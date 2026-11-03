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Így még nem alázták meg Magyar Péter legnagyobb barátját: Nawrocki szemtől szemben megmondta Tusknak, hogy övé a felelősség az alkotmányos válságért, a lengyel kormányfő csak hallgatott – videón az egész jelenet

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Egyre feszültebb a viszony a lengyel államfő és a miniszterelnök között. Karol Nawrocki a Nemzetbiztonsági Tanács ülésén éles kritikával illette Donald Tuskot, aki nem reagált nyilvánosan az ellene megfogalmazott vádakra. Az eset az alkotmánybíróságot övező válság eszkalációját követően történt, amely hatalmas port kavart az európai közéletben.
VG
2026.11.03, 20:01
Frissítve: 2026.11.03, 20:01
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A pénteken kirobbant lengyel alkotmányos válság kedden újabb fejezettel folytatódott. A Nemzetbiztonsági Tanács ülését az államfő mára hívta össze az elnöki palotába. A tanácskozáson többek között Donald Tusk miniszterelnök is részt vett, és eredetileg nemzetbiztonsági kérdésekről, valamint egy állandó amerikai katonai támaszpont létrehozásáról esett volna szó, azonban az belpolitikai feszültségek felülírták a terveket. A Dorzeczy beszámolója szerint Karol Nawrocki végig a kormányfőnek címezte szavait, aki kénytelen volt néma csendben végighallgatni az államfő beszédét.

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki / Fotó: AFP

Az előzményekről annyit, hogy néhány napja rendőrök zárták körbe a lengyel alkotmánybíróság épületét, amelyre azért került sor, mert Waldemar Zurek igazságügyi miniszter és főügyész kezdeményezte Bogdan Swieczkowski alkotmánybírósági elnök és Bartlomiej Sochanski alelnök mentelmi jogának felfüggesztését. A konfliktus azonban már évekkel korábban kezdődött, mivel Donald Tusk kormánya szerint a korábban kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) továbbra is jelentős befolyással bír több intézményben, így az alkotmánybíróságban is.

Karol Nawrocki és Donald Tusk párharca

A miniszterelnök és az államfő viszonya fokozatosan vált egyre feszültebbé. Karol Nawrocki, aki 2025-ben a PiS támogatásával nyerte meg az elnökválasztást, már több reformot megakadályozott, és az alkotmánybírák kinevezésében sem értett egyet a kormánnyal. Miután a két érintett alkotmánybíró mentelmi jogát felfüggesztették, az alkotmánybíróság közölte, hogy  a két vezetőt feladataik ellátása alól is felfüggesztették. Ezt a lépést a PiS és Karol Nawrocki is jogellenesnek tartja.

A kormány múlt pénteki intézkedései, Donald Tusk miniszterelnök úrral az élen, oda vezettek, hogy ma eddig példátlan körülmények között, súlyos alkotmányos válság közepette találkozunk

− jelentette ki a politikus, aki ezt szemtől szemben mondta meg Donald Tusknak. Majd hozzátette, hogy az október 30-án végrehajtott intézkedések egy előre megtervezett művelet részét képezték, amelynek végrehajtását az ő távolléte tette volna lehetővé. Karol Nawrocki emlékeztetett arra, hogy a konfliktus kirobbanásának idején éppen éppen Szenegálba tartott, azonban a hírek hallatán megszakította útját és azonnal hazatért.

Az államfő szerint Donald Tuskot terheli a felelősség

A hangulat rendkívül feszültté vált, amikor Karol Nawrocki a miniszterelnökhöz fordult és közölte, hogy a kormány a rendőrséget jogszerűtlen intézkedések végrehajtására utasította. 

Az alkotmánybírósághoz vezényelt valamennyi rendőrért, minden törvénytelen intézkedésért, köztük a bírák felfüggesztéséért, a jogellenes utasításokért, valamint azért, hogy a miniszterelnöki hivatal felől behatoltak az alkotmánybíróság épületébe, egyetlen ember viseli a teljes felelősséget

−mondta a politikus, majd hangsúlyozta, hogy Donald Tuskról beszélt. Az államfő szerint a miniszterelnök egy olyan hibát követett el, ami több mint bűn, és már nincsenek szövetségesei, ezért egyetlen eszköze az erőszak maradt. A beszédet követően Donald Tusk nem kapott lehetőséget arra, hogy nyilvánosan felszólaljon, azonban korábban már ismertette álláspontját.

Energiaválság

Energiaválság
2007 cikk
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Lengyelország
alkotmányos válság
Karol Nawrocki
Donald Tusk

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