Szalmonellafertőzés veszélye miatt két Alnatura-termék forgalmazását érintő visszahívást jelentett be a Nébih. A fenyőmagot és salátamagkeveréket árusító Müller a vásárlási bizonylat bemutatása nélkül is visszatéríti a termékek árát.

Ismét élelmiszer-biztonsági intézkedésről tájékoztatott a Nébih / Fotó: Havran Zoltán

Szalmonellafertőzés miatt két Alnatura-terméket hívott vissza a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Az intézkedés a 60 grammos Alnatura Fenyőmagot és a 100 grammos Alnatura Salátamagok-Mixet érinti, mindkét terméket a Müller Drogéria Magyarország Bt. forgalmazza.

A hivatal kedden, az MTI-hez eljuttatott közleményében ismertette a visszahívást. A vásárlóknak azt javasolják, hogy az érintett árukat ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza valamelyik Müller üzletbe. A vételárat a kereskedő a vásárlást igazoló blokk nélkül is visszatéríti, így azok is visszakaphatják a pénzüket, akik már nem őrizték meg a bizonylatot.

A visszahívás két különböző felhasználású élelmiszert érint. A fenyőmagot jellemzően önálló alapanyagként, salátákhoz vagy más ételekhez használják, a salátamagkeverék pedig többféle magot tartalmazó termék. A szennyeződés miatt azonban egyik sem tekinthető biztonságosan fogyaszthatónak.

A szalmonella élelmiszerrel terjedő baktérium, amely fertőzést okozhat az emberi szervezetben. A megbetegedés leggyakoribb tünetei közé tartozik a hasmenés, a hasi fájdalom, a láz és a hányinger. A fertőzés különösen a kisgyermekek, az idősek és a legyengült immunrendszerű emberek számára jelenthet nagyobb kockázatot.

Több terméket is visszahívott a Nébih

Nem ez az egyetlen élelmiszer-biztonsági intézkedés, amelyről a hatóság kedden tájékoztatott. Egy másik ügyben egy paprikás vastagkolbász került a visszahívási listára. A Privát Húsfeldolgozó Kft. által bejelentett intézkedés egy 60 grammos, Privát Hús márkájú, szeletelt terméket érintett, amelynél mikrobiológiai eltérést észleltek.

A 26272-es tételszámú, 2026. december 27-i minőségmegőrzési idejű kolbász visszahívását hatósági kötelezés alapján rendelték el. A problémát a Nébih ebben az esetben nem részletezte, így a két visszahívás hátterében álló élelmiszer-biztonsági kockázat nem azonosítható egymással.