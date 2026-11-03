Így még nem alázták meg Magyar Péter legnagyobb barátját: Nawrocki szemtől szemben megmondta Tusknak, hogy övé a felelősség az alkotmányos válságért, a lengyel kormányfő csak hallgatott – videón az egész jelenet

A pénteken kirobbant lengyel alkotmányos válság kedden újabb fejezettel folytatódott. A Nemzetbiztonsági Tanács ülését az államfő mára hívta össze az elnöki palotába. A tanácskozáson többek között Donald Tusk miniszterelnök is részt vett, és eredetileg nemzetbiztonsági kérdésekről, valamint egy állandó amerikai katonai támaszpont létrehozásáról esett volna szó, azonban az belpolitikai feszültségek felülírták a terveket. A Dorzeczy beszámolója szerint Karol Nawrocki végig a kormányfőnek címezte szavait, aki kénytelen volt néma csendben végighallgatni az államfő beszédét.

Karol Nawrocki / Fotó: AFP

Az előzményekről annyit, hogy néhány napja rendőrök zárták körbe a lengyel alkotmánybíróság épületét, amelyre azért került sor, mert Waldemar Zurek igazságügyi miniszter és főügyész kezdeményezte Bogdan Swieczkowski alkotmánybírósági elnök és Bartlomiej Sochanski alelnök mentelmi jogának felfüggesztését. A konfliktus azonban már évekkel korábban kezdődött, mivel Donald Tusk kormánya szerint a korábban kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) továbbra is jelentős befolyással bír több intézményben, így az alkotmánybíróságban is.

Karol Nawrocki és Donald Tusk párharca

A miniszterelnök és az államfő viszonya fokozatosan vált egyre feszültebbé. Karol Nawrocki, aki 2025-ben a PiS támogatásával nyerte meg az elnökválasztást, már több reformot megakadályozott, és az alkotmánybírák kinevezésében sem értett egyet a kormánnyal. Miután a két érintett alkotmánybíró mentelmi jogát felfüggesztették, az alkotmánybíróság közölte, hogy a két vezetőt feladataik ellátása alól is felfüggesztették. Ezt a lépést a PiS és Karol Nawrocki is jogellenesnek tartja.

A kormány múlt pénteki intézkedései, Donald Tusk miniszterelnök úrral az élen, oda vezettek, hogy ma eddig példátlan körülmények között, súlyos alkotmányos válság közepette találkozunk

− jelentette ki a politikus, aki ezt szemtől szemben mondta meg Donald Tusknak. Majd hozzátette, hogy az október 30-án végrehajtott intézkedések egy előre megtervezett művelet részét képezték, amelynek végrehajtását az ő távolléte tette volna lehetővé. Karol Nawrocki emlékeztetett arra, hogy a konfliktus kirobbanásának idején éppen éppen Szenegálba tartott, azonban a hírek hallatán megszakította útját és azonnal hazatért.