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal az Orbán Viktor volt minisztere, Seszták Miklós ellen folyó büntetőügyben – írta Magyar Péter.