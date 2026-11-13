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Navracsics morális leckéztetésről beszélt, Toroczkai kilakoltatásokkal válaszolt – szóváltást hozott a bizottsági meghallgatás

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Éles szóváltásokat hozott a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság ülésén. Navracsics Tibor morális leckéztetésnek nevezte Toroczkai szavait, az átvilágítás elmaradását pedig azzal indokolta, hogy nem kapott ilyen jellegű jelzést.
VG
2026.11.13, 11:13
Frissítve: 2026.11.13, 11:33
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A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság pénteki  ülésén Trócsányi Lászlót, Navracsics Tibort és Tuzson Bencét hallgatják meg a képviselők. Toroczkai László bizottsági elnök az ülés elején a testület munkáját érő kritikákról beszélt, és önmérsékletet kért a hallgatóságtól.

Navracsics
Navracsics morális leckéztetésről beszélt, Toroczkai kilakoltatásokkal válaszolt – szóváltást hozott a bizottsági meghallgatás / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Toroczkai László az ülés elején, Varga Judit meghallgatásával kapcsolatban arról beszélt, hogy szerda óta több irányból is támadások érik. Elmondása szerint a Tisza és a Fidesz–KDNP részéről egyaránt kritizálják a tevékenységét, ami őt megnyugtatja.

A Mi Hazánk elnöke hangsúlyozta: a bizottság munkájában továbbra sem enged teret pártpolitikának, érzelmeknek vagy showműsornak. Kijelentette, hogy kizárólag Magyarország és a végrehajtási rendszer által tönkretett emberek érdekeit kívánja képviselni. Egyúttal arra kérte a hallgatóságot, hogy tartózkodjon a véleménynyilvánítástól.

Toroczkai felidézte, hogy a testület már több korábbi kormányzati tisztségviselőt is meghallgatott, köztük Répássy Róbertet. 

Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és igazságügyi miniszter a meghallgatásán azt mondta: közvetlen kapcsolata nem volt a végrehajtókkal, alapvetően Répássy Róbert államtitkár ápolta a kapcsolatokat, de az érzékelt problémákat akkor már a jogalkotás szintjén próbálták kezelni.

A bizottság elnöke azt hangsúlyozta: már a korábbi közigazgatási és igazságügyi miniszter hivatali idején is súlyos problémák voltak a végrehajtási rendszerben. Toroczkai elfogadhatatlannak nevezte Navracsics hozzáállását. Úgy vélte, a volt miniszter elhárítja magáról a felelősséget, holott korábban fontos szerepet töltött be a kormányban. Idézte Répássyt is, aki szerint már  akkor „végrehajtói klánok” kellett visszaszorítani. 

Navracsics Tibor válaszában közölte: 

tudomásul veszi a bizottsági elnök morális leckéztetését, de a kettejük közötti viszonyra tekintettel nem tartja célravezetőnek. 

Toroczkai szavaira reagálva hozzátette: néhány évnyi előnye van annak megítélésében, hogy egy miniszternek mit kell tennie, és mit nem. 

Toroczkai erre azt mondta: lehet, hogy Navracsicsnak a miniszteri tapasztalat terén előnye van, ő viszont személyesen követett végig kilakoltatásokat. Véleménye szerint a végrehajtói klánok kormányokon átívelően működtek.

A tiszás Gyöngyösi István azt kérdezte Navracsics Tibortól, miért nem indított átvilágítást a végrehajtási területen. A volt miniszter szerint azért, mert nem kapott erre utaló jelzést.

A fideszes Balla György arra figyelmeztette Toroczkait, hogy ne kezelje tényként a politikai véleményét, és ne vegye át a hatóságok szerepét. Amikor a bizottság elnöke arra kérte, hogy a meghallgatott személyhez forduljon, Balla így válaszolt:

„Majd én eldöntöm, hogy mit szeretnék csinálni. 

Kezdem unni, hogy a tiszás képviselők és a mi hazánkos elnök meg akarja mondani, miről beszélhetünk és miről nem.”

A tiszás Molnár Zoltán erre ironikusan megjegyezte: Balla érvelése szerint azért ülnek a bizottságban, mert nem történt semmi.

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