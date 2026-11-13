A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság pénteki ülésén Trócsányi Lászlót, Navracsics Tibort és Tuzson Bencét hallgatják meg a képviselők. Toroczkai László bizottsági elnök az ülés elején a testület munkáját érő kritikákról beszélt, és önmérsékletet kért a hallgatóságtól.

Navracsics morális leckéztetésről beszélt, Toroczkai kilakoltatásokkal válaszolt – szóváltást hozott a bizottsági meghallgatás / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Toroczkai László az ülés elején, Varga Judit meghallgatásával kapcsolatban arról beszélt, hogy szerda óta több irányból is támadások érik. Elmondása szerint a Tisza és a Fidesz–KDNP részéről egyaránt kritizálják a tevékenységét, ami őt megnyugtatja.

A Mi Hazánk elnöke hangsúlyozta: a bizottság munkájában továbbra sem enged teret pártpolitikának, érzelmeknek vagy showműsornak. Kijelentette, hogy kizárólag Magyarország és a végrehajtási rendszer által tönkretett emberek érdekeit kívánja képviselni. Egyúttal arra kérte a hallgatóságot, hogy tartózkodjon a véleménynyilvánítástól.

Toroczkai felidézte, hogy a testület már több korábbi kormányzati tisztségviselőt is meghallgatott, köztük Répássy Róbertet.

Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és igazságügyi miniszter a meghallgatásán azt mondta: közvetlen kapcsolata nem volt a végrehajtókkal, alapvetően Répássy Róbert államtitkár ápolta a kapcsolatokat, de az érzékelt problémákat akkor már a jogalkotás szintjén próbálták kezelni.

A bizottság elnöke azt hangsúlyozta: már a korábbi közigazgatási és igazságügyi miniszter hivatali idején is súlyos problémák voltak a végrehajtási rendszerben. Toroczkai elfogadhatatlannak nevezte Navracsics hozzáállását. Úgy vélte, a volt miniszter elhárítja magáról a felelősséget, holott korábban fontos szerepet töltött be a kormányban. Idézte Répássyt is, aki szerint már akkor „végrehajtói klánok” kellett visszaszorítani.

Navracsics Tibor válaszában közölte:

tudomásul veszi a bizottsági elnök morális leckéztetését, de a kettejük közötti viszonyra tekintettel nem tartja célravezetőnek.

Toroczkai szavaira reagálva hozzátette: néhány évnyi előnye van annak megítélésében, hogy egy miniszternek mit kell tennie, és mit nem.