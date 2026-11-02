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Ekkora a baj Lengyelországban: nyilvánosan bemondták, hogy fellázadt a hadsereg és Nawrocki oldalára állt – nem engedelmeskedtek a Tusk-kormány parancsának

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Súlyos politikai botrány robbanhat ki Lengyelországban: egy televíziós műsorban arról beszéltek, hogy a hadsereg fellázadt a Tusk-kormány parancsa ellen, és Karol Nawrocki államfő oldalára állt. A katonák a beszámolók szerint megakadályozták, hogy meghiúsítsák Nawrocki repülőgépének varsói leszállását.
VG
2026.11.02, 08:05
Frissítve: 2026.11.02, 08:13
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Súlyos botrány körvonalazódik Lengyelországban: sajtóértesülések szerint a kormányoldalhoz kötött szereplők megpróbálhatták megakadályozni, hogy Karol Nawrocki államfő repülőgépe Varsóban szálljon le. A lengyel katonák azonban állítólag fellázadtak a felülről érkező utasítás ellen, és nem voltak hajlandók végrehajtani azt.

Ekkora a baj Lengyelországban: nyilvánosan bemondták, hogy fellázadt a hadsereg és Nawrocki oldalára állt – nem engedelmeskedtek a Tusk-kormány parancsának
Ekkora a baj Lengyelországban: nyilvánosan bemondták, hogy fellázadt a hadsereg és Nawrocki oldalára állt – nem engedelmeskedtek a Tusk-kormány parancsának / Fotó: NurPhoto via AFP

A TV Republika beszámolója szerint politikai konfliktus állhat Karol Nawrocki lengyel elnök október 30-i hazatérésének hátterében. A Polsat televízió egyik műsorában ugyanis olyan információ hangzott el, amely szerint megpróbálták megtagadni az elnöki repülőgép leszállását a varsói Chopin repülőtér katonai részén. Az értesülés szerint a cél az lett volna, hogy az államfő gépe ne tudjon Varsóban landolni. A terv azonban állítólag meghiúsult, mert a katonák megtagadták a felülről érkező utasítás végrehajtását.

A katonák nem engedelmeskedtek volna a parancsnak

A történetről Piotr Wozniak is beszámolt az X közösségi oldalon, ahol megosztotta a Polsat műsorának egy részletét. Bejegyzése szerint Dorota Gawryluk újságíró arról beszélt, hogy az elnöki gép pilótája ténylegesen megtagadó választ kapott a varsói katonai repülőtérre történő leszállással kapcsolatban.

Bartosz Piekarski ennél is súlyosabb állítást fogalmazott meg. Szerinte a lengyel kormányoldal, amelyet bejegyzésében a „mosolygósok” elnevezéssel illetett, meg akarta akadályozni Nawrocki varsói leszállását.

A bejegyzés szerint azonban 

a katonaság „fellázadt”, és nem engedelmeskedett a felülről érkező parancsnak. 

Piekarski egyúttal elismerését fejezte ki azoknak a katonáknak, akik szerinte megakadályozták az intézkedés végrehajtását. Egyelőre nem ismert, pontosan ki adta volna ki az utasítást, és mely katonai egység tagjai tagadták volna meg annak végrehajtását. 

Karol Nawrocki október 30-án Szenegálba tartott hivatalos látogatásra, amikor a lengyel alkotmánybíróság körül kialakult válság miatt megszakította útját. Az államfő közölte, hogy a történtek miatt Lengyelországban kell lennie, ezért visszafordíttatta repülőgépét. A konfliktus középpontjában az alkotmánybíróság működése, illetve az intézmény vezetése körüli vita állt. A rendőrség megjelent a testület épületénél, miközben a lengyel politikai szereplők egymással élesen szemben álló álláspontokat fogalmaztak meg.

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Lengyelország
Karol Nawrocki
lengyel elnök

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